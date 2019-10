Celou soutěž vyhrála Natálie Karásková (14 let) z Háje u Duchcova, jež si jako působivou volnou disciplínu zvolila s latinskoamerický tanec paso doble. Druhá skončila Ústečanka Gabriela Zajícová (14 let), jejíž volnou disciplínou byl cheerleading. „Užila jsem si celé finále soutěže. Jakmile dívky nastoupily na pódium v úvodní choreografii, začala jsem lovit kapesníček v kabelce,“ přiznává Alena Remešová, pořadatelka soutěže Dívka Talent 2019 pro Ústecký kraj.

Co pro vás bylo vrcholem dojetí?

Asi to, že po půl roce práce, nácviků a snažení vidíte, co vše se dívky naučily. Jakou proměnou prošly. Ale to nebylo to jediné. Soutěž podporuje i Dobrý skutek, místní charitativní spolek, pracující ten večer ve prospěch tříletého chlapečka s dětskou mozkovou obrnou. Celý výtěžek i z benefičního kalendáře šel pro něj a ještě ho na místě podpořila sbírka.

Šest účastnic z Ústeckého kraje ve finále, první a druhé místo. Vyšlo vše podle vašich představ?

Řekla bych, že až nad mé představy. Vždy si radši kladu nižší cíle, abych nebyla zklamaná. Říkám, že budu šťastná, když se pěkně umístí alespoň jediná naše dívka. Tentokrát uspěly dvě. A z ústeckého kola jich postoupilo do finále šest. Je to pro mě velké štěstí i radost.

Kam může tento úspěch posunout vaši soutěž dál?

Může o ní dát víc vědět dívkám, které se o ni zajímají. Začínám s propagací dalšího ročníku soutěže, chodí první přihlášky a uplynulý ročník je jen důkazem, že lze začít na soutěži v Ústí a dostat se až na úplný vrchol v Plzni, vyhrát její republikové finále. Je to jeden ze způsobů, jak dodat slečnám sebevědomí a ukázat jim cestu. Jen to potvrzuje náš slogan, že v každé z dívek je talent. A na sociálních sítích už jsem četla, že si tak naše vítězka Natálie Karásková splnila svůj sen, z toho mám radost.

Vítězka si nyní může pověsit diplom na zeď a chlubit se korunkou. Je krásná, že?

Ano, je to ručně dělaná práce od sponzora. Ale teď už vlastně záleží jen na vítězce, co bude dál, jak svůj úspěch v soutěži zúročí. Může ji to i dost posunout. Jako příklad uvádím Natálku Bílou z Ústí. Ta sice v soutěži Dívka Talent 2014 ani nepostoupila tak daleko, jako naše dvě letošní vítězky, ale dnes už se o ní dá říci, že je to úspěšná česká modelka.

Fotografie z krajského kola v Ústí nad Labem

Za co byste chvíle úspěchů svých svěřenek vyměnila? Bylo to v rámci vaší kariéry šéfové soutěže Dívka Talent zatím „nejvíc“?

Se mnou je to těžké, já se vůbec neberu jako nějaká šéfová soutěže. Beru to tak, že mě to baví, že to baví i ty slečny, a vůbec se nepasuji do role pořadatelky úspěšné soutěže. Ano, je to zatím největší úspěch, dvě místa jsme si ještě z finále nikdy nevezly. Dá se na tom stavět, bude o nás zase vědět trošku víc lidí. A dívky se osmělí, nebudou se tolik bát se přihlásit. I když to slůvko talent je odrazuje, bojí se.



Kam lze ještě tuto soutěž posunout?

Někdo by mohl říci: „Můžeme to hnát ještě dál, abychom měly první tři místa.“ Ale o to vůbec nejde. Ale jak jsem psala slečnám, jde o to, že právě ony tam na finále jsou, večer si užijí a sálu ukážou, co v nich je. Samozřejmě, že máme radost, že jsme korunku přivezly na sever Čech. Ale kam dál to hnát? Budu ráda, když se dívky opět přihlásí a bude jich víc než dvacet, abychom si z nich udělaly výběr těch nejschopnějších. A já budu moc spokojená, když zase naplníme sál ústeckého Domu kultury.

Takže už dnes víte, kdy bude ústecké finále?

Ano, soutěž bude v DK Ústí v neděli 22. března 2020. Soutěž samotná už odstartovala, slečny mohou své přihlášky posílat do konce roku. Když jdu po Ústí a vidím pěknou slečnu, tak mi to nedá a dám jí kartičku, aby se přihlásila. A další karty s informacemi, jak se přihlásit, najdou dívky a jejich blízcí, třeba maminky, babičky či sourozenci a spolužačky, na informační tabuli v Albertovi na Severní Terase. A kdo ví, třeba právě další vítězku zrovna přihlašuje její tatínek nebo bratr.