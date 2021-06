Skupina ekologických aktivistů obsadila ve čtvrtek 10. června ráno rypadla v uhelných dolech Bílina na Teplicku a Mostecku a lomu Nástup Tušimice na Chomutovsku. Projevila tak nesouhlas s podle nich nedostatečným řešením otázky spravedlivého a rychlého konce uhlí. Situaci monitorovala policie. Na výzvy, aby opustili prostor, aktivisté nereagovali. Částečně se stáhli až z obav z bouřky, která by ocelové stroje proměnila v hromosvod.

„Už nechceme jen nečinně přihlížet! S každým dnem nám uniká příležitost zajistit lidem v uhelných regionech důstojnou budoucnost,“ vzkázali v prohlášení médiím členové Kolektivu Pod zem!. „S každým dalším dnem vypouštíme do atmosféry více skleníkových plynů, které budou klima ohřívat po mnoho desetiletí,“ uváděli dál.

Aktivisté vyšplhali do nejvyšších poloh rypadel s plánem pobýt tam nejméně do čtvrtečního večera. „Vybavení jsou dobře, jsou jištění a schopní zvládnout deště, horko i nápory větru,“ ujišťoval jejich mluvčí Jindra Krejčí. „Mají jídlo, pití a spací pytle. Technická stránka věci pro nás ale není tak důležitá, jako důvody, proč to děláme,“ upozornil.

Podle sdělení společnosti Severočeské doly do velkolomů proniklo osm lidí. „V Dole Bílina jsou čtyři neoprávněné osoby na kolesovém rypadle, který těží na prvním skrývkovém řezu půdu a jíly zakrývající uhlí,“ uvedl mluvčí Lukáš Kopecký. „To samé se děje na Dolech Nástup Tušimice, kde je stejný počet neoprávněných osob. Opět okupují kolesové rypadlo," doplnil v průběhu dne.

Území velkolomů hlídá sice bezpečnostní agentura, jsou ale tak velká, že tam malá skupina lidí pod rouškou noci dokáže proklouznout. Společnost udělala kvůli průniku opatření. Zabezpečila prostor, zastavila práce na kolesových rypadlech a vyrozuměla báňský úřad a především Policii ČR. Ta aktivisty vyzvala, aby opustili stroje a důlní prostory, ovšem bez výsledku.

Neuspěl ani policejní vyjednavač, který vystoupal za aktivisty v lomu Bílina. K ústupu je přiměla až hrozící bouřka, takže stroj před 15 hodinu opustili. V Tušimicích zůstali i poté. Později odpoledne mluvčí aktivistů uvedl, že tato skupina zřejmě zůstane přes noc. „Je to pravděpodobné. Jsme rádi, že v Tušimicích pokračují v blokádě,“ uvedl Krejčí. „Sestoupení v Bílině ale považujeme za dobré rozhodnutí, protože životy lidí jsou důležitější. Celkově jsme s průběhem akce spokojení,“ podotkl.

Podle Kopeckého aktivisté na rypadlech zbytečně riskovali. „Je to ve výšce šedesáti metrů, kde jsou vibrace jako na moři. Hlavně bych tam ale nechtěl být za bouřky, ať už má člověk jakékoli ideály, protože se jedná o ocelovou konstrukci, která funguje jako hromosvod,“ upozornil. „Zaměstnanci běžně pracují v kabinách, které fungují na principu Faradayovy klece. Oni jsou na ochozech, kde jsou jen kovové rošty,“ dodal.

Ekologičtí aktivisté protestovali proti těžbě uhlí také loni v září, kdy pronikli do lomu Vršany na pomezí Chomutovska a Mostecka a demonstrovali také před elektrárnou Počerady na Lounsku.