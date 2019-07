Znáte zipline? Pokud holdujete adrenalinové zábavě, nesmíte si ji nechat ujít. Jde o přejezd osoby zavěšené na kladce po ocelovém laně. Právě tuto atrakci chystají ve Sport areálu Klíny v Krušných horách.

Lano zde povede přes Šumenské údolí a bude to první zipline v České republice. Se svými dvěma kilometry bude také dvacátou nejdelší na světě. Ten, kdo se na atrakci odváží, pojede po laně rychlostí 80 km v hodině ve výšce až 130 metrů nad údolím. „Vše začalo výletem dvou divoženek, které se rozhodly prozkoumávat krásy středoamerické Kostariky, kde narazily na dlouhé zipline v pralese. Když jsme se vrátily, napadlo mě využít sportovní areál u nás v Klínech společně s čtyřsedačkovou lanovkou a krásné Šumenské údolí s protějším kopcem,“ popisuje vznik nápadu jednatelka zážitkové agentury ZIMLET Klíny Alena Dalecká. „Založili jsme projekt na Hithitu a lidé si už nyní mohou předplatit zvýhodněnou vstupenku a tím projekt podpořit. Partnery atrakce se mohou stát i různé společnosti,“ podotýká.

Projekt můžete podpořit na HitHitu ZDE.

Zipline v Klínech pojede na zajištěné kladce s elektromotorem ze Sport areálu Klíny přes Šumenské údolí na protější kopec, což je vzdálenost 1300 metrů. Odtud pak zpátky na původní kopec dolů k nástupišti lanovky, což je dalších 700 metrů, a potom lanovkou zpět nahoru. „Celkem dva kilometry adrenalinové jízdy v krásné krušnohorské přírodě,“ přibližuje zážitek Dalecká.

Pro malé děti tandem

Zipline je atrakcí spíše pro dospělé a starší děti, ale malé děti budou moci jet s doprovodem v tandemu. „V současnosti je projekt ve fázi, kdy máme studii proveditelnosti a víme, že je zipline realizovatelná. Máme už i dodavatele, který novou atrakci postaví. Dostali jsme i souhlas s realizací od majitele dotčených pozemků a začínáme připravovat projekt k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Následně budeme vyřizovat všechny formality k tomu, abychom v létě 2020 mohli zipline otevřít. Komunikujeme se stavebním úřadem a zatím vše vypadá pozitivně,“ dodává jednatelka ZIMLETu.

„Je to další zajímavost, kterou návštěvníkům nabídneme. Počítáme, že se mezi turisty v Česku i sousedním Německu zvýší zájem o celý sportovní areál,“ říká za Sport areál Klíny Tomáš Holub.

Už loni v létě začal v areálu provoz jedinečné bobové dráhy, nejmodernější na obou stranách Krušných hor. Jde o bezpečný adrenalinový zážitek, o který je velký zájem. Dráha je dlouhá 900 metrů s převýšením 130 metrů. Vede lesem, přes sjezdovku a křižuje i místní komunikaci, kterou překonává ve výšce čtyř metrů po mostě dlouhém 50 metrů. Děti od sedmi let na ní mohou jezdit samostatně, děti do sedmi let věku s dospělým spolujezdcem.

Mezi letní lákadla v Klínech dále patří bikepark, lanovka, půjčovna kol a koloběžek spojená s možností jízdy po sjezdovce, lanový park nebo multifunkční hřiště. V nabídce je také letní zážitkový tábor pro děti.