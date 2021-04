V souvislosti s bylinkami se do zahrad často doporučuje bylinková spirála. My vám nabídneme ještě jednodušší způsoby: bylinkový vrch a pyramidu.

Foto: Království bylinek v permakulturní zahradě, vydalo Knihkupectví CZ

Vrch z kamenů

Při stavbě bylinkového vrchu postupujeme obdobně jako při stavbě známé bylinkové spirály. Vyznačíme si vhodné místo, odstraníme travní drn a svrchní vrstvu půdy (ty si odložíme bokem), navršíme zeminu do tvaru malého kopce a do něj usadíme kameny. Ty by měly být co největší, aby působily na mikroklima daného místa. Protože jsou rozmístěny nerovnoměrně, máme na výběr více stanovišť pro vhodné bylinky.