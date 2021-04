Třezalka tečkovaná roste poměrně hojně na lukách a stráních, vybírá si slunná stanoviště a není příliš náročná na půdu. Dobře ji lze pěstovat i na zahrádce. Mezi části, které nejčastěji využijeme, patří její nať a květ. Olej z květů třezalky pomáhá hojit rány, působí protizánětlivě a dokáže také tlumit bolest. Dobře zabírá i na bolavé bříško u kojenců a nemluvňat.

Čaj z kvetoucí natě i s květy působí jako účinné přírodní antidepresivum, které u slabších forem nemocí může dokonce nahradit léky. Dobře působí na celkové zklidnění organismu, zlepšení nálady a uvolnění. Koupel s odvarem z natě pomůže k regeneraci především sportovcům, přispívá ke zmenšení bolesti svalů a jejich uvolnění. Odvar lze použít také na popáleniny, opaření či spálení od slunce.

Olej svatého Jana

Květy třezalky dobře napěchované v uzavíratelné lahvi zalijeme 1 l panenského olivového, mandlového či slunečnicového oleje. Důkladně protřepeme, případně přidáme olej, aby květy byly zcela potopené. Láhev necháme na sluníčku alespoň tři týdny, ale můžeme i déle, dokud směs nezíská tmavě červenou barvu. Pak tekutinu přecedíme, slijeme ji do tmavých lahviček a používáme podle potřeb k mazání. Olej lze využít i jako přísadu do aromalampy.

Čaj pro dobrý spánek

Kvetoucí třezalkovou nať nasekáme na drobné kousky, 2 lžičky zalijeme šálkem vroucí vody a necháme luhovat 10 až 15 minut. Poté scedíme a mírně zchladlý nápoj vypijeme chvíli před spaním.

Relaxační koupel

Připravíme si 4 až 5 hrstí nahrubo nasekaných listů a květů třezalky a vsypeme je do 4 l vroucí vody. Necháme přejít varem, odstavíme a necháme asi 1 hodinu luhovat. Pak tekutinu přecedíme a vlijeme ji do vany napuštěné teplou vodou. Pro zesílení vůně a uklidňujícího efektu můžeme přímo přihodit několik čerstvých květů. Koupel by měla trvat asi 15 až 20 minut, poté si dopřejeme ještě přibližně stejný čas v klidu.

ČASOPIS RECEPTÁŘ