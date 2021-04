Začneme zdánlivě trochu překvapivě. V předalekém Singapuru. Zde poblíž slavného hotelu Marina Bay Sands a v záplavě obřích mrakodrapů najdete maličkou dvoupodlažní budovu a v ní muzeum designového ocenění Red Dot. To uděluje celosvětová komise výrobkům, které jsou mimořádně funkční a krásné zároveň, navíc jejich tvůrci nějakým nápaditým řešením pomohli lidem žít lepší životy. Mimochodem české firmy a tuzemští designéři těchto cen mají docela dost. Když jsem v tom muzeu před několika lety byl, zaujala mě nejvíc jedna věc: hned několik zařízení se snaží lidem pomoci lépe zahradničit. A to jak doma, takříkajíc "na parapetu", tak i na zahrádce.

Čerstvá bylinka jako vzácnost

Společným jmenovatelem byly chytré technologie, které amatérským (ale i profesionálním) pěstitelům pomáhají co nejefektivněji využívat hlavních dvou zdrojů, které potřebují - tedy vodou a světlem, ať už přirozeným, tak i umělým. Tehdy pro mě bylo šokem sledovat takzvaný chytrý květináč, který jste si domu koupili i s hlínou a semeny, zapojili jej do elektřiny, dali trochu vody a pak už jen sledovali, jak vám doma za jakéhokoli počasí a ve kteroukoli roční dobu rostou bylinky i menší ovoce doslova samy.

Často se zapomíná, že Asiaté proslulí láskou k technologiím právě moderními zařízeními řeší problémy, které třeba ve střední Evropě nemíváme. Těmi hlavními jsou nedostatek času a životního prostoru, z nichž také pramení vysoké částky za nájem i jídlo. Chytré domácí květináče tak mohou být jedinou možností, jak se někdo ve městech jako Singapur nebo třeba Hongkong dostane k čerstvé bylince.

Ale zpět do České republiky. Chytré zahrady se tu totiž již také stávají fenoménem, a to především po předloňském létě, které patřilo k nejsušším za několik století a zvláště v některých koutech republiky se vody opravdu nedostávalo. Municipality pak dokonce vyhlásily zákaz zalévání, což stálo nejednoho zahrádkáře celou úrodu.

Chytré zahrádky však právě tento problém mohou řešit, protože při správném nastavení celého systému bude spotřeba vody absolutně minimální, nebude docházet k žádnému plýtvání a navíc vše bude probíhat v souladu s předpovědí počasí.

Jak to funguje?

Práci chytré zahrady popsal v Magazínu zahrada Petr Woff. "Smart Garden neboli chytrá zahrada leccos zvládne sama. Může mít podobu interiérového truhlíku nebo skleníku, který se autonomně hnojí a zalévá. Větší potenciál však skýtají venkovní prostory – trávníky, záhony, altány nebo bazény. I tady může fungovat automatizace, jednotlivé funkce ovšem pohodlně přenastavíte pomocí mobilní aplikace, prostřednictvím které taky odkudkoli zkontrolujete aktuální stav (zavlažování či osvětlení)."

Podle Woffa se chytrá zahrada zavlažuje automaticky a přitom bere v potaz předpověď počasí. "Takže šetří vodou, pokud podle meteorologů připlouvají dešťové mraky. Srážky potom zachycuje do retenčních nádrží, čímž vytváří zásoby. Při průtrži mračen tak zároveň zabraňuje lokálním povodním a chrání květinovou výzdobu. A co když se meteorologové mýlí a navzdory jejich předpovědi nezaprší vůbec nebo sprchne pouze málo? Zahrada se sama zalije později." Podobně hospodárně pak chytrá zařízení umějí nakládat také s osvětlením.

"Pochytřit" svou zahradu může doslova každý, ale většinou se to neobejde bez konzultace s některou ze specializovaných firem. Ty zároveň nabízejí komplexní řešení na míru podle potřeb zákazníka a dispozic jeho zahrady. Zákazník k tomu bude většinou potřebovat jen mobilní telefon a připojení k internetu.

Vedle zavlažovacích a případně osvětlovacích systémů může být součástí vaší chytré zahrady také inteligentní a plně automatizovaná sekačka. Na trhu jich je celá řada, při jejich výběru byste však měli dát pozor na několik věcí. Především byste si měli uvědomit, jaký pohon bude sekačku uvádět do práce, tedy stejně jako v případě standardní sekačky či křovinořezu.

Elektrické sekačky bývají tišší, ale ne každá zahrádka má přístup k elektřině. Dále byste měli věnovat pozornost bezpečnosti a také množství funkcí, které chytré sekačky nabízejí. Některé totiž kromě standardních služeb (sekání jasně vymezeného prostoru) mají také schopnost učit se a jejich fungování se v čase zlepšuje. Ale to je samozřejmě zase vyváženo vyšší cenou.

Chytrý květináč do každé rodiny

Kategorií samou pro sebe pak jsou chytré květináče. Ty v současnosti nabízejí již zcela běžně tuzemské obchody a e-shopy a na rozdíl od chytrých zahradních systémů určených pro majitele zahrádek či polí jsou tyto květináče dostupné doslova každému. Nejspíš namítnete, že takové výmysly nejsou vůbec potřeba, když na parapetu ta máta a chilli papričky vyrostou doslova každému. A do jisté míry máte pravdu. Máta nebo chilli papričky vyrostou skutečně téměř každému (tedy snad kromě chovatelů koček, které bývají velkými nepřáteli jakýchkoli rostlin).

Chytré květináče však přeci jen mohou každému nabídnout zajímavé služby. Předně znovu je potřeba připomenout alfu a omegu pěstování - tedy hospodaření s vodou. A právě v tom vám chytrý květináč může být opravdu dobrým přítelem. I s málem vody totiž takový květináč dokáže učiněné zázraky a nikdy nebude hrozit, že kvůli nezkušenosti budete rostlinky trápit nedostatkem, nebo naopak přílišným množstvím vody. Jak to? Moderní květináče totiž také máte spojené s aplikací v mobilním telefonu a tam můžete přesně definovat, jakou rostlinu pěstujete.

Květináč pak na základě dat od odborníků (ale i dalších uživatelů) hospodaří s vodou zcela autonomně. Totéž platí také případně pro umělé osvětlení, kterým některé květináče disponují. To má kromě mnoha dalších výhod také tu, že se vám bylinky "zalijí" i třeba v době, kdy budete na dovolené a nemusíte obtěžovat sousedy ani příbuzné. Pokud bude systém trpět nedostatkem vody, chytrý květináč na to upozorní aplikací.

Druhou výhodou je jednoduchost. Zatímco pro pěstování i snadných bylinek je potřeba alespoň základní znalost, chytré květináče vás opravdu navedou k čerstvým bylinkám úplně samy. Ostatně jeden z nejprodávanějších má ve svém jménu spojení "Click and grow", tedy volně přeloženo Zmáčkni čudlík a roste to.

Na to upozorňuje ve své recenzi daného květináče i uživatel jednoho z předních českých e-shopů: "Tenhle květináč je pro nadšence do pěstování rostlin, kteří jsou zároveň amatéři, a nebo chtějí "chytrou" domácnost - klasický ajťák. Buď se vydáte touto dražší, zato nesmírně jednoduchou a funkční cestou … Nebo si všechno nastudujete a uděláte ručně, a ušetříte 90% financí," píše Dalibor, který květináč koupil loni v dubnu a celkově jej chválí. Upozorňuje však, že jde opravdu o docela drahý špás. Chytré květináče stojí tisíce korun a navíc "žerou elektriku". Vedle značek pak jsou velké cenové rozdíly také v počtu bylinek, které můžete v daném zařízení pěstovat (největší květináče nabízejí možnost pěstovat až desítky rostlinek zároveň).

Sklizeň každý den

Nejspíš si říkáte, že to je přeci jen přehnané a spíš než o pomocníka do domácnosti jde o předražený šunt. Ale na rozdíl od mnoha technických samoúčelných blbůstek může chytrý květináč být opravdu skvělým doplňkem moderní domácnosti, zvláště ve velkých městech. Díky přídavnému světlu a ideální práci s vodou rostou bylinky v chytrých květináčích až třikrát rychleji než v běžných pokojových podmínkách. Čerstvý salát si tak můžete doma vypěstovat za pár týdnů, u méně náročných bylinek (máta, rukola) můžete sklízet doslova denně. A to už důvod pro případný nákup být může zvláště v době, kdy čerstvé byliny mohou vylepšit povinné domácí stravování během pandemie a uzávěr společnosti.

Jako kávovar. Semena v kapslích



Při výběru chytrého květináče byste neměli opomenout, jak vlastně funguje. Existuje totiž hned několik technologických přístupů a pokud jeden zvolíte, přechod na jiný budete muset spojit s nákupem dalšího květináče. V současnosti existují především dvě různé linky, které se dále dělí. První typ chytrých květináčů nabízí pěstování v substrátu z běžných semen. Druhý typ květináčů se dodává se speciálními kapslemi, které obsahují vše potřebné, tedy semena i substrát. Druhý přístup mívá lepší výsledky, ale zase si budete muset, podobně jako u kapslových kávovarů, dokupovat vždy nové kapsle od daného výrobce.