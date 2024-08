Odhadem sto, dvě stě lidí, z nichž část si vypůjčila na sezení ony „podprdelníky“ z rozstřižených karimatek, je podle pravidelných návštěvníků úspěch. Může za to právě název filmu, který předchází aura výjimečného počinu, rozkrývajícího společenské tabu, tedy alkoholismus u žen.

Na film Dana Svátka podle blogu vyléčené alkoholičky Michaely Duffkové, kterou hraje oblíbená talentovaná herečka Tereza Ramba, přišla smíšená skupina lidí, nejvíc mají mezi 20 a 50 lety. Jsou tu singles i páry a skupiny a nikomu zdá se nevadí, že je po dešti a nevládne zrovna letní počasí.

Romantický filmový zážitek pod hvězdami, kde ale není úplně kvalitní zvuk ani obraz a není nouze o hučení vlaků a komáry, není úplně pro každého. Hned v sobotu se však stejný film hraje v kamenném kině Máj. A také sem jen podle špalíru před barem, táhnoucím se skoro ven, přichází hodně lidí.

Samý Svátek

Když se lidé z Kinoklubu Ostrov, který zaštiťuje litoměřické letní kino, dostali v pondělí k tabulkám, spočítali, že na Zápisník alkoholičky přišlo v pátek 181 diváků. To je pěkné a Věra Preclíková z klubu navíc upozorňuje, že Svátkův film hráli už v červenci, kdy na něj přišlo dokonce 290 lidí.

A to bylo letos určitě nejvíc. Do této doby totiž v letním kině zažili spíše jen desítky návštěvníků na projekci a nebylo výjimkou, že na film přišly pouhé jednotky diváků. „To nikdy nebylo,“ hodnotí Preclíková tak nízkou návštěvnost. Loni přišlo nejvíc lidí na Kazmovu One Man Show, 163 lidí.

A 143 diváků loni přišlo na předchozí Svátkův film Dvě slova jako klíč. Historický návštěvnický rekord pak drží zase Svátek s Úsměvy smutných mužů. Ty byly také o závislosti, ale u mužů, a se svou kůží na trh šel Josef Formánek. Dá se tedy říct, že alkohol táhne do kina? „Ve filmu určitě,“ směje se Preclíková.

Covid, konkurence a stávka

Také vedoucí litoměřického kina Máj Michal Špadrna si pochvaluje tržby za uplynulý první srpnový víkend, kdy přišlo celkem 1 500 diváků. Přispělo k tomu i promítání Zápisníku alkoholičky v sobotu večer.

Podle Špadrny jsou v návštěvnosti velké výkyvy i v kamenném kině, rozmary diváků tak nelze přičítat třeba jen počasí, jak se nabízí u letního kina. „Chování diváků se od covidu změnilo,“ konstatuje vedoucí kina.

A jaké jsou důvody, že se to nevrátilo do starých kolejí? Špadrna to z podstatné části přičítá tomu, že „okno“ mezi uvedením filmů v kině a na nějaké VOD platformě je dnes třeba jen pět týdnů, zatímco kdysi to bylo kolem půl roku.

Na zatím podprůměrných letošních tržbách se podle Špadrny podepsala také loňská stávka herců a scenáristů v USA, kvůli níž šla řada očekávaných hollywoodských filmů do kin později, než měla.

„Částečně to teď zachraňují české filmy, ať už to byl Zápisník, nebo to snad budou Mádlovy Vlny,“ dodává vedoucí kina a jako další filmy, které Litoměřické lákaly do kina, uvádí DEADPOOL & WOLVERINE, V hlavě 2 a Mimoně.

50 milionů diváků v kině je minulost

Že to ani v jiných českých kinech není s návštěvností letos růžové, potvrzují statistiky Unie filmových distributorů (UFD). Z nich zároveň plyne, že alkohol, respektive Zápisník alkoholičky, do kin opravdu táhne.

Dosud ho vidělo skoro 300 tisíc diváků a v létě zatím v návštěvnosti patří na špici, když předčil i některé americké filmy, na které se do českých kin podle insiderů tradičně chodí víc.

„Letos je amerických filmů nedostatek kvůli loňské stávce, a to má na návštěvnost obrovský vliv,“ podotýká tajemník unie Jaroslav Pecka. Podle expertů si filmový byznys letos sáhne na podobná čísla jako loni a předloni.

To je kolem 13 milionů diváků za rok. Což odpovídá návštěvnosti někdy v roce 2015, když se přitom až do roku 2020, kdy udeřila pandemie, návštěvnost zvyšovala až k víc než 18 milionům diváků.

Detailní pohled na statistiky dostupné na webu UFD svědčí o tom, že od roku 1989, kdy byla návštěvnost přes dnes neuvěřitelných 50 milionů, v uplynulých dekádách spíše vždycky klesala, než rostla.

