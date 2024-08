Veltlíny z Wachau

Kdy: v pátek 16. srpna od 18 do 20 hodin

Kde: Hrad Litoměřice, Na Valech

Za kolik: 530 korun

Degustace s názvem Veltlíny z Wachau se uskuteční 16. srpna v 18 hodin v degustační místnosti Hradu Litoměřice. Rakouská vinařská oblast Wachau leží na březích Dunaje a rozprostírá se mezi městy Melk a Kremže. Budete mít příležitost ochutnat nejtypičtější a nejslavnější rakouskou odrůdu vůbec - Grüner Veltliner (Veltlínské zelené). Těšte se i na jeden slepý vzorek z jiné odrůdy.

Více informací o degustaci naleznete na stránkách mkz-ltm.cz.

Z pohádky do pohádky

Kdy: v sobotu 17. srpna od 10 do 17 hodin

Kde: v roudnickém infocentru, na věži Hláska a v Caféé Říp

Za kolik: 90 korun (děti do 3 let zdarma)



Přijďte si v sobotu ověřit, zda jste experti na pohádky. Setkáte se s pohádkovými bytostmi, budete luštit hádanky, plnit úkoly a konci celé akce na vás čeká hudba a tanec s pohádkovými hrdiny.