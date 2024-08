LITOMĚŘICKO

Lovosický PoHoV!: Cesty za láskou a Vinšovanka

Kdy: pátek 9. srpna od 18.00

Kde: Václavské náměstí, Lovosice

Za kolik: zdarma

Lovosický PoHoV! aneb Páteční Hudební Večer bude tentokrát netradičně obohacen o divadelní vystoupení. Na pódiu se představí Anife Vyskočilová, Michaela Dolinová a Tomáš Savka. Po nich bude následovat kapela Vinšovanka. A jaké budou Cesty za láskou? Jaké to je vzít život do svých rukou? Začínat znovu? A jak nám pomáhá láska? Zábavně i provokativně o životních změnách a nástrahách. Jak jsme se za 20 let změnili? Dojde i na pálivé recepty, které k létu patří! Představení Cesty za láskou startuje v 18.00, Vinšovanka zahraje od 20.00.

Pirátské války plnou parou vpřed Kdy: v sobotu 10. srpna od 12 do 17 hodin

Kde: Terezín

Za kolik: 150 korun (snížené vstupné 100 korun) Tradiční srpnové pirátské války v Terezíně s bohatým doprovodným programem. Přijďte se podívat na modely lodí, šikovného žongléra nebo si poslechnout kapelu. Děti čekají dílničky pro šikovné ručičky a všichni si jistě vyberou nějakou dobrůtku ve stáncích s občerstvením. Velká pirátská válka je na programu od 15 hodin.

Bitva Budyně 2024

Kdy: v sobotu 10. srpna

Kde: Vodní hrad Budyně nad Ohří

Za kolik: 250 korun (snížené vstupné 150 korun)

V letošním roce nebude chybět třesk zbraní a rachot výstřelů v příkopu bývalého vodního hradu v Budyni nad Ohří. Již po dvanácté se tam v sobotu 10. srpna rozhoří bitvy mezi Švýcary a Burgunďany. Čeká vás tržiště a bohatý doprovodný program, prohlídky hradu, tábora, zbrojnice, středověká kuchyně, dobové tance a dobová hudba a další. A rovnou dvě rekonstrukce bitev!

Výstava exotického ptactva na zámku Libochovice

Kdy: v sobotu 10. srpna od 9 do 16.30 hodin

Kde: Zámecký skleník Libochovice Výstava exotického ptactva v produkčním skleníku zámku Libochovice. Pořádá Exota Klapý.

Svatovavřinecká pouť

Kdy: od pátku 9. srpna od 19 hodin, v sobotu 10. srpna od 16 hodin a v neděli 11. srpna od 10 hodin

Kde: Náměstí 5. května a městský park Libochovice

Město Libochovice pořádá Svatovavřineckou pouť. Na návštěvníky čeká spoustu atrakcí, stánků, hudba, jídlo a pití.

LOUNSKO A ŽATECKO

Letní lounské vábení

Kdy: sobota 10. a neděle 11. srpna

Kde: Mírové náměstí, Louny a lounské výstaviště

Za kolik: zdarma Tradiční městské slavnosti jsou tady a nabízí opět pestrý program. Na Mírovém náměstí se v sobotu představí například Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Monkey Business, Andrea Pomeje. Na folk & country scéně na výstavišti zahraje třeba Průvan, Jan Vančura a Plavci. Od letního cvičiště se můžete sklouznout na velké mokré skluzavce, soupeřit budou dračí lodě. V sobotu ve 21.00 bude u divadla ohňová show, předtím od 19.00 u pavilonu J. Fouska muzikál Ať žijí duchové. V neděli bude Tančírna a sportovně relaxační odpoledne pro děti na výstavišti.

Neckyáda na Ohři v Žatci

Kdy: sobota 10. srpna od 13.00

Kde: Ohře v Žatci, start u Maribaru

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční a oblíbená žatecká neckyáda. Tentokrát se vyplouvá od Maribaru.

CHOMUTOVSKO

Ondřej Kaše a pohár hokejových mistrů světa v Kadani

Kdy: v pátek 9. srpna od 16 hodin

Kde: Mírové náměstí Kadaň

Za kolik: zdarma V rámci nekončících oslav hokejového titulu mistrů světa 2024 doputuje mistrovský pohár konečně i do Kadaně. Přijďte pozdravit Ondru Kaše a jeho hosty, připomenout si znovu vítěznou atmosféru zaplněného náměstí a odnést si třeba autogram, fotku nebo další cenný kousek!

Medové odpoledne v Kadani

Kdy: v neděli 11. srpna od 13 do 17 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Návštěvníky čeká jarmark plný medů a včelích produktů, ochutnávka spojená se soutěží o Oetllovu cenu za nejlepší med Kadaňska, vystoupení hudební kapely Nepřátelé rytmu, Putování s Maxipsem Fíkem a patchwork v relaxační zahradě.