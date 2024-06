LITOMĚŘICKO

Hurá, prázdniny v Lovosicích

Kdy: pátek 28. června od 14.00

Kde: lesopark Osmička, Lovosice

Za kolik: zdarma

Charita Lovosice pořádá v pátek 28. června akci s názvem Hurá, prázdniny. Rozloučení se školním rokem začne ve 14 hodin a nabídne soutěže o odměny, dočasné tetování, zorbing, skákací hrady, malování na obličej, hasičskou pěnu a další zábavu. Chybět nebude občerstvení. Akce skončí v 18 hodin.

Hurá na prázdniny v Bohušovicích Kdy: pátek 28. června od 15.00

Kde: restaurace Radnice, Bohušovice n. O.

Za kolik: zdarma Děti v Bohušovicích nad Ohří přivítají začínající letní prázdniny, jak se patří. V tamní restauraci Radnice je pro ně v pátek 28. června od 15 hodin připraven zábavný program se skákacími hrady a animátorkou Irenou.

Indiánský dětský den v Doksanech

Kdy: pátek 28. června od 15.00

Kde: zahrada MŠ Doksany

Za kolik: dobrovolné

Dětský den v indiánském stylu potěší v pátek 28. června omladinu v Doksanech. Odstartuje v 15.00 na zahradě místní školky. Děti se mohou těšit na atrakce a soutěže, malování na obličej a také vyhodnocení nejzajímavější masky.

Ukončení školního roku v Budyni Kdy: pátek 28. června od 21.00

Kde: vodní hrad, Budyně n. O.

Za kolik: dospělí 50 korun, děti zdarma V Budyni nad Ohří připravují na pátek 28. června speciální promítání pod širým nebem k ukončení školního roku. Přímo na nádvoří vodního hradu bude od 21 hodin k vidění film Wonka. Zajištěno bude také občerstvení.

Otevření zámku Ploskovice a Keramické trhy

Kdy: sobota 29. června od 9.00

Kde: Státní zámek Ploskovice

Za kolik: 200/160/60 korun

Státní zámek Ploskovice má před sebou mimořádný víkend. V sobotu 29. června se totiž otevře po velké, deset měsíců trvající obnově interiérů a expozice. Ta nově nese název Císařské letní sídlo a věrně představuje podobu interiérů mezi lety 1852 až 1853, kdy byly prostory zařizovány pro penzionovaného císaře a posledního českého krále Ferdinanda V. a jeho manželku Marii Annu Sardinskou. Návštěvníky provedou průvodci v historických kostýmech. Současně v zámeckém parku proběhne 25. ročník tradičních Keramických trhů. Vstupné se platí pouze na prohlídku zámku, do zahrad nikoliv.

Dětský den v Dušníkách Kdy: sobota 29. června od 10.00

Kde: Dušníky

Za kolik: zdarma Obec Dušníky zve na sobotní dětský den. Program mezi 10. a 15. hodinou nabídne kreativní a herní zónu Wiky, stometrovou nafukovací dráhu Bezva Race, rovněž nafukovací Aktivní centrum a skákací hrad Monster Truck.

Bublinové kouzlení v Roudnici

Kdy: sobota 29. června od 10.00

Kde: infocentrum, Roudnice n. L.

Za kolik: zdarma

Informační a dopravní centrum Roudnice nad Labem připravuje na sobotu 29. června akci pro všechny milovníky bublin. Půjde o workshop, při kterém si nejen děti pomocí barevných bublin vytvoří svůj vesmír a celou akci budou doprovázet další aktivity, kde bude bublifuk nedílnou součástí. Ten dostanou účastníci na místě. Den plný bublin odstartuje v 10.00 a skončí až o 6 hodin později.

Rodinný den v Počaplech Kdy: sobota 29. června od 11.00

Kde: Počaply

Za kolik: zdarma Osadní výbor Počaply zve v sobotu 29. června na Rodinný den. Pro děti budou od 11 hodin připraveny hry a poté odměny, ve 13 hodin bude bublinková show a ve 14 hodin předvedou svou techniku hasiči. Zábava bude pokračovat i večer, a to vystoupením kapely Kontraband od 20 hodin. Během dne budou moci děti využít skákací hrad, k dispozici bude i stánek s pivem a drobným občerstvením.

Fotbalová exhibice v Horních Beřkovicích

Kdy: sobota 29. června od 12.00

Kde: fotbalové hřiště, Horní Beřkovice

Za kolik: 200 korun, děti do 15 let zdarma

TJ Slovan Horní Beřkovice připravil na sobotu 29. června oslavy rovných 100 let své existence. Pro mládež i dospělé připravil pestrý program, jehož zlatým hřebem bude od 17.30 utkání místního klubu proti výběru hvězd Sigiteam. Jeho hráči si udělají čas i na autogramiádu. Už ve 12.00 je na programu žákovský zápas, po něm se představí dorost (13.45) a následně i stará garda, která v 15.45 vyzve Výběr Podřipska. Večer od 20.00 se chystá taneční zábava se skupinou Cara a předpůlnoční vystoupení formace Michal David Revival. Během celého odpoledne budou k mání dobroty z udírny a kuchyně, fanoušci si budou moci zakoupit klubové reklamní předměty. Slosování vstupenek rozdělí i ceny.

Putování po vinicích Velkých Žernosek Kdy: sobota 29. června od 12.00

Kde: Velké Žernoseky

Za kolik: vstup zdarma Oblíbené Putování po vinicích Velkých Žernosek, Michalovic a Malíče se uskuteční 29. června. Vinaři budou na víniomilce opět čekat přímo na běžně nepřístupných vinicích. Fotogalerie: Putování za vínem u Velkých Žernosek 2023 gallery 41 fotografií

Oslava 120 let hasičů v Mnetěši

Kdy: sobota 29. června od 14.00

Kde: na hřišti za rybníkem, Mnetěš

Za kolik: zdarma

Sbor dobrovolných hasičů Mnetěš slaví 120 let od založení. Veřejnost zve v sobotu 29. června na hřiště za místním rybníkem na setkání. Začne ve 14.00 hodin, poté bude slavnostně položena kytice k pamětní desce Františka Kubrichta. Od 14.30 se bude soutěžit v požárním sportu, chybět nebudou ukázky zásahu při požáru, pěna pro děti nebo skákací hrad. V 18.00 odstartuje taneční zábava se skupinou Taurus.

Dětský den v Úpohlavech Kdy: sobota 29. června od 14.00

Kde: dětské hřiště, Úpohlavy

Za kolik: zdarma Obec Úpohlavy zve na sobotní dětský den, který se uskuteční na místním hřišti. Připraveny budou skákací hrad, překážková dráha, dočasné tetování, v případě hezkého počasí i hasičská pěna. Na děti čekají drobné odměny a občerstvení zdarma.

Koloběžky v Libochovicích

Kdy: neděle 30. června od 10.00

Kde: náměstí 5. května, Libochovice

Zpestřete si nedělní dopoledne 30. června pohybem. V Libochovicích se od 10 hodin uskuteční 19. libochovická Koloběžkyáda. Startuje se z náměstí 5. května. Akce je vhodná pro děti i dospělé, pořádají ji společnost VÝKO a Rock co rok.

LOUNSKO

Pochod života

Kdy: sobota 29. června od 11.00

Kde: start v Domoušicích u nádraží

Za kolik: 150 korun

Již 47. ročník oblíbené akce, při které se účastníci projdou z Domoušic do Loun, přitom v hospůdkách vychutnávají zlatavý mok. Start je v 11.00 na nádraží v Domoušicích, odjezd vlaku z Loun je v 9.37 hodin. Cíl v restauraci na lounském letním cvičišti.

Oslava 140. výročí od založení SDH Peruc Kdy: sobota 29. června od 12.00

Kde: fotbalové hřiště Peruc

Za kolik: zdarma SDH Peruc srdečně zve na akci spojenou s oslavou 140. výročí od založení spolku za fotbalovým hřištěm. Slavnostní zahájení ve 12.00 hodin. Předání vyznamenání členům Sdh Peruc, výstava historické i moderní hasičské techniky, ukázka výškové techniky HZS Louny, ukázka techniky Policie ČR, dynamická ukázka služební kynologie Vězeňské služby ČR, Český červený kříž. Bude také doprovodný program: malování na obličej, malování na plátno, skákací hrad, kolotoč, kouzelník, zmrzlina, stánky s občerstvením. K tanci a poslechu zahraje kapela Rudy Rytiny a Žlutej Pluto Pes. Od 20.00 hodin hasičská zábava pod širým nebem. Zahraje kapela Dutý ale Frý. Vstupné 100 korun.

CHOMUTOVSKO

Letní rodinný piknik v Jirkově

Kdy: sobora 29. června od 11.00

Kde: Olejomlýnský park v Jirkově

Za kolik: zdarma

K létu patří piknik a proto se chystá piknikový minifesťáček. Na něm budou stánky s jídlem, vínem, pivem, limonádou a se spoustou dalších dobrot. Přijďte si užít letní den v parku, posedět v trávě s rodinou a přáteli, vydovádět se s dětmi a dát si něco dobrého.

Den s drakem Kdy: sobota 29. června

Kde: Březno u Chomutova Den bez hranic s Březenským drakem je tradiční zábavné odpoledne pro celou rodinu, které se koná první prázdninovou sobotu 29. června v Březně na Chomutovsku. Program nabídne spoustu zábavných atrakcí pro děti i vystoupení hostů.

ÚSTECKO

Za vysvědčení do zoo

Kdy: pátek 28. června od 9.00

Kde: Zoologická zahrada Ústí n. L.

Za kolik: jedničkáři za 1 korunu, jinak 70/140/370 korun

Začátek prázdnin mohou školáci oslavit v ústecké zoo. Všechny děti od 6 do 15 let, které v pátek 28. června přinesou vysvědčení s nejméně jednou jedničkou, zaplatí za vstup do zoo pouze 1 korunu. Kromě toho je pro ně připravena Ptačí stezka – kvíz na téma volně žijícího ptactva, každý účastník dostane drobnou odměnu. A všichni příchozí si mohou pochutnat na minipalačinkách, křupavých churros či domácích langoších.

DĚČÍNSKO

Zámecké slavnosti ve Šluknově

Kdy: pátek 28. června a sobota 29. června

Kde: Zámek Šluknov

Za kolik: 200 (pátek), 250 (sobota) a 400 korun (pátek i sobota)

Zámecký areál ve Šluknově o víkendu ožije slavnostmi. Oficiální zahájení proběhne v pátek v 19.30. Na sedmnáctém ročníku vystoupí v pátek Marpo a TroubleGang, Kabát revival a Krleš, v sobotu pak přijede za fanoušky Lenka Filipová, Jitka Boho, Xindl X nebo Arakain. Kromě živé hudby a divadelních či tanečních vystoupení se návštěvníci mohou těšit také na kouzelný program, jako kouzelný hrad se stanovišti, Famfrpál, kouzelné tržiště nebo virtuální realita. Na zámku si v sobotu budou moci prohlédnout výstavu ze světa Harryho Pottera "Mudlové, přijeďte expres".