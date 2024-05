Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Litoměřicku a Podřipsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Ilustrační foto | Foto: Zdeněk Rác

LITOMĚŘICKO

Hašmar Country v Lovosicích

Kdy: čtvrtek 30. až sobota 1. června

Kde: lesopark Osmička, Lovosice

Za kolik: zdarma

V lovosickém lesoparku Osmička startuje ve čtvrtek 30. května 29. ročník hudebního festivalu Hašmar Country v Lovosicích. Oblíbenou akci odstartuje tradiční Hašmarská hospoda, kde zahrají místní skupiny a vstup bude pro všechny zdarma. Ve čtvrtek vystoupí: Mudrings (18.00, Sebranci 19.00, Lást kafe 20.00, Karavana 21.00 a Petra Band 22.00. V pátek zahrají Žabend (18.00, country), ASM (19.00, folk), Taxmeni (20.15, military country), COP (21.45, bluegrass), Red Leaf (23.15, bluegrass). V sobotu zahrají Camna (15.00, country), Lusatia Grass (16.05, bluegrass), Undergrass (17.10, bluegrass), Tom Tones (18.25, moderní c., r’n’r), Poutníci (19.40, bluegrass), AG Flek (21.25, folkrock) a Prospect (23.00, bluegrass).

Tak bavil festival v roce 2016:

Roudnický den dětí Kdy: sobota 1. června od 10.00

Kde: Roudnice nad Labem

Za kolik: zdarma Celá Roudnice nad Labem bude v sobotu 1. června slavit Mezinárodní den dětí. Program bude od 10 do 16 hodin připraven na řadě míst. Pokud děti navštíví a splní všechny úkoly, budou zařazeny do slosování o hodnotné ceny. Pokud jich splní alespoň 10, čeká je malá odměna v Caffé Říp nebo u skautů ve středisku v Bezručově ulici. Soutěžní místa budou v infocentru v Arnoštově ulici, u věže Hláska a v Centru Hláska, ve středisku Junáka, v cofe.IN v Jungmannově ulici, v DDM Trend, Knihovně Ervína Špindlera, Street Bufetu Podzámčí, v Podřipském muzeu, galerii moderního umění, ateliéru Výtvarka v Havlíčkově ulici, Skate centru, na hřišti u gymnázia, v Ekocentru Zvonice, Basketbalové akademii BA 2006, na ZŠ Karla Jeřábka, ZŠ Smart a na Tyršově stadionu.

Lukavecké slavnosti

Kdy: sobota 1. června od 13.00

Kde: areál zámku, Lukavec u Lovosic

Za kolik: zdarma

V zámeckém areálu v Lukavci u Lovosic se na sobotu 1. června chystají Lukavecké slavnosti. Odstartují hodinu po poledni a nabídnou například ochutnávku vín z litoměřické vinařské oblasti i z Moravy. Rumový klub Palmo bude nabízet degustace rumů a míchané nápoje, o další občerstvení se postarají Lovo Café, Sýry pro radost nebo grilované dobroty a hamburgery. Pro děti bude připraven skákací hrad a malování na obličej. To vše doprovodí mezi 15. a 18. hodinou cimbálová muzika Vltava a poté DJ Máca.

Dětský den v Horních Beřkovicích Kdy: sobota 1. června od 13.30

Kde: hřiště TJ Slovan Horní Beřkovice

Za kolik: zdarma Soutěže pro děti, hasičská pěna, hobby horsing, jízda na koních, malování na obličej nebo taneční rej. To vše nabídne zábavné odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí v Horních Beřkovicích. Uskuteční se v sobotu 1. června po poledni na hřišti místní TJ Slovan. Registrace do soutěží proběhne ve 13.30. Připraveno bude také chladivé i hřejivé občerstvení. Akci pořádají místní škola, sportovci, dobrovolní hasiči, obec a další přátelé dětí.

Den dětí s DDM Rozmarýn

Kdy: sobota 1. června od 14.00

Kde: Jiráskovy sady, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Litoměřický Dům dětí a mládeže Rozmarýn připravuje na sobotu 1. června v tamních Jiráskových sadech oslavu Mezinárodního dne dětí. Přijďte si vyzkoušet co zažívají děti na kroužcích, či letních táborech, a to vše za jedno nevšední odpoledne. Připravena bude celá řada sportovních, rukodělných a hlavně zábavných aktivit. Jako hosté přijdou indiáni z vesničky Rosehill a zvířátka z Adélčina dvorečku. Akce proběhne od 14 do 18 hodin.

Kácení máje v Řepnici Kdy: sobota 1. června od 15.00

Kde: U Špeluňkářů, Řepnice

Za kolik: zdarma V Řepnici připravili na sobotu 1. června kácení máje. Začne U Špeluňkářů v 16 hodin, pro veřejnost bude otevřeno už o hodinu dříve. Návštěvníci se mohou těšit na kácení a dražbu májky, tombolu, živou hudbu na harmoniku a vozembouch a drobné občerstvení z grilu.

Dětský den v Rovném

Kdy: sobota 1. června od 15.00

Kde: fotbalové hřiště, Rovné

Za kolik: zdarma

Den plný zábavy a soutěží připravili na sobotu 1. června v Rovném. Na tamním fotbalovém hřišti si děti při svém svátku užijí malování na obličej, skákací hrady, hasičskou pěnu, tombolu nebo letadlo s odměnami. Párky a limonáda pro omladinu budou zdarma. Večer se na zábavě s DJ Milanem Plívou pobaví i dospělí.

MOSTECKO

Koncert pro město Most

Kdy: pátek 31. května od 19.00

Kde: hrad Hněvín, Most

Za kolik: 200 korun

Na koncertě zazní Vivaldiho Čtvero ročních období v podání houslové legendy Václava Hudečka. K open air koncertu si jako hosty přizval další významné umělce: jazzovou legendu a multiinstrumentalistu Jiřího Stivína a sopranistku Terezu Mátlovou, kteří společně vystoupí v závěru koncertu.

Ressl Kros Run Kdy: sobota 1. června od 9.30 do 14.00

Kde: bývalý amfiteátr na vrchu Ressl, Most

Za kolik: 220 korun Tradiční běžecký závod s trasami v délce 5 km a 10 km, závodit můžete i s pejskem (canicross). Hlavní závod startuje v 11 hodin. Prezentace na místě od 9:30. Parkování vozidel v omezeném rozsahu je zajištěno v areálu rybníčku, u statku a na cestě podél horkovodu. Na místo startu je to cca 150–300 m. Registrace je pouze on-line na stránkách stopnito.cz. Na místě startu v den závodu již není registrace možná.

ÚSTECKO

LUSK: Festival divadla pro děti

Kdy: hlavní program od pátku 31. května 14.00 do 1. června večer

Kde: Dům kultury Ústí nad Labem

Za kolik: dle představení

Kulturní středisko města Ústí nad Labem představuje první ročník festivalu divadla pro děti LUSK, který představuje nový kulturní milník pro krajskou metropoli. Festival slibuje bohatý program zaměřený na divadelní umění různorodých žánrů od loutkových pohádek až přes fyzické divadlo, badatelské interaktivní hry či edukativní divadelní zážitky. V rámci festivalu budou uvedena divadelní představení pro děti ve věku 2 až 18 let a jejich rodiče. Na programu jsou například Toymachine: Čert a Káča s loutkovou dílnou, Le Cabaret Nomade: Kaleido s loutkovou dílnou, Divadlo FRAS: Všechno nejlepší loutkové představení, FysioArt: Hmyzí hotel Bzzzz, Divadlo Brambůrky Most: Hrnečková Karkulka s pečicí dílnou, Mušaši Entertainment: Fabula Sylvestris, FysioArt: Bez křídel bos, Divadlo ALFA: Odysseus, dále pak Dinosauří ZaHRAda, Výstava autorských hraček a loutek, Naďa Pažoutová předčítá knihu Vilma běží o život, LUSKoviště, promítání filmu Scalespace v podzemních prostorách KSUL, beseda s autorem a další.

Koncert filmových melodií Kdy: pátek 31. května od 19.00

Kde: Severočeské divadlo Ústí nad Labem

Za kolik: 170 až 450 korun + P/4 Zažijte nezapomenutelný večer plný filmové hudby. Koncert v podání orchestru Severočeského divadla pod vedením dirigenta Miloše Formáčka. Diváci se mohou těšit na skladby z filmů Rocky, Pretty Woman, Jurský park, Gladiátor, Dívka na koštěti a další známé a populární melodie. Soubor bude hrát na jevišti divadla.

Den dětí v ústecké zoo

Kdy: sobota 1. června od 10.00 do 17.00

Kde: Zoologická zahrada Ústí nad Labem

Za kolik: děti od 3 do 15 let 20 korun, jinak standardní

Tradiční každoroční akce u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Pro děti je připravena řada zábavných aktivit a atrakcí, například malování na obličej, výtvarná dílnička, zábavné soutěže s jelínkem. Připravena je i pohádka v podání divadla Na Klice, nazvaná Co se nese v lese, případně setkání u jelínka a další.

Dětský den v zoo v roce 2022: