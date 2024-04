Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Litoměřicku a Podřipsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Přehlídka plemenných hřebců a původových koní v Terezíně | Foto: Deník/Karel Pech

LITOMĚŘICKO

Tržnice Zahrady Čech

Kdy: od středy 3. do neděle 7. dubna

Kde: Zahrada Čech, Litoměřice

Za kolik: 130/110 korun

Na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech probíhá v těchto dnech oblíbený jarní veletrh Tržnice Zahrady Čech. Potrvá do neděle. Výstava je zaměřena na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční sortiment, jako je sadba, květiny, cibuloviny, zahradní nářadí, zahradní technika, zahradní nábytek, hnojiva, postřiky, potraviny, přírodní léčiva a řadu dalšího. Po loňském úspěchu jsou otevřeny i kreativní workshopy. Veletrh je přístupný každý den od 9 do 17 hodin.

Další podrobnosti najdete na webu mkz-ltm.cz.

Tak vypadala Tržnice Zahrady Čech loni:

Ukliďme Lovosice Kdy: sobota 6. dubna od 9.00

Kde: lesopark Osmička, Lovosice

Za kolik: zdarma V Lovosicích se v sobotu 6. dubna připojí k celostátní akci Ukliďme Česko. Dobrovolníci se sejdou v devět hodin ráno u rybářských chatek v lesoparku Osmička a pustí se do úklidu odpadků a naplavenin po velké vodě na levém břehu Labe v okolí cyklostezky. Účastníci se poté budou společně přesouvat podél břehu směrem do Malých Žernosek.

Ukliďme Bohušovice a Hrdly

Kdy: sobota 6. dubna od 9.00

Kde: náměstí v Bohušovicích nebo náves v Hrdlech

Za kolik: zdarma

Dobrovolníci se vypraví uklízet veřejná prostranství také v Bohušovicích nad Ohří a v Hrdlech. Sraz mají v 9 hodin na náměstí v Bohušovicích nebo na návsi v Hrdlech. Ve 12 hodin zaplane u řeky Ohře táborák a k dispozici bude občerstvení. Akci pořádá město ve spolupráci se sokoly a základní školou.

Přehlídka plemenných koní v Terezíně Kdy: sobota 6. dubna od 10.45

Kde: historická jízdárna Terezín

Za kolik: dobrovolné V historické jízdárně v Terezíně proběhne v sobotu 6. dubna 8. ročník přehlídky plemenných hřebců a původových koní všech plemen. Slavnostní zahájení v 10.45 hodin zajistí pěvecký sbor Inflagranti, hosté poté uvidí ukázku vysoké školy jezdecké z doby baroka v podání Davida Mišíka a Sabiny Rochové, představí se pražská jízdní policie a westernoví jezdci. Přehlídku plemenných hřebců a chovných klisen doplní ukázky těžkého tahu a skokové práce. Zájemci se budou moci po celý den projet kočárem nebo na poníkovi a samozřejmě si koupit jezdecké potřeby či něco na zub. Akci pořádá Svaz chovatelů koní Ústeckého a Libereckého kraje ve spolupráci s Terezínem-městem změny.

Ples vína v Lovosicích

Kdy: sobota 6. dubna od 20.00

Kde: Lovo Divadlo, Lovosice

Za kolik: 380 korun

Milovníci vína zamíří v sobotu 6. dubna večer do Centra kultury Lovoš v Lovosicích. Přitáhne je tam Ples vína. Večerem provede moderátorská dvojice Zdeněk Lukesle a Alenka Skalová. V Lovo Divadle zahrají Party Leaders, v kavárně Lovo Café návštěvníky čeká cimbálová kapela Vltava.

LOUNSKO

Znouzectnost a Zadarmo drahý v Lounech

Kdy: pátek 5. dubna od 19.00

Kde: Pivo ZLoun, Louny

Za kolik: 250 korun

Prostory pivovaru Pivo ZLoun na letním cvičišti v Lounech, bývalá Ája, nabídnou v pátek 5. dubna koncert skupiny Znouzectnost. Spolu s legendární plzeňskou partou zahrají domácí Zadarmo Drahý. Začátek akce je avizován na 19. hodinu.

Velká žatecká 2024 Kdy: sobota 6. dubna od 8.00

Kde: městský park pod kostelem, Žatec

Za kolik: 50/30 korun Přespolní běh pro atletické oddíly i širokou veřejnost. To je tradiční sportovní akce s názvem Velká žatecká. V Žatci se opět po roce uskuteční v sobotu 6. dubna. První kategorie nejmladších dětí vyběhnou na přiměřené tratě krátce po 9. hodině. Před polednem přijdou na řadu nejdelší tratě dorostenců a juniorů (3740 m, 10.40 h), juniorek a žen (2550 m, 11.10 h) a mužů vytrvalců (6120 m, 11.40 h). Akci pořádá Atletický klub Žatec. Propozice najdete ve formátu PDF na stránkách atletikauk.cz.

Večerní synagoga v Lounech

Kdy: sobota 6. dubna od 19.00

Kde: Hilbertova ulice, Louny

Za kolik: zdarma

Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět opět letos zavítá také do Loun. Jeho místní pořadatelé zvou už tuto sobotu, 6. dubna, na pozoruhodnou večerní procházku ztemnělou synagogou v Hilbertově ulici. Okoření ji krátké videoprojekce.

Více se dočtete na stránkách jedensvet.cz.

CHOMUTOVSKO

Lenka Dusilová v Orfeu

Kdy: čtvrtek 4. dubna od 19.00

Kde: Orfeum Kadaň

Za kolik: 290 korun

Oblíbená zpěvačka Lenka Dusilová vystoupí ve čtvrtek 4. dubna večer v kadaňském Orfeu. Připravený program nese příznačný název Solo. „Na sólových koncertech Lenka Dusilová vtahuje posluchače do svých niternějších hudebních krajin. Obklopena loopery, kytarami a všemožnými krabičkami, vytváří unikátní atmosféru, ve které vyniká její neuvěřitelný hlas a všestranný hudební talent,“ lákají pořadatelé z Kulturních zařízení Kadaň.

Zdroj: Youtube

Lenka Dusilová – sólo Zdroj: Youtube.com/Czech Music Crossroads

The.Switch a Severals v Kulisárně Kdy: pátek 5. dubna od 18.00

Kde: Kulisárna Chomutov

Za kolik: 250 korun Crossoveroví the.switch vyrážejí po několika letech na klubové turné. Se svou novou, kladnými recenzemi oceňovanou deskou Skrytá místa navštíví několik zastávek po České republice. A jednou z nich je chomutovská Kulisárna, kde se formace objeví v pátek 5. dubna od 18 hodin. Na turné je doprovází mladí a draví Severals, kombinující prvky moderního metalu a elektroniky, kteří před nedávnem vydali svůj nový singl Dejavu a vzápětí také jeho remix pod hlavičkou producenta Inhuman.

TEPLICKO

Ukliďme kus lázeňského města s Volbou pro Teplice

Kdy: sobota 6. dubna od 14 hodin

Kde: sraz u Nostalgie v Šanově

Za kolik: zdarma

Uděláte něco pro přírodu a pořádek v Teplicích. Zapojit se můžete už k 11. ročníku dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Jednu z akcí v Teplicích pořádá místní Volba pro Teplice. „Odlehčíme přírodě od odpadků. Už tradičně se zapojíme a budeme rádi za každou pomocnou ruku. Letos jsme rozhodli pro zvelebení okolí křižovatky ulic U Kamenných lázní a Mlýnské. Sejdeme se ve 14.00 před restaurací Nostalgie. Pytle na odpadky a rukavice budeme mít připravené. Takže stačí, když přijdete s dobrou náladou,“ lákají organizátoři úklidové akce v pozvánce na sobotu.

KvarteTones pokřtí nové CD v Teplicích Kdy: sobota 6. dubna od 20.00

Kde: TepJazz club Teplice

Za kolik: 200 korun Jedná se o křest desky, což je vždy sváteční událost. V hlavní roli večera bude dívčí vokální kvartet, zpívající swing a blues za doprovodu předních českých hudebníků. Tereza Benešová, Anička Coufalová, Magdaléna Boháčová a Pavla Koryntová přijedou do Teplic s hudebním doprovodem a svým novým CD pod názvem „All We Got To Do Is Sing“ – Vše, co musíme udělat, je zpívat. „Myslím, že to přesně vystihuje hlavní důvod, proč se členky kvartetu daly dohromady, a proč si během poměrně krátké doby získaly mezi pořadateli i hudebníky náležitý respekt. Jejich vystoupení jsou milá, kultivovaná, osobní, přátelská a profesionální. Jsme moc rádi, že po nějaké době opět můžeme v Teplicích pozvat na křest nějaké desky,“ říká za pořadatele Antonín Moravec.

MOSTECKO

Otevření FunParku

Kdy: pátek 5. dubna v 10.00

Kde: park Šibeník, Most

Za kolik: zdarma

Mostecký FunPark s 3D bludištěm a vyhlídkovou věží najdete na mosteckém vrchu Šibeník. Úžasné lanové městečko se stalo doslova hitem nejen v Mostě a jeho okolí, ale přijíždějí sem návštěvníci i zdaleka. A v pátek se po zimní pauze opět otevře veřejnosti. Jak už je ve FunParku tradicí, tak v 15.00 hodin jej navštíví koníci z jezdeckého klubu Splněný sen.

Matouš Linda & Full Time Kdy: pátek 5. dubna ve 20.00

Kde: Rokáč Vinohrady, Most

Za kolik: 150 korun Matouš Linda je kluk s kytarou, který píše texty a muziku. Dělá to, co ho baví, a díky tomu dokáže vyjádřit všechny své emoce a pocity. Píše různé styly muziky, ale zaměřuje se hlavně na balady a alternativní folk. V mosteckém Rokáči Vinohrady si poslechneme skladby z jeho druhého alba “Bod Zlomu”. Podbořanská kapela FULL TIME hraje vlastní tvorbu a vzhledem k průměrnému věku kapely zapadají pravděpodobně do hudební kategorie Old Rock. Kapelu tvoří Václav Wendy Bláha - bicí, Pavel Horác Horský - basa a vokály, Pavel Kolář - klávesové nástroje a vokály, Milan Štefánik - kytara a zpěv.

ÚSTECKO

Hanzelkazikmund (zde jsou lvi)

Kdy: pátek 5. dubna 19.00

Kde: Činoherní studio, Ústí nad Labem

Za kolik: 250 korun

Hanzelkazikmund (zde jsou lvi) je komedie o těch, kteří by si přáli cestovat jako legendární H+H, ale nedokážou si ani pořádně zabalit. Těšit se můžete třeba na herce Petra Uhlíka či herečky Kláru Suchou a či Andreu Uhlík Bereckovou. Představení uvede Činoherní studio v Ústí nad Labem v pátek 5. dubna od 19.00. Lístek přijde na 250 korun.

Kollárovci Kdy: Pátek 5. dubna od 18.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Za kolik: 450 korun Hudebně zábavná show oblíbené slovenské kapely Kollárovci proběhne v pátek 5. dubna od 18.00 v kině Domu kultury v Ústí nad Labem. Lístek koupíte od 450 korun.

Vladimir 518 a Mike T.

Kdy: pátek 5. dubna od 20.00

Kde: Národní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 250 korun

Vladimir 518 a Mike T. se vrací do Ústí nad Labem. Po loňském koncertě PSH v Nároďáku si nenechte ujít to nejlepší z Vladimirovi sólové tvorby, ať už jsou to legendární desky Gorila vs. Architekt, Idiot, nebo Ultra! Ultra!. Kromě koncertu se můžete těšit i na přednášku o architektuře. Ta začne ve velkém sále Domu kultury v pátek 5. dubna v 17.00, vstupné přijde na 150 korun. „Drtivá většina takzvané komunistické architektury nemá co do formální stránky s touto ideologií nic společného, přesto na ní dodnes ulpívá nános negativních emocí a neporozumění,“ říká autor přednášky Vladimir 518, který je výtvarníkem, hudebníkem a vydavatelem. Samotný koncert proběhne ten samý den akorát v Národním domě, start je ve 20.00. Lístek v předprodeji stojí 250 korun, na místě zaplatíte 320 korun. Pokud chcete jít na obojí tedy přednášku i koncert, tak si připravte 300 korun.

Lakomec Kdy: pátek 5. dubna od 19.00

Kde: Severočeské divadlo, Ústí nad Labem

Za kolik: od 170 korun Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuváděnějších děl J. B. P. Molièra. Tento mistr francouzské a světové komediografie zachytil v hlavní postavě Harpagona věčné lidské vlastnosti nezdravých tužeb, hamižností, podezíravosti a obav. Strach je to, co nás ovládá a deformuje, pokud mu podlehneme. Lakomce v podání divadla Kalich uvede Severočeské divadlo v Ústí nad Labem v pátek 5. dubna od 19.00. V hlavní roli Harpagona se představí Pavel Zedníček. Lístek koupíte od 170 korun.

Hasičská TFA liga Severu

Kdy: sobota 6. dubna od 9.00

Kde: centrální stanice HZS Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

V sobotu 6. dubna v 9.00 odstartuje na centrální stanici HZS Ústí nad Labem 1. kolo TFA ligy Severu dospělých a dorostu. Na startovní čáru silového víceboje se postaví 165 závodníků z řad dobrovolných i profesionálních hasičů. Vstupné je zdarma.

Ukliďme Česko na Ústecku Kdy: sobota 6. dubna

Kde: Ústecko

Za kolik: zdarma Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Hlavní jarní úklid je naplánovaný na sobotu 6. dubna. Uklízet se bude třeba na Klíši (Vrchlického sady od 10.00), na Střekovském nábřeží se Střekovskými matkami (13.00) či v okolí Chuderovského potoka (14.00). "Knihovna se letos rozhodla přispět k dobré věci a zapojí se do pravidelné akce Ukliďme Česko. Naším cílem je zbavit odpadků západní část Mariánky, po níž se vine cesta vzhůru k Doběticím. Zveme čtenáře, aby se přidali ke knihovníkům a přiložili ruku k dílu! Pomůcky (rukavice a pytle) budou pro dobrovolníky připraveny. Sraz proběhne v 10:00 hodin nad křižovatkou ulic Důlce a Velká Hradební," řekl mluvčí Knihovny Ústeckého kraje Jan Černecký.

Zahájení turistické sezony na Ústecku

Kdy: sobota 6. dubna od 8.30 do 13.00

Kde: Informační středisko města Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Různé akce k zahájení turistické sezony na Ústecku pokračují i v dubnu. V sobotu 6. dubna od 8.30 do 13.00 si můžete užít týmovou poznávací hru Ejhle, Ústí! Seznamte se s městem prostřednictvím soutěže a vyhrajte zajímavé ceny. Časová náročnost soutěže je tři hodiny.

Sborový koncert k roku české hudby Kdy: neděle 7. dubna od 18.00

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem

Za kolik: 150/250 korun Sborový koncert k roku české hudby proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem v neděli 7. dubna od 18.00. Na programu bude Franz Liszt - „Beati pauperes spiritu“ (z oratoria „Christus“), Hymnus „Stabat mater speciosa“ (z oratoria „Christus“) a Antonín Dvořák - Mše D dur op. 86. Plné vstupné přijde na 250 korun, snížené na 150 korun.

DĚČÍNSKO

Cocotte Minute - Vostrý jaro tour 2024

Kdy: pátek 5. dubna od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 390/450 korun

Nu metalová kapela Cocotte Minute se po delší době vrátí do děčínského klubu Le Garage Noir u příležitosti svého jarního turné s názvem Vostrý jaro. Vstupenky stojí v předprodeji o 60 korun méně.