Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Litoměřicku a Podřipsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Velikonoční jarmark na hradě v Litoměřicích v roce 2022. | Foto: Deník/Karel Pech

LITOMĚŘICKO

Roudnické farmářské trhy

Kdy: sobota 23. března od 8.00

Kde: Husovo náměstí, Roudnice n. L.

Za kolik: zdarma

Letošní první Roudnické farmářské trhy proběhnou v sobotu 23. března od 8.00 na Husově náměstí. Zájemci si budou moci uplést pomlázku, vyrobit drobnou velikonoční dekoraci, ochutnat a nakoupit kvalitní české produkty autentické chuti a původu. Nebude chybět soutěž o nejlepší mazanec. Příjem vzorků bude do 10.30 u stánku s výtvarnou dílničkou, vyhlášení vítězů proběhne v 11.00 hodin.

Tak se obnovily roudnické trhy v roce 2021:

Velikonoční jarmark v Litoměřicích Kdy: sobota 23. března od 10.00

Kde: Hrad Litoměřice

Za kolik: zdarma V prostorách litoměřického hradu a na jeho nádvoří se v sobotu 23. března uskuteční Velikonoční jarmark řemesel a dovedností. Nabídne originální velikonoční dárky a dekorace, těšit se můžete na velikonoční výrobky, pochoutky Hotelové školy „U Jelena“ či klobásky a svařené víno, děti se potěší se živými zvířátky vyrobí si svíčky a namalují kraslice. V kulturním programu vystoupí žáci místní umělecké školy (10.00), pohádku o broučcích nabídne Sváťovo Dividlo (11.30) a menší žáci taneční školy DMC Revolution ukáží svůj um ve 14.00. Jarmark bude končit v 16.00.

Velikonoční jarmark v Levíně

Kdy: sobota 23. března od 10.00

Kde: Levín

Za kolik: zdarma

V Levíně proběhne v sobotu 23. března od 10 do 16 hodin Velikonoční jarmark. Na místním náměstíčku se představí bohatý výběr řemesel – keramika, sklo, proutí, sazenice, šité věci, šperky, mýdla, káva, sladkosti, vína i další pochutiny. Po celý den bude probíhat v Hrnčírně čp. 10 drátování kraslic, kde bude otevřený i obchůdek s keramikou.

Další podrobnosti o akci najdete na webu levinskakeramika.cz.

Vespy zahájí sezonu v Litoměřicích Kdy: sobota 23. března od 13.00

Kde: Mírové náměstí, Litoměřice

Za kolik: zdarma Středohorský otvírák 2024. To je název setkání příznivců legendárních motocyklů značky Vespa, které se uskuteční v centru Litoměřic v sobotu 23. března ve 13 hodin. Členové Vespa clubu České středohoří zahájí novou sezonu tradičně přípitkem nealko sektem na náměstí, potom se vypraví na krátkou projížďku po okolí, konkrétně do Levína, se zastávkou na kávu. Návrat je plánován mezi 16. a 17. hodinou.

2. Společenský večer v Budyni

Kdy: sobota 23. března od 17.00

Kde: Vodní hrad Budyně n. O.

Za kolik: 200 korun

Ve Zlatém sále Vodního hradu v Budyni nad Ohří proběhne v sobotu 23. března 2. Společenský večer. Hosté se mohou těšit na hudební talk show Holky z naší školky aneb příběhy kolem populárních hitů. Na jednom podiu se setkají Standa Hložek, moderátor Martin Hrdinka a zpěvačka Šárka Marková. Program doplní umělecké taneční vystoupení a ukázka svatebního salonu a butiku.

LOUNSKO

Roman Dragoun a Paralet v Lounech

Kdy: pátek 22. března od 19.00

Kde: pivovar ZLoun, Louny

Za kolik: 250 korun

Roman Dragoun, rocková legenda (Progres 2, Futurum, T4, His Angels, Stromboli) a osobnost Rádia Beat, přijede se svým sólovým koncertem do Pivovaru Zloun. V sále podniku u letního cvičiště, bývalé Áje, mu bude sekundovat místní oblíbená rocková formace Paralet. Začátek akce pořadatelé avizují na 19. hodinu.

Charitativní akce v Žatci Kdy: sobota 23. března od 13.00

Kde: Kulturní dům Moskva, Žatec

Za kolik: dobrovolné V Kulturním domě Moskva v Žatci proběhne v sobotu charitativní akce s programem pro děti a dospělé. Těšit se můžete na spoustu zábavy při dobročinné sbírce pro malou Terezku, která se narodila s vývojovou vadou.

Terezka žije s vývojovou vadou. Pomoci má sobotní charitativní akce na Moskvě

Velikonoce v pivovaru

Kdy: sobota 23. března od 14.00

Kde: Pivní bar Zichovec, Louny

Za kolik: zdarma

Pivní bar Zichovec v Lounech připravil na sobotu 23. března velikonoční akci plnou zábavy pro celou rodinu. Nejmenší potěší Velikonoční stezka s hledáním velikonočních překvapení a poznáváním tradic. Chybět nebude worshop s pletením pomlázky nebo malování vajíček. Chystá se speciální prohlídka pivovaru zdarma (15.00), narážení sudu (17.00) a tematická hra pro dospělé (18.00), která pobaví i trochu prověří znalosti a dovednosti

Vítání jara a zabijačkové hody v Čeradicích Kdy: sobota 23. března od 14.00

Kde: fotbalové hřiště, Čeradice

Za kolik: zdarma Dětské výtvarné dílničky, malování na obličej a airbrush, malá kontaktní zoo či jízda na koních. To je jen část toho, co v sobotu 23. března nabídne Vítání jara v Čeradicích. Součástí akce na místním fotbalovém hřišti budou také zabijačkové hody. Celé odpoledne bude hrát a moderovat DJ Majkl.

Poezie a recitace v Lounech

Kdy: sobota 23. a neděle 24. března

Kde: Klub(ovna) Luna, Louny

Za kolik: zdarma

Louny, Poeticky! a Dětská scéna Louny. To jsou názvy dvou akcí, které bude o víkendu hostit Městská knihovna Louny, respektive Klub(ovna) Luna. Louny, Poeticky! je krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov. Proběhne v sobotu od 10.00. V neděli ve stejný čas nabídne Dětská scéna postupovou přehlídku dětských recitátorů ze základních a uměleckých škol okresu.

Další podrobnosti najdete na stránce mkl.cz.

Jarní trh v lounském parku Kdy: neděle 24. března od 13.00

Kde: Masarykovy sady, Louny

Za kolik: zdarma Velikonoční tržnice plná místních prodejců a výrobců se otevře v neděli 24. března v Lounech. Zájemci ji mohou navštívit v Masarykových sadech mezi 13. a 18. hodinou. K zakoupení budou různé dobroty, výrobky i velikonoční dekorace.

CHOMUTOVSKO

Strašidelná Noc s Andersenem v Kalku

Kdy: pátek 22. března od 17.00

Kde: Obecní sál, Kalek

Za kolik: zdarma

Obec Kalek zve především místní děti na páteční Strašidelnou Noc s Andersenem. Sraz bude v 17 hodin v místním obecním sále.

Stand up v jirkovském kině Kdy: pátek 22. března od 19.00

Kde: Kino Jirkov

Za kolik: 280 korun Hudební stand up comedy show o záležitostech všedních dní v podání Filipa Tellera. To je program Kina Jirkov na páteční večer 22. března. Každý z nás si někdy vyčítá, že opět snědl na posezení tabulku čokolády, opět nešel cvičit, nebo opět adoptoval útulkového psa. Někteří z nás bojují s vlastním sebevědomím, s podivnými sousedy, nebo s premenstruačním syndromem své ženy… Všichni tak trochu řešíme to stejné a nakonec nás nejvíc formuje i mění láska a smrt.

Reprezentační ples města Chomutov

Kdy: sobota 23. března od 20.00

Kde: Městské divadlo Chomutov

Za kolik: 650/450/400 korun

Hlavní událost plesové sezony v Chomutově je tady. V sobotu 23. března proběhne v divadle Reprezentační ples statutárního města Chomutova. Program nabízí vystoupení Richarda Krajča a Nikolaose Grigoriadise, Dashy, Dominiky Roškové, účastnice televizní taneční soutěže StarDance, také tanečníků z TK Stardance Chomutov a Dance party Radka Jirgla, který bude i moderátorem celého večera. Hudbu zajistí Moondance Orchestra, rovněž spjatý se zmíněnou taneční soutěží.

Tak vypadal chomutovský ples loni:

MOSTECKO

Litvínovský food festival

Kdy: neděle 24. března od 10.00

Kde: náměstí Míru, Litvínov

Za kolik: bez vstupného

Pořadatelé přináší další Litvínovský food festival! Stánky na náměstí Míru v Litvínově představí tradiční i netradiční gastronomii. Cílem akce je a zanechat v návštěvnících unikátní kulturně - gastronomický zážitek. Festival nabídne špičkové pokrmy a zábavný doprovodný program pro celou rodinu.

Tak vypadala akce v Litvínově loni:

Ranní rozcvička kolem jezera Most Kdy: neděle 24. března od 9.00

Kde: Jezero Most u parkoviště

Za kolik: zdarma Pro sportovce to může být trénink, pro další třeba výzva. „Jdeme do třetího ročníku kolem jezera. Je tady další ranní rozcvička. Jsem nesmírně rád, že tato událost je už tradicí a je součástí naší/vaší běžecké skupiny Rozběhej Litvínov,“ píše organizátor k akci.

TEPLICKO

Velikonoční tvořivé dny

Kdy: sobota 23. a neděle 24. března

Kde: Botanická zahrada Teplice

Za kolik: dle ceníku Botanické zahrady Teplice

Přijďte si během jednoho z předvelikonočních víkendů tvořit, zdobit a malovat. Jak již bývá v teplickém botanickém areálu krásným jarním zvykem, jsou na pořadu dne Velikonoční tvořivé dny. Připravené pro vás budou tradiční symboly Velikonoc, osení, rostlinná sklíčka a samozřejmě nesmí chybět oblíbené malování na obličej! Vše bude k dispozici do vyprodání zásob.

Dobytí Hvjezdy v Teplicích Kdy: sobota 23. března od 20.00

Kde: klub Hvjezda na šanovském sídlišti v Teplicích

Za kolik: 200 korun Bude to něco po fanoušky metalu. Na jednom podiu se sejdou tři skvělé kapely, mistři svého oboru. A podle původu všech skupin by název akce mohl být „Ústí dobývá Hvjezdu!“ Všechny tři uskupení jsou totiž ze sousedního Ústecka. Dá se očekávat dobrá zábava, která zpestří sobotní večer pro příznivce tvrdé muziky.

DĚČÍNSKO

Reprezentační ples města Rumburk s Haberou

Kdy: pátek 22. března od 20.00

Kde: DK Střelnice Rumburk

Za kolik: od 400 korun

Pokud si chcete zatančit a navíc patří k vaším oblíbeným zpěvákům česko – slovenská legenda na popové scéně, pak byste neměli chybět v Rumburku na plese města. K tanci a poslechu bude hrát kapela H!T! a celým večerem bude provázet moderátor a DJ Michal Tůma. Hlavní hvězdou večera bude Palo Habera. V kinobaru bude otevřena klidová zóna, kde si budete moci vychutnat kávu nebo dezert a těšit se také můžete na skvělé koktejly. V průběhu plesu bude připravený fotokoutek.

Tak bavil ples v Rumburku loni:

Děčínská brána – přehlídka amatérských divadel Kdy: 22. - 24. března v průběhu celého dne

Kde: Městské divadlo Děčín

Za kolik: 120 korun na představení Akce pro milovníky divadla, i toho v amatérském pojetí. Svaz českých divadelních ochotníků, Divadelní spolek Karel Čapek Děčín a Městské divadlo Děčín pořádají 30. ročník oblastní postupové přehlídky amatérského divadla, memoriál Josefa Doležala. Celá akce se koná s podporou města Děčín a Ústeckého kraje. Program pro jednotlivé dny přehlídky má podrobně rozepsané Městské divadlo Děčín na svých stránkách.

ÚSTECKO

KOLOcafé se loučí



Kdy: pátek 22. března od 15.00

Kde: kavárna KOLOcafé, Střekov, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Kavárna KOLOcafé na Střekovském nábřeží na konci března zavře. Jako rozloučení si připravila na pátek 22. března koncert známé ústecké kapely The Boom. Odpolední program začne v 15.00, vstup je zdarma.

Jeden svět v Hraničáři Kdy: pátek 22. března od 18.00

Kde: Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: 50 – 100 korun Festival dokumentárních filmů Jeden svět můžete navštívit v ústeckém Hraničáři. V pátek 22. března od 18.00 tam můžete zhlédnout dokument Venezuela: Země ztracených dětí. Venezuelu sužuje chudoba, hlad a násilí. Observační dokument natočený v tamějších slumech zblízka ukazuje, jak dlouhodobé zanedbávání infrastruktury dopadá na ženy a děti. Snížené vstupné přijde na 50 korun, plné pak na 100 korun.

Ples sportovců v Ústí nad Labem



Kdy: pátek 22. března od 19.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Za kolik: 500-700 korun

Ples sportovců má letos pořadové číslo 27. Těšte se na populárního zpěváka Pavla Calltu, tombolu a půlnoční překvapení. Akce se uskuteční v pátek 22. března od 19.00 v ústeckém Domě kultury. Nebudou chybět sportovní exhibice a vystoupení volnočasových klubů, k tanci a poslechu zahraje Roxel Music a DJ David Holub. Lístek stojí od 500 do 700 korun. Vstupenky lze koupit v Informačním středisku města Ústí nad Labem na Mírovém náměstí, na vrátnici Domu Kultury, v Národním domě, Činoherním studiu a v Severočeském divadle v Ústí nad Labem či on-line na www.vstupenkyusti.cz.

Připomeňte si loňský Ples sportovců:

Labutí jezero



Kdy: pátek 22. března od 19.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: od 170 korun Labutí jezero patří k nejslavnějším a nejznámějším klasickým baletním titulům a je součástí repertoáru všech světových scén. Severská legenda o dívce Odettě proměněné v labuť inspirovala P. I. Čajkovského k napsání lyrické melodické hudby, která se stala vzorovou ukázkou vrcholného hudebního romantismu, a svou nesmrtelnost získala také díky původním dochovaným choreografickým pasážím Mariuse Petipy a Lva Ivanova. V pátek 22. března od 19.00 ho uvede i Severočeské divadlo v Ústí nad Labem. Lístek koupíte od 170 korun.

Vodní elektrárna Střekov láká k návštěvě

Kdy: sobota 23. března od 10.00

Kde: Vodní elektrárna Střekov, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Vodní elektrárna Střekov, kterou na řece Labi provozuje Skupina ČEZ, se v tomto týdnu opět otevře veřejnosti. Bude tomu tak v sobotu 23. března, a to v tradičním čase od 10 do 16 hodin. Poprvé se otevřou dveře veřejnosti v 10 a naposledy v 15.30 hodin. Stane se tak u příležitosti Světového dne vody, který každoročně připadá na 22. března. Návštěvníci se tak budou moci opět podívat do všech jejích důležitých vnitřních i venkovních částí. Vloni si během stejného dne otevřených dveří prohlédlo toto vodní dílo 865 osob.

Velikonoce na vsi



Kdy: sobota 23. března a neděle 24. března od 10.00 do 17.00

Kde: Zubrnice, Ústecko

Za kolik: 70-100 korun Čerstvě upečený mazanec, vlastnoručně upletená pomlázka nebo ozdobená kraslice. To vše zažijete při oslavách jara a velikonočních zvyků v Zubrnicích. Folklorní soubory potěší písničkou či tancem a na ukázku vynesou Moranu. Na děti čeká divadlo, dílny a hry. Program je doplněn o prodej řemeslných výrobků. Akce s názvem Velikonoce na vsi proběhne v sobotu 23. a v neděli 24. března vždy od 10 do 17.00. Základní vstupné přijde na 100 korun, snížené pak na 70 korun.

Kočkov se otevře lidem

Kdy: sobota 23. března od 9.00

Kde: ČHMÚ na Kočkově v Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Kočkov se otevře lidem, tradiční akci pořádá Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 23. března i na ústecké pobočce ČHMÚ na Kočkově, a to od 9 do 14.00. „Můžete nahlédnout pod pokličku předpovědního pracoviště a profesionální meteorologické stanice, nebudou chybět ani zajímavé ukázky hydrologických měření a stanice AIM (automatického imisního monitoringu), která monitoruje znečištění ovzduší. Děti se mohou těšit na hry a další zábavné aktivity,“ lákají pracovníci z ústecké pobočky ČHMÚ. Na návštěvníky čekají třeba ukázky hydrologických měřicích metod či prohlídka stanice. Vstupné je zdarma.

Chlumecké Velikonoce Kdy: sobota 23. března od 14.00

Kde: náměstí v Chlumci u kostela sv. Havla

Za kolik: zdarma V Chlumci přivítají v sobotu 23. března jaro a oslaví Velikonoce. Druhý ročník akce s názvem Chlumecké Velikonoce odstartuje na náměstí v Chlumci u kostela sv. Havla ve 14.00. Těšte se na stánkový prodej, ukázky dobových řemesel a živá zvířátka z Farmičky Chabařovice. Během odpoledne vystoupí i Divadlo a cirkus Chůdadlo. Děti si budou moci užít tvořivé dílny. Vstupné je zdarma.

Herní sobota v knihovně



Kdy: sobota 23. března od 9 do 17.00

Kde: Knihovna Ústeckého kraje, Velká Hradební 45 a 49, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Přijďte si zahrát svoje oblíbené deskovky, současně se můžete seznámit i s našimi herními novinkami. Tradičně budete moci vybírat z pestré nabídky našich deskových a karetních her určených pro malé i velké hráče. „Těšíme se na vaši návštěvu, pokud se vám některá z her zalíbí a jste registrovanými čtenáři knihovny, můžete si ji po 16. hodině půjčit domů,“ láká Knihovna Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.