Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Litoměřicku a Podřipsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí v Litoměřicích v roce 2022. | Foto: Deník/Karel Pech

LITOMĚŘICKO

Rozsvícení vánočního stromu v Liběšicích

Kdy: pátek 1. prosince od 16.00

Kde: u podia, Liběšice

Za kolik: zdarma

V Liběšicích se v pátek 1. prosince poprvé rozzáří letošní vánoční strom. Slavnost připraví Liběšická hospůdka ve spolupráci s místním úřadem a základní a mateřskou školou. Tamní děti také vystoupí v kulturním programu. Ten dále nabídne zdobení perníčků, postavičku z Tlapkové patroly a mikulášskou nadílku.

Mikulášské hrátky ve vodě v Libochovicích Kdy: sobota 2. prosince od 10.00

Kde: plavecký bazén, Libochovice

Za kolik: zdarma Plave malý i velký 2023. To je název akce, která se chystá na sobotu 2. prosince v plaveckém bazénu v Libochovicích. Nese příznačný podtitul Hrátky ve vodě - Mikulášská. Akci pro širokou veřejnost povede Plavecká škola Prosen Louny. Nabídne hry a soutěže pro děti.

Rozsvícení vánočního stromu v Horních Beřkovicích

Kdy: sobota 2. prosince od 14.00

Kde: fotbalové hřiště, Horní Beřkovice

Za kolik: zdarma

Fotbalové hřiště TJ Slovan Horní Beřkovice se v sobotu 2. prosince stane dějištěm adventní akce. Začátek bude ve 14.00, o hodinu později vystoupí žáci místní školy, po nich zahraje Podřipský kvartet (15.45). Zlatým hřebem slavnosti bude rozsvícení vánočního stromečku v 16.30 hodin. Pro děti bude připravena vánoční dílnička, zdobení perníčků a mikulášská nadílka. Přítomní se budou moci ohřát svařeným vínem, čajem, či si pochutnat na dalším občerstvení.

Zabijačkový festival v Ředhošti Kdy: neděle 3. prosince od 8.00

Kde: tržnice Ředhošť

Za kolik: zdarma Vesnička Ředhošť připravila na neděli 3. prosince speciální Zabijačkový food festival. Návštěvníci se mohou těšit na domácí černou zabijačkovou polévku, čerstvě škvařené sádlo a škvarky, domácí jitrnice, jelita a tlačenku. Součástí food festivalu bude také soutěž o nejlepší bramborový salát. Další podrobnosti najdete ve facebookové události.

Adventní trhy a rozsvícení stromu v Roudnici

Kdy: neděle 3. prosince od 10.00

Kde: Karlovo náměstí, Roudnice n. L.

Za kolik: zdarma

Na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem se v neděli 3. prosince uskuteční adventní trhy, které vyvrcholí prvním rozsvícením letošního vánočního stromu. Program zahájí v 10.00 vystoupení dětí z roudnických škol a školek, od 14.00 budou k vidění ukázky adventních zvyků. V 16.00 bude k vidění pohádka Jak Tomáš zápolil s peklem a v 17.00 zahraje Podřipský žesťový kvintet. Slavnostní rozsvícení stromu je v plánu v 17.15 hodin.

Rozsvícení vánočního stromu v Lovosicích Kdy: neděle 3. prosince od 12.00

Kde: Václavské náměstí, Lovosice

Za kolik: zdarma Letošní vánoční strom v Lovosicích na Václavském náměstí se poprvé rozzáří v neděli 3. prosince. Událost doprovodí slavnost s pestrým programem. Těšit se můžete na Mikulášskou pohádku s nadílkou od Divadla Na Klice (14.00), vystoupí žáci místní umělecké školy (15.00), Lovosický chrámový sbor (15.30), sbor 1. ZŠ Lovosice Koťata & Koťátka (16.00) a sbor 4. ZŠ Lovosice Školáček (16.30). V 17.00 si užijeme Vánoce s Frankem Sinatrou a v 18.00 se rozsvítí vánoční strom. Hudbu přidá Podřipský žesťový kvintet.

Rozsvícení stromu a Coca-Cola kamion v Litoměřicích

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: Mírové náměstí, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Zajímavý předvánoční program, podtržený příjezdem známého červeného kamionu, proběhne v neděli 3. prosince odpoledne na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Zahraje Podřipský žesťový kvintet (14.00), zazní vánoční melodie (14.30) a do města zavítá zářící vánoční kamion Coca-Cola (15.30). Santův bodrý smích vystřídá v 17.00 koncert Kamily Nývltové. Slavnostní rozsvícení letošního vánočního stromu přijde na řadu v 18.00. O další hudební program a sváteční atmosféru se postará kapela Voice.

Do Litoměřic přijede vánoční kamion Coca-Coly. Děti potěší Santa Claus

Jarmark a rozsvícení stromu v Trnovanech Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: parkoviště u OÚ Trnovany

Za kolik: zdarma Vánoční jarmark a trhy, občerstvení, společné chvíle v předvánočním čase a první rozsvícení letošního vánočního stromu. To vše prožijí návštěvníci nedělní akce v Trnovanech před místním obecním úřadem. Kromě toho se také v knihovně budou zdobit perníčky, proběhnou ukázky dobových řemesel v sále úřadu, vítěze pozná soutěž v pečení štrúdlu a vanilkových rohlíčků a v 17.00 se rozzáří vánoční strom.

Rozsvícení stromu v Bohušovicích

Kdy: neděle 3. prosince od 16.30

Kde: Husovo náměstí, Bohušovice n. O.

Za kolik: zdarma

V Bohušovicích nad Ohří si v neděli 3. prosince užijí slavnost s rozsvícením vánočního stromu. V programu na Husově náměstí vystoupí děti z místní školky (16.30) a pěvecký sbor základní školy (16.40). Pak přijde na řadu rozsvícení stromu (17.00) a následné zpívání koled v podání skupiny Z plna Hrdel.

Medvědický adventní koncert Kdy: neděle 3. prosince od 17.00

Kde: kostel sv. Kateřiny, Medvědice

Za kolik: zdarma Spolek Medvědice zve na první adventní neděli do stejnojmenné obce na koncert s rozsvícením vánočního stromu. Proběhne v okolí kostela sv. Kateřiny a v něm. Těšit se můžeme na koncert Třebenického ženského sboru a teplického ženského souboru Soulady. Poprvé se rozzáří letošní vánoční strom a také rozšířený medvědický betlém.

Živý betlém a rozsvícení stromu ve Velemíně

Kdy: neděle 3. prosince od 18.00

Kde: u Obecního úřadu Velemín

Za kolik: zdarma

Obec Velemín zve na rozsvícení vánočního stromu. Uskuteční se v neděli 3. prosince v 18.00. K vidění bude i živý betlém. Poté vystoupí s programem žáci místní základní školy a Podřipský žesťový kvintet. Chybět nebudou vánoční stánky, Ježíškova pošta ani hřejivé občerstvení.

LOUNSKO

Vánoční trh Speciální ZŠ Louny

Kdy: pátek 1. prosince od 9.00

Kde: Občerstvení V Domku, Louny

Za kolik: zdarma

Speciální ZŠ Louny a Spolek Kostičky zve v pátek 1. prosince na tradiční vánoční trh plný výrobků žáků, učitelů a asistentů. Uskuteční se v areálu občerstvení V Domku v ulici Na Valích od 9.00 do 16.30 hodin.

Adventní setkání na Novém Hradě Kdy: sobota 2. prosince od 10.00

Kde: zámek Nový Hrad, Jimlín

Za kolik: dobrovolné Zámek Nový Hrad v Jimlíně opět nabídne oblíbené Adventní setkání. Uskuteční se v sobotu 2. prosince od 10 do 17 hodin. V programu potěší folková skupina Průvan, divadlo Studna, kejklíř Pupa a andělé na chůdách, děti se budou moci přijít bát do pekla s čerty a dospělí něco pěkného nakoupit na dobovém tržišti. Vařit bude středověká kuchyně a chybět nebudou ani rozsvícení vánočního stromu, ohňová show a živá zvířátka. Vánoční prohlídky druhého zámeckého okruhu a výstup na věž budou zdarma.

Mikulášský jarmark v Nepomyšli

Kdy: sobota 2. prosince od 12.30

Kde: městys Nepomyšl

Za kolik: zdarma

V Nepomyšli proběhne v sobotu 2. prosince Mikulášský jarmark. Program nabídne nejprve poutní mši v kostele sv. Mikuláše (12.30), tamtéž vystoupení pěveckého sboru Egeria (13.30), dále oblíbeného zpěváka Jakuba Smolíka (14.00) a dětí z umělecké školy (15.00). Potěší také Hanka Křížková, formace Abba Stars a Žihelský pěvecký sbor. V 15.30 proběhne mikulášská nadílka a v 18.20 se poprvé rozzáří letošní vánoční strom a bude i ohňostroj.

Rozsvícení vánočního stromu v Lounech Kdy: sobota 2. prosince od 14.00

Kde: Mírové náměstí, Louny

Za kolik: zdarma Louny se v sobotu 2. prosince zahalí do adventního hávu. Na Mírovém náměstí tam připravují první rozsvícení letošního vánočního stromu (18.00) a následné vystoupení Adama Mišíka s kapelou. Předvánoční program ale bude probíhat už od 8. hodiny ráno, kdy se otevřou adventní farmářské trhy. Ve 14 hodin začnou tradiční vánoční trhy a v 15 hodin vystoupí děti z lounských mateřinek. V 17.30 zahraje místní umělecká škola a rozsvícení stromu slovem připraví starosta města. Během celého programu budou na náměstí andělé na chůdách s čarovnými lampami a saněmi.

Rozsvícení vánočního stromu v Podbořanech

Kdy: neděle 3. prosince od 13.00

Kde: Masarykovo náměstí, Podbořany

Za kolik: zdarma

Symbol Vánoc se v neděli 3. prosince poprvé rozsvítí také v Podbořanech. Program na Masarykově náměstí nabídne stánkový prodej, vystoupení pěveckého sboru a dětí z místní základní, mateřské a umělecké školy. Mezi 16. a 17. hodinou se v centru dění ocitne vánoční štola a poté skupina Jih Band. Slavnost bude moderovat Karel Fiala.

Adventní koncert v Peruci Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: kaple M. J. Husa v Peruci

Za kolik: zdarma Husův sbor Církve československé husitské zve na adventní koncert, který se v neděli uskuteční v kapli v Palackého ulici v Peruci. Sbor povede Ivana Derflerová.

Rozsvícení vánočního stromku v Žatci

Kdy: neděle 3. prosince od 14.45

Kde: náměstí Svobody, Žatec

Za kolik: zdarma

První adventní neděle přinese rozsvícení vánočního stromku a bohatý kulturní program také do Žatce. Vystoupí děti ze základních a mateřských škol (14.45 a 16.45), Little Bit Band a Jakub Machulda (15.45), představí se Zvonky dobré zprávy + Camerata (17.40 a 18.10) a vánoční přání přednese starosta města Radim Laibl a otec Vilém. Samotné rozsvícení stromu, výzdoby města a betlému je na programu v 18.10. To vše budou doprovázet dobové stánky s řemesly a lidovými zvyky. V nabídce bude také vánoční tvoření.

Trhy a rozsvícení stromu v Peruci Kdy: neděle 3. prosince od 16.30

Kde: Náměstí E. Filly, Peruc

Za kolik: zdarma Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventní trhy se zpěvačkou Klárou Kolomazníkovou a pošťákem pro Ježíška. To vše čeká návštěvníky slavnosti, která se uskuteční v neděli 3. prosince od 16.30 hodin na náměstí v Peruci. Program slovem zahájí starosta, následovat bude vystoupení žáků místní základní školy, vystoupení zpěvačky (17.15) a konečně slavnostní rozsvícení stromu (17.50). Stánky nabídnou výrobky dětí i občerstvení.

CHOMUTOVSKO

Rozsvícení vánočního stromu v Perštejně

Kdy: pátek 1. prosince od 14.00

Kde: obec Perštejn

Za kolik: zdarma

Bohatý program nabídne v pátek 1. prosince slavnost s rozsvícením vánočního stromu v Perštejně. Těšit se můžeme na vánoční písně a koledy v podání hudební skupiny TFC Blues Gin (15.00), vystoupení dětí ze školky a školy v kostele sv. Vendelína (16.00), bubeníky DrumBand (16.30) či koncert Pavlíny Senić také v kostele (17.00). Večer vyvrcholí ohňovou show Vox Luminas (18.15) a rozsvícením stromku s ohňostrojem (18.30). Na děti budou čekat vánoční dílničky, Ježíškova pošta a Olaf.

Advent v Kadani Kdy: sobota 2. prosince od 10.00

Kde: Mírové náměstí, Kadaň

Za kolik: zdarma Město Kadaň v sobotu 2. prosince vstoupí do adventního času. Po celý den bude na tamním Mírovém náměstí otevřené vánoční tržiště s divadlem, tradičními zvyky, zvířátky, anděly i tvořivou dílnou pro děti. Na podiu vystoupí například žáci místní umělecké školy, zpěvačka Magda Malá, bude i pohádka a vystoupí zpěvák Daniel Hůlka s kapelou. Další program bude probíhat v kostele Povýšení sv. Kříže, knihovně či Františkánském klášteře. Adventní zpěvy doprovodí rozsvícení vánočního stromu v 17.00. Následovat bude ohňostroj.

Hornický Mikuláš v Měděnci

Kdy: sobota 2. prosince od 14.00

Kde: Štola Marie Pomocné, Měděnec

Za kolik: 100 korun

Historické rudné doly Měděnec pořádají v sobotu 2. prosince odpoledne slavnost Hornický Mikuláš. Proběhne ve Štole Marie Pomocné. „S sebou vezměte lampičky, svíčky na světlo svaté Barbory a balíčky pro děti,“ připomínají pořadatelé a upozorňují, že v případě velkého množství sněhu se akce ruší.

Rozsvícení stromu ve Vejprtech Kdy: sobota 2. prosince od 15.00

Kde: náměstí T. G. M., Vejprty

Za kolik: zdarma Slavnost s prvním letošním rozsvícením vánoční stromku proběhne v sobotu 2. prosince odpoledne na náměstí T. G. Masaryka ve Vejprtech. Předvánoční náladu podpoří od 16.30 hodin vystoupení dětí z místní mateřské, základní a umělecké školy. Samotné rozsvícení stromu je na programu v 17.00. Pořadatelé slibují stánky se svařeným vínem a také příchod děsivých čertisek.

Den pro dětskou knihu v Chomutově

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: Chomutovská knihovna

Za kolik: zdarma

Ve druhém patře Chomutovské knihovny proběhne v neděli Den pro dětskou knihu. Nabídne scénické čtení z knihy Cesta tří králů, výrobu vánočních ozdob, lidé si budou moci půjčit novinky a knihy s vánoční tématikou v dětském oddělení. Rodinný program bude probíhat od 14 do 16 hodin.

Rozsvícení stromu v Málkově Kdy: neděle 3. prosince od 15.00

Kde: u obecního úřadu v Zelené

Za kolik: zdarma Pěkný adventní program s prvním rozsvícením letošního vánočního stromu připravují Obecní úřad Málkov s partnery. Proběhne o první adventní neděli u budovy úřadu v části obce Zelená. Čeká vás vystoupení dětí z místní školy a žáků z chomutovské umělecké školy, chybět nebudou stánky se svářem, grogem, čajem či klobásou a dalšími dobrotami. K zakoupení budou vánoční dekorace.

Rozsvícení vánočního stromu ve Spořicích

Kdy: neděle 3. prosince od 15.30

Kde: obec Spořice

Za kolik: zdarma

Ve Spořicích uspořádají v neděli 3. prosince setkání s rozsvícením vánočního stromu. Program začne v 15.30 hodin, kdy v kostele vystoupí Martin R. Broniš a Veronika Tögl Savincová. Od 16.00 bude v parku u stromečku otevřený tradiční jarmark výrobků dětí z místní základní a mateřské školy. Samotné rozsvícení symbolu Vánoc je v plánu na 17.30.

Chomutovské Vánoce a rozsvícení stromu Kdy: neděle 3. prosince od 16.45

Kde: náměstí 1. máje, Chomutov

Za kolik: zdarma Rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby ulic proběhne v neděli 3. prosince v Chomutově na náměstí 1. máje. V kulturním programu vystoupí Valdštejnovi trubači a pěvecký sbor Comodo. Zářivou podívanou nabídne také ohňostroj. V Městském parku bude zároveň od 10 do 19 hodin probíhat stálý vánoční trh s Ježíškovou poštou, zvoničkou pro štěstí a doprovodným programem.

TEPLICKO

Rozsvícení vánočního stromu v Duchcově

Kdy: neděle 3. prosince od 13.00

Kde: náměstí Republiky, Duchcov

Za kolik: zdarma

Program k rozsvícení vánočního stromu v Duchcově začne divadelní pohádkou Divadla Krabice z Teplic - Vánoce u ježků. Ve 13.50 vystoupí ZUŠ I. Kawaciuka, ve 14.20 Duchcovský pěvecký sbor. Od 15.00 je na programu Krušnohorská dudácká muzika - koncert lidových písní. V 16.00 vystoupí děti z MŠ a ZŠ Duchcov, vánoční strom se rozzáří v 17 hodin. O pět minut později se ozve adventní troubení vánočních fanfár. K vidění budou také andělé na chůdách. Po celý den na místě najdou lidé vánoční stánky.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Teplicích Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: náměstí Svobody, Teplice

Za kolik: zdarma Teplické Vánoce budou oficiálně zahájeny o první adventní neděli ve 14 hodin tradiční Teplickou vánočkou. Slavnostní rozsvícení stromu se uskuteční na náměstí v 17.00. Hlavním dějištěm vánočních trhů bude ale letos kolonáda u domu kultury, stánky s občerstvením, jmelím či dekoracemi tu lidé najdou od 2. do 24. prosince denně od 10 do 18 hodin, v některých případech i déle. Trhy zpestří živá zvířata, betlém, ukázky řemesel i atrakce pro děti včetně venkovní ledové plochy, která bude na kolonádě v provozu od 1. prosince do 7. ledna 2024 denně od 9 do 21 hodin.

MOSTECKO

Vánoční jarmark v Litvínově

Kdy: neděle 3. prosince od 10.00 do 17.00

Kde: zámek Valdštejnů, Litvínov

Za kolik: zdarma

Vánoční atmosféru mohou ještě před samotným rozsvícením vánočního stromu, které proběhne v pondělí 4. prosince od 17 hodin na náměstí Míru, lidé přijít nasát na litvínovský zámek Valdštejnů. Tam proběhne zámecký vánoční fler jarmáreček a dílničky. Od 14.30 pak na nádvoří vystoupí buskerské hudební duo Pavel a Káča.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Mostě Kdy: neděle 3. prosince od 16.00

Kde: 1. náměstí, Most

Za kolik: zdarma I v Mostě se vánoční strom rozsvítí o první adventní neděli. Od 16.00 se chystá koncert Voxel a spol. Rozsvícení stromku je na programu od 17.00, poté zahraje skupina Botox. Akci bude moderovat Petr Říbal. Už od 1. prosince najdou na 1. náměstí v Mostě lidé vánoční trhy, které tu budou až do konce roku denně od 10 do 18 hodin.

ÚSTECKO

Rozsvícení stromku na Severní Terase

Kdy: v pátek 1. prosince od 16.00

Kde: Severní Terasa v Ústí nad Labem před místním úřadem

Za kolik: zdarma

Páteční slavnostní odpoledne vyšperkují Mikuláš s čertem, zpívání koled, laser mapping a samotné rozsvícení stromu s ohňostrojem. Chybět nebude svařené víno a další občerstvení. Před úřadem městského obvodu Severní Terasa začne program v 16.00.

Rozsvícení stromku v Neštěmicích Kdy: v pátek 1. prosince od 15.00 do 18.00

Kde: Park před neštěmickou radnicí

Za kolik: zdarma Celý program před neštěmickou radnicí odstartuje v 15.00 předtančením TS Avalanche, následovat bude pohádka pro děti, pěvecký sbor Přídemýl, DDM Musical School a od 17.00 zazpívá Leona Machálková. V 18.00 pak dojde na slavnostní rozsvícení vánočního stromku zakončené ohňostrojem.

Rozsvícení stromku v Povrlech

Kdy: v pátek 1. prosince od 17.00

Kde: park u kostela v Povrlech

Za kolik: zdarma

Tradiční zahájení adventu nemine ani obec Povrly, kde se stromek poprvé rozsvítí v pátek v 17.00. Součástí akce bude zpívání koled, rozdávání balíčků pro děti či nabídka občerstvení. To vše v parku u místního kostela.

Mikulášský night s nadílkou Kdy: od 1. prosince od 18.00 do 2. prosince 10.00

Kde: Střekov Aréna v Ústí nad Labem

Za kolik: 400 korun Super zážitek pro děti a mládež s přespáním. Organizátoři připravili dětskou diskotéku, hry a soutěže o sladkosti, návštěvu Mikuláše a čerta a další program. Akce je možné se zúčastnit i bez předchozí registrace, s sebou si stačí vzít pyžamo, spacák, polštář a hygienické potřeby. Večeře a pitný režim je v ceně vstupenky. Unikátní nocleh nabízí Střekov Aréna v Ústí nad Labem.

Advent v Muzeu města Ústí nad Labem

Kdy: v sobotu 2. prosince od 10.00 do 16.00

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun

Tradiční předvánoční setkání v muzeu, jehož součástí bude tvořivá dílna, prezentace výrobků neziskových a komunitních organizací s vánoční tematikou a další doprovodný program. V 10.30, 11.30 a ve 13.30 vystoupí sbor Chorea pueri ustensis. Zároveň budou připraveny dílničky s vánoční tematikou jako přáníčka, výroba svícnů, malování na talíře. Od 14.00 následuje v kavárně autorské čtení knihy Vilma běží o život.

Rozsvícení stromku v Zoo Ústí nad Labem Kdy: sobota 2. prosince od 17.00

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Za kolik: 60 – 120 korun Čas adventu se blíží mílovými kroky a ústecká zoo věří, že i v hektické předvánoční době si najdete volné chvíle k návštěvě. Na sobotu 2. prosince organizátoři připravili akci Advent v zoo slavnostně zakončenou rozsvícením ozdobeného stromu. Událost začne v 17.00 před správní budovou.

Burza LP a CD v kině Hraničář

Kdy: sobota 2. prosince od 11.00 do 16.00

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun

Prodej, nákup, výměna, to vše na jednom místě. Burzu ocení milovníci muziky – k dispozici bude několik tisíc titulů od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka či od Muddyho Waterse po Franka Zappu. Organizátoři po předchozí domluvě vykupují LP, SP i CD. To vše v prostorách kina Hraničář v sobotu od 11.00.

Louskáček Kdy: v sobotu 2. prosince od 15.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 150 – 430 korun Balet Louskáček patří do klenotnice bílé klasiky, a proto se vrací v nové podobě na repertoár baletního souboru Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Přispěla k tomu také překrásná Čajkovského hudba. Však také taneční suity z Louskáčka patří dodnes k nejpopulárnějším dílům orchestrální literatury. Slavný balet P. I. Čajkovského začíná v Severočeském divadle v 15.00.

Rozsvícení stromku na ústeckém Lidickém náměstí

Kdy: neděle 3. prosince od 17.30

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Osmimetrový smrk na ústeckém Lidickém náměstí rozsvítí a zároveň odstartuje Ústecké Vánoce. Program zahájí Ústecký dětský sbor, vánoční poselství primátora města, po slavnostním rozsvícení stromu pak večerní akci uzavře zpěvák Kamil Střihavka. To vše na ústeckém Lidickém náměstí odstartuje v 17.30.

Rozsvícení stromku v Chabařovicích Kdy: neděle 3. prosince od 15.00

Kde: Kostelní náměstí v Chabařovicích

Za kolik: zdarma Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromku nabídne vystoupení dětí a Vladimíra Hrona ve vánočním kamionu, děti si dále budou moci užívat živého betlému a zvířátek, Sváťovo divadlo následně uvede pohádku v KD Zátiší. Akce v Chabařovicích startuje v 15.00.

Rozsvícení stromku v Chlumci

Kdy: v neděli 3. prosince od 17.00

Kde: před budovou městského úřadu Chlumec

Za kolik: zdarma

Rozsvícení vánočního stromu doprovodí zpěvem oba místní dětské sbory, vánoční strom rozsvítí starosta města Ing. Petr Maxa. Stánek s občerstvením nabídne čaj, svařák, párek v rohlíku a cukroví. Zahájení Vánoc proběhne v Chlumci v neděli od 17.00 před budovou městského úřadu.

Petr Špaček & Band + Sedmikrásky – vánoční koncert Kdy: neděle 3. prosince od 20.00

Kde: Dům kultury Ústí nad Labem – kinosál

Za kolik: 330 – 490 korun Petr Špaček již třetím rokem vyráží s početnou sestavou na vánoční turné. Přijďte zažít jedinečné vánoční violoncellové koncerty s nabitým programem. Na koncertech kromě Petra Špačka a jeho bandu vystoupí i dívčí pěvecká kapela - Sedmikrásky. Společně vás tak příjemně naladí na vánoční atmosféru. Koncert v ústeckém domě kultury začne v neděli ve 20.00.

DĚČÍNSKO

Rozsvícení vánočního stromu v Děčíně

Kdy: neděle 3. prosince od 10.00 do 19.00

Kde: parkoviště pod knihovnou, Děčín

Za kolik: zdarma

Hlavní děčínská vánoční akce u městské knihovny. V 16.50 a v 17.10 se na prostranství sletí andělé, krom toho je připravena pohádka Divadla Rozmanitostí Most už od 10.30 a od 14.00, koncert dívčího vokálního kvartetu KvarteTones (15.00), Pěveckého sboru děčínského gymnázia (16.00) a Vánoční koncert pro Děčín teplické konzervatoře (po 17. hodině). Vánoční atmosféru doplní stánky s dobrotami, dekoracemi, suvenýry a dalším zbožím, vánoční strom se rozsvítí v 17 hodin, stejně jako další vánoční stromy v Děčíně, které jsou na Masarykově náměstí, v Křížové ulici, na Husově náměstí, před hlavním nádražím nebo na Pastýřské stěně.

