vedoucí Odboru ekonomického Stručná náplň pozice: - řízení činností a procesů odboru ekonomického, zabezpečení finančního hospodaření města dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; - příprava, sestavení a úpravy rozpočtu města, včetně kontroly hospodaření. Předpoklady pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka: vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která: - je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; - dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná; - ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem; - splňuje předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (skutečnosti podle § 2 dokládá způsobem podle § 4 - nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971). Požadavky na uchazeče: - minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou se zaměřením na ekonomiku, finance, účetnictví, veřejnou správu; vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu v těchto směrech výhodou; - praxe v oblasti účetnictví, financí, rozpočtování; - znalost rozpočtových pravidel a účetnictví územně samosprávných celků výhodou; - manažerské, komunikační, organizační a rozhodovací schopnosti; - řidičské oprávnění skupiny "B"; - praxe na vedoucí pozici výhodou; - zvláštní odborná způsobilost podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., v platném znění výhodou. Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat: - jméno, příjmení a titul; - datum a místo narození, státní příslušnost; - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; - místo trvalého pobytu; - datum a podpis; - kontaktní spojení. K přihlášce připojte tyto doklady: - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; - životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál, nebo ověřená kopie); - případné další doklady prokazující odborné znalosti a dovednosti; - osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění a čestné prohlášení dle ust. § 2 odst. 1 písm. d) až h) tohoto zákona (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971); - stručný motivační dopis. Předpokládaný termín nástupu: ihned, následně dohodou. Místo výkonu práce: město Štětí Pracovní poměr: na dobu neurčitou Zaměstnanecké výhody:25 dní dovolené, stravenky, sick days, penzijní připojištění, Cafeteria Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů - platová třída 11. Lhůta pro doručení přihlášek: do 12.09.2024 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí. Obálku označte: "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ OE - NEOTVÍRAT". Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 12.09.2024 do 15:00 hodin. Bližší informace k pracovní pozici: Ing. Ladislav Balatý (ladislav.balaty@steti.cz) Václava Tlustá (vaclava.tlusta@steti.cz, tel : 416 859 358) Jak se přihlásit do výběrového řízení, co a jak doložit, najdete kompletně na www.steti.cz. 25 000 Kč

