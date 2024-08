LITOMĚŘICKO

Setkání motorkářů v Řehlovicích

Kdy: sobota 24 srpna od 9.15

Kde: hasičárna, Řehlovice

Za kolik: 200/100 korun

V Řehlovicích u nové hasičárny se v sobotu 24. srpna sejdou motorkáři a motorkářky, aby se společně pobavili. Vítáni jsou motorkáři na všech značkách motorek, čtyřkolek, veteránů, ale také příznivci rockové hudby. Od 14 hodin totiž postupně zahrají formace Sklap, Hadice, Nihilis, Phobia Journal a Mizefsy JZD Core B. Letošní osmé setkání motorkářů z okolí začne v 9.15 a chybět nebude ani společná vyjížďka v 11.45 hodin. Návštěvníci zaplatí za vstup 200 korun, spolujezdci polovinu.

Den pro klima v Lovosicích Kdy: sobota 24. srpna od 12.00

Kde: Václavské náměstí, Lovosice

Za kolik: zdarma V sobotu se v Lovosicích uskuteční Valdštejnské slavnosti. V jejich rámci proběhne i Den pro klima a energii. Přijďte se dozvědět, jakým způsobem můžete i vy přispět k ochraně klimatu a co konkrétně město Lovosice dělá pro zlepšení situace, pro udržitelnost a kvalitu života. K vidění bude studie Akční plán pro udržitelnou energii a klima SECAP, jejíž výsledkem budou opatření pomáhající městu Lovosice redukovat uhlíkovou stopu, snižovat spotřebu energií, zvyšovat energetickou nezávislost a posilovat odolnost vůči změnám klimatu. Pro rodiny s dětmi nebudou chybět aktivity na téma životního prostředí, povídání a také odměny pro všechny malé účastníky.

Neckyáda v Třebušíně

Kdy: sobota 24. srpna od 13.00

Kde: Machčák, Třebušín

Za kolik: zdarma

V Třebušíně na Machčáku bude v sobotu 24. srpna veselo. Hodinu po poledni tam odstartuje první ročník neckyády. Pořadatelé připravují rychlostní soutěž, jízdu zručnosti a oblíbené hlasování o nejoriginálnější plavidlo. Připuštěny budou pouze stroje na ruční či plachtový pohon. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet aquazorbing a užít si občerstvení. Účastníkům se doporučují boty do vody.

Hornobeřkovské burácení Kdy: sobota 24. srpna od 13.00

Kde: u rybníka, Horní Beřkovice

Za kolik: 50/100 korun Přehlídka motorových strojů všech generací. To bude 10. Hornobeřkovské burácení. Proběhne v sobotu 24. srpna od 13.00 u rybníka. K vidění budou frézy, traktory, domácí stavby, veterány, motorky, čtyřkolky, vojenská a jiná účelová technika. Příjezd a výstava začnou ve 13.00, v 15.45 řidiči nastartují a zaburácejí, následovat bude malá jízda obcí a od 16.30 královská jízda kolem Řípu. Večer od 19.00 zahrají Rolling Beat.

Valdštejnské slavnosti v Lovosicích

Kdy: sobota 24. srpna od 14.00

Kde: Václavské náměstí, Lovosice

Za kolik: zdarma

V sobotu 24. srpna se na Václavském náměstí v Lovosicích uskuteční oblíbené Valdštejnské slavnosti. Historické slavnosti města začnou ve 14.00 a nabídnou přímo v centru šermířské souboje, historická řemesla, dobové tábory či kromě dalšího soutěže pro děti. Bude znít historická hudba, připraveni jsou bubeníci, kejklíři, šermíři a žongléři. Představení přenese diváky do Lovosic za dob husitů. Tématem letošních Valdštejnských slavností je vzpomínka na vojevůdce Jana Žižku při příležitosti 600 let od jeho smrti.

Oslavy 650 let obce Drahobuz Kdy: sobota 24. srpna od 14.00

Kde: sportovní areál, Drahobuz

Za kolik: zdarma Obec Drahobuz oslaví v sobotu 24. srpna 650. výročí od první zmínky o své existenci. Připraven je zajímavý program, který odstartuje ve 14.00 hodin. Návštěvníky pobaví Pepek a námořník (14.15), Lekapr (16.00) a Roman Skamene, který si bude s moderátorem dne Jiřím Opočenským od 17.30 povídat o filmu. V 19.00 nabídne večerníček Sváťovo dividlo, od 20.00 do 23.00 bude hrát Zdeněk Krejčí.

Starci na chmelu ožijí v Lounkách

Kdy: sobota 24. srpna od 14.00

Kde: zahrada hasičárny, Lounky

Za kolik: zdarma

Umíme to jako Starci na chmelu? Takovou otázku si v sobotu 24. srpna položí v Chodounech - Lounkách. Ne náhodou - připravili tam tradiční připomínku tohoto známého filmu, který se tam natáčel a měl premiéru před rovnými 60 lety. Program na zahradě hasičárny v Lounkách nabídne od 14 hodin soutěž v ručním česání chmele o ceny, přehlídku historických traktorů i živou hudbu, chybět nebudou ani další chmelové soutěže pro děti i dospělé a tvořivé dílničky. Samozřejmostí bude občerstvení.

Loučení s prázdninami na letišti v Roudnici Kdy: neděle 25. srpna od 10.00

Kde: Letiště Roudnice n. L.

Za kolik: zdarma Letní prázdniny se rychle blíží ke konci a na letišti v Roudnici nad Labem se s nimi rozloučí, jak se patří. Město chystá ve spolupráci s místním aeroklubem velkolepou akci. Pro děti budou připravena různá soutěžní stanoviště, která připraví roudnické mateřské školky a mnoho dalších spolků, sdružení a firem. K vidění budou kromě dalšího ukázky canisterapie, integrovaného záchranného systému a armády, letecké ukázky skutečných strojů i dálkově ovládaných modelů, přijede Bobík s kamarády z Bobíkova světa a omladinu „pokropí“ bonbónový déšť. Vstupné na akci je zdarma, za parkovné zaplatí návštěvníci stokorunu.

LOUNSKO

Hradozámecká noc v Krásném Dvoře

Kdy: sobota 24. srpna od 13.30

Kde: zámek Krásný Dvůr

Za kolik: Vstup na zámecké nádvoří zdarma. Oživené prohlídky pro dospělé 200 korun, zlevněná 160, dětské oživené prohlídky 70 korun, odpolední čaj s Karlem Evženem 260 korun.

Zámeckými komnatami v Krásném Dvoře bude proudit atmosféra dávno minulá, návštěvníci mohou prožít oživené prohlídky. Od 13.30 budou oživené dětské prohlídky. Dětské prohlídky budou v časech 13.30, 14.30, 15.30, 16.30. A co pro dospělé? V 16 hodin se můžete vydat na zkrácenou komentovanou procházku zámeckým parkem, kterým vás osobně provede Karel Evžen Černín s matkou Marií Terezií Černínovou. Procházka končí u Panova templu, kde se hosté Karla Evžena posadí k odpolednímu čaji. Od 19 hodin do 23 se každou celou hodinu budou konat kostýmované prohlídky. Během dne bude na nádvoří připraveno občerstvení ze zámecké kavárny.

Hradozámecká noc v Pátku nad Ohří Kdy: sobota 24. srpna

Kde: zámek Pátek nad Ohří

Za kolik: zdarma Přichystaná je noční prohlídka zámku, v zámecké kapli zazní irské balady. V sobotu se bude na zámku konat také koncert Rachot bandy, od 17 hodin.

Hradozámecká noc na zámku Stekník

Kdy: sobota 24. srpna od 19.00

Kde: zámek Stekník

Za kolik: dle ceníku

Letos se opět zámek Stekník zapojí do Hradozámecké noci. A to netradičními večerními a nočními hranými prohlídkami v zámeckých interiérech napříč staletími historií zámku. Průvodci oblečení v historických kostýmech provedou návštěvníky rozsvícenými sály, kde se odehrají scénky představující jednotlivé etapy historie památky. Návštěvníci se setkají nejen s hraběcí rodinou Kulhánků z Klaudensteina, ale také s ostatními majiteli zámku a s dalšími osobnostmi, kteří na zámku v minulosti pobývali. Nenechte si ujít atmosféru do noci zahaleného zámku a kouzlo nádvoří osvíceného loučemi. Začátky jednotlivých prohlídek budou v 19, 19.30, 20, 20.30, 21 hodin.

CHOMUTOVSKO

Císařský den v Kadani

Kdy: sobota 24. srpna od 10.00

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Za kolik: zdarma

Přeneste se na jeden den do středověku. Na co se můžete těšit na jeho 32. ročníku Císařského dne? Navštívíte historické tržiště s ukázkou dobových řemesel, uslyšíte středověkou hudbu, uvidíte rytířské turnaje, šerm i taneční vystoupení, ochutnáte tradiční české dobroty, a dokonce se setkáte s císařem římským a králem českým Karlem IV. Císařský den bude zakončený ohňovou show a ohňostrojem.

ÚSTECKO

Chlumecký Guláš

Kdy: pátek 23. srpna od 18 hodin až sobota 24. srpna 20 hodin

Kde: tréninkové hřiště u rybníka, Chlumec

Za kolik: 200/300 korun

Pořadatelé zvou na již 36. ročník Chlumeckého Guláše. Program hudební akce slibuje skvělý hudební zážitek. Moderuje Jiří Balvan Balej. Vystoupí i takové legendy folkové muziky jako Jaroslav Samson Lenk známý z působení a spolupráce s kapelami Hop Trop, či Máci, nebo ústecké Kliďánko. I další kapely stojí za zmínku: Blue Eyes, Šafrán, Mandala a další. Tradiční festival trampské, folk, bluegrass a country muziky má hluboké kořeny a na Ústecku dosáhl slušného věhlasu.

DĚČÍNSKO

Slavnosti města Rumburk

Kdy: sobota 24. srpna od 10.00

Kde: Park Rumburské vzpoury, Rumburk

Za kolik: 100 korun, 50 korun, zdarma

Rumburk opět po roce ožije tradičními slavnostmi. Akci začne průvod městem z parku na Lužické náměstí a zpět, který bude doprovázet bubenická show skupiny Tam-Tam Batucada. Slavnostní zahájení proběhne v 10.50, poté přinese dětský program Loudadlo s postavičkami Jů a Hele. Naváže Kabaret divadla Hnedle vedle a poté se návštěvníci budou moci těšit na bohatý hudební program - Petru Černockou, Inflagranti a Josefa Vojtka, Milana Peroutku a Perutě, legendární Olympic, Robina Zoota a The RockSet - World Roxette Tribute Band. Nebudou chybět stánky, dětské atrakce, poníci nebo skákací hrad. Vstupenky budou k dispozici na místě, dospělí a děti od 15 let zaplatí 100 korun, senioři nad 65 let, ZTP, ZTP/P a děti nad 120 cm 50 korun, děti do 120 cm mají vstup zdarma.