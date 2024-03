Redakce Deníku vylosuje pět šťastlivců, kteří pošlou správné odpovědi na pět otázek položených v tomto článku. Každý vylosovaný pak získá dvě volné vstupenky na Tržnici Zahrady Čech a redakce ho bude kontaktovat.

Je to snadné, že? Napište nám a věřte, že se štěstí usměje právě na vás.

Odpovězte správně na těchto pět otázek:

Kolikátý ročník Tržnice Zahrady Čech slavíme?

a) 35.

b) 36.

c) 37.

Kolik dní bude výstava probíhat?

a) 5

b) 6

c) 7

Pro koho je jarní výstava Tržnice Zahrady Čech určena?

a) pro zahrádkáře

b) pro rybáře

c) pro turisty

V jakých dnech bude jarní výstava Tržnice Zahrady Čech probíhat?

a) od 5. do 9. 4. 2024

b) od 3. do 7. 5. 2024

c) od 3. do 7. 4. 2024

Jaký je tradiční sortiment nabízený na jarní výstavě Tržnice Zahrady Čech?

a) květiny, semena, cibuloviny, zahradní nářadí

b) rybářské pruty, návnady

c) výbava na turistiku

Své odpovědi posílejte na e-mail: jaroslava.bruzlova@denik.cz. Nezapomeňte uvést také své jméno a telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat. Do losování budou zařazeny odpovědi, které přijdou nejpozději o Velikonoční pondělí 1. dubna.