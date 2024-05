Parní lokomotiva z roku 1925 opět oživila Švestkovou dráhu, přilákala stovky nadšenců. Výletní vlak nabídl unikátní zážitek z jízdy a romantickou historickou atmosféru desítkám cestujících.

Všudybylka se prohnala Českým středohořím. Romantika prvomájového vláčku taženého parní lokomotivou byla vidět na každé zastávce. Výletní vláček byl pasažéry přímo nacpán, přesto si to všichni užívali. Na takzvanou Švestkovou dráhu, linku U10 z Litoměřic | Foto: Deník/Karel Pech

Romantika prvomájového vláčku taženého parní lokomotivou byla vidět na každé zastávce. Výletní vláček byl pasažéry přímo nacpán, přesto si to všichni užívali. O romantický zážitek je obrovský zájem každý rok.

Na takzvanou Švestkovou dráhu, linku U10 z Litoměřic do Mostu, vláček i letos vypravila společnost AŽD Praha. Historickou soupravu táhla parní lokomotiva 354.195 z roku 1925 přezdívaná Všudybylka. Zájemci o jízdu s nádechem historie si mohli vybrat ze dvou spojů, které v první májový den vyjely. První hned ráno vyjel z Mostu do Litoměřic a pak zpět. Druhý spoj vyrazil na trať z Mostu do Litoměřic a zpět odpoledne. Do soupravy byl zařazen i vůz s občerstvením.

