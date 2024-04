/ROZHOVOR/ Muzikantovi Danovi Frimlovi se podařilo do svého projektu Mean Messiah získat jednoho z nejznámějších českých bubeníků Miloše Meiera (Dymytry). „V téhle sestavě se nám otevřely úplně nové obzory a my toho hodláme využít,“ říká Friml v rozhovoru pro Deník před startem dubnového turné.

Dan Friml (vlevo) má projekt Mean Messiah a vedle sebe nejlepšího českého bubeníka Miloše Meiera a půvabnou, šikovnou baskytaristku Lenku Čechovou. | Foto: se svolením Dana Frimla

Devět let čerpal Dan Friml zkušenosti jako zvukař v USA, nyní má tento velký multiinstrumentalista své nahrávací studio The Barn v Drahobuzi na Litoměřicku. Kromě kytary hraje na baskytaru a zpívá. Vždy snil, že se prosadí i se svým projektem Mean Messiah. Jenže tam to bylo jako na houpačce. Chvíli nahoře, pak zase dole. Poslední roky neměl spoluhráče, ale nyní je zase nahoře.

Zdroj: se svolením Dana Frimla„Máme nejlepší sestavu za celou historii kapely. Vedle sebe mám nejlepšího českého bubeníka Miloše Meiera a půvabnou, šikovnou baskytaristku Lenku Čechovou,“ pochvaluje si Friml.

Nyní se společně chystají na jarní tour. V dubnu postupně zahrají v Kolíně (pátek 5. 4.), Brně, Praze, Plzni, Krnově a Českých Budějovicích. „Těším se strašně moc, i když jsem fakt nervózní. Dlouho jsem s Mean Messiah na pódiu nestál, navíc je to v případě této kapely tak trochu tělocvik, tak se snažím nepodcenit přípravu,“ usmívá se.

Váš projekt Mean Messiah už dlouho byl u ledu. Proč kapela najednou oživla?

V roce 2021 jsme odehráli co se během rozvolnění proticovidových opatření dalo, včetně úspěšného koncertu na festivalu Brutal Assault a přicházely další nabídky z celé Evropy. Jenže pak nám tehdejší bubeník oznámil, v podstatě ze dne na den, že končí. Zkoušel jsem hledat rychle náhradu, ale marně.

Zdroj: Youtube

Mean Messiah - Fire Zdroj: YouTube.com/Mean Messiah

Už jste myslel, že je definitivní konec?

Ano, vzdal jsem to a Mean Messiah uložil k ledu. Přesto jsem si do šuplíku psal nový skladby, jelikož jsem si pohrával s myšlenkou, že bych se vrátil ke konceptu Mean Messiah jako studiovému projektu.

Kdy se to tedy zlomilo?

Náš společný kamarád Jirka Rybka mě dal dohromady s bubeníkem Milošem Meierem. Jirka mu doporučil moje studio a Miloš u mne začal točit bubny jak pro Dymytry, tak pro jeho sólový projekt Drumming Syndrome. A při práci jsme probírali, co kdo dělá, já Milošovi pustil naše starý věci, ale hlavně dema, co jsem měl na potenciální třetí album. Miloše to strašně nadchlo a povídá mi: „Ty jo, já ti do toho natočím bubny, chceš?“

A to je nabídka, která se neodmítá, že?

Přesně! A moje žena, která je za jakékoliv situace prostě manažerka, povídá: „Když to bude Miloš bubnovat, tak ať jde do Mean Messiah jako člen a udělejte i koncerty, ne?" A bylo to.

Máte v kapele dva nové členy – bubeník Miloš Meier je známý muzikant, ale co baskytaristka Lenka Čechová? Představte nám ji a její cestu k vám do kapely.

Když už jsem do Mean Messiah dostal bubeníka takového formátu, tak v tu chvíli jsem věděl, že to musím udělat správně a sehnat basačku. Ten ženský element totiž k Mean Messiah neoddělitelně patří, v naší první sestavě to byl hodně důležitý prvek. A třeba v té druhé sestavě, kde jsme byli tři chlapi, jsem neustále cítil, že to prostě není ono. I tady zapracoval osud. Lenka Čechová přijela ke mně do studia jako účastnice jednoho z workshopů, které pořádám, a kromě jiného mi prozradila, že hraje na basu. A bylo hotovo…

Je tato současná sestava nejsilnější v historii kapely?

Bezpochyby, a to jsme nikdy neměli v kapele žádný ořezávátka! Je to daný i tím, že po čase jsme zase v Mean Messiah osobnosti, které se respektují a dokážou spolu komunikovat. Tím se to, vedle nezpochybnitelných hráčských kvalit, posouvá ještě o úroveň výš. Miloš je jeden z nejlepších bubeníků v téhle zemi a skvělý bubeník byl pro tuhle kapelu vždy klíčový. Lenka vedle svého talentu a hráčského umu vnesla do Mean Messiah ten ženský element, který je, z mého pohledu, strašně důležitý. A navíc díky ní mám v kapele po dlouhé době někoho, kdo mi pomáhá s vokály!

Zní to tak, že jste se stali velmi rychle blízkými přáteli, souhlasíte?

Určitě. Začali jsme pracovat na albu, vydali singl Fire, udělali videoklip, který měl fantastickou odezvu, před pár týdny jsme vydali album, které lidi, zdá se, milují. Jsem za to všechno nesmírně vděčný!

Miloš Meier je velice vytížený bubeník, hraje v Dymytry má svou bubenickou show. Bylo těžké najít volné termíny na zkoušení a nakonec i na tour?

Bylo. Od začátku jsme do toho ale šli s tím, že prostě koncertně nebudeme až tak aktivní, protože Miloš toho má dost s Dymytry i Drumming Syndrome a i já mám jiné projekty, kterých jsem součástí. Ale o co míň budeme koncertovat, o to víc do toho budeme dávat energie i emocí. Fanoušci rozhodně o nic nepřijdou a možná jim budeme i vzácnější.

Když jste své skladby připravené pro Mean Messiah představoval novým kolegům, měli nějaké připomínky nebo návrhy na úpravy? Nebo jste si do toho nenechal mluvit?

Nechal, tato deska je první v historii Mean Messiah, na které se do velké míry podíleli i ostatní členové kapely. Jak Miloš, tak Lenka, dostali demosnímky a partitury s ideovým námětem a zbytek jsem nechal na nich. Při nahrávání jsem je samozřejmě produkoval, ale především Miloš přišel v případě bicích partů i s dost zásadními změnami oproti mému původnímu záměru, čímž mnohé pasáže dost výrazně posunul.

Zdroj: Youtube

Mean Messiah - In Infinite Illusion (2024) Zdroj: YouTube.com/Mean Messiah

Neměl jste problém ustoupit ze své představy?

Miloše si jako muzikanta nesmírně vážím a respektuju jeho kariéru, takže nemám problém ustoupit, protože mu prostě věřím. Lepší bubny jsme nikdy neměli! To samé platí o baskytaře, byla to oboustranně hodně otevřená spolupráce. Tohle všechno na předešlých albech nebylo, to byly mé sólové počiny. In Infinite Illusion je dílem kapely.

Jak se těšíte na turné? Po jak dlouhé době vystoupí Mean Messiah živě?

Po dvou a půl letech. To je v případě kapely strašně dlouhá doba. Těším se strašně moc, i když jsem fakt nervózní. Dlouho jsem s Mean Messiah na pódiu nestál, navíc je to v případě této kapely tak trochu tělocvik, tak se snažím nepodcenit přípravu. Máme za sebou první společné zkoušky a zní to skvěle, tak snad se nám to povede přenést i na pódia a k lidem.

Vaše jarní tour má šest zastávek - Kolín, Brno, Praha, Plzeň, Krnov, České Budějovice. Podle čeho jste vybírali místa?

Snažili jsme se pokrýt co největší plochu České republiky tak, aby se naši fandové dostali na koncerty z co největšího možného okruhu a aby to měl skoro každý v nějaké rozumné dojezdové vzdálenosti.

Jarní tour Mean Messiah pátek 5. 4. Kolín – Městský společenský dům

sobota 6. 4. Brno – Melodka

sobota 13. 4. Praha – Futurum

pátek 19. 4. Plzeň – Divadlo Pod Lampou

sobota 20. 4. Krnov – Cofola Music Club

sobota 27. 4. – České Budějovice – MC Fabrika

Ve výčtu mi chybí zastávka na severu Čech, kde máte nahrávací studio. Není vám to líto?

Rádi bychom hráli i u nás na severu, ale z organizačních i finančních důvodů už na to nebyl prostor. Každopádně myslím, že třeba z Ústí nad Labem to do Prahy není až tak daleko, tak pevně doufám, že alespoň naši skalní fandové by dorazit mohli. Tímto je na naše vystoupení v pražském Futuru srdečně zvu. Navíc to bude náš křest alba, tak to určitě bude stát za to.

Plánujete v této sestavě ještě nějaké letní festivaly nebo podzimní tour?

Kvůli mé i Milošově zaneprázdněnosti bude naše jarní turné jedna z mála šancí jak nás letos vidět živě. Pak už budeme jen na Czech Death Festu a na podzim máme nějaké zahraniční výjezdy. To bude pro letošek asi vše. Nevylučuji, že se nečekaně někde objevíme, ale bude to spíš hodně výjimečné.

Jaké jsou další plány Mean Messiah?

Teď jsme plni nadcházejících koncertů, ale už jsme se bavili, že bychom se letos na podzim opět zavřeli do studia a udělali takové speciální EP. Víc zatím prozrazovat nebudu, ale bude to hodně zajímavá záležitost. V téhle sestavě se nám otevřely úplně nové obzory a my toho hodláme využít.

Jak se jinak daří vašemu studiu The Barn, které sídlí nedaleko Úštěka na Litoměřicku. Kdo u vás například natáčel za poslední dva roky?

Musím to zaklepat, ale docela daří. Máme již celkem stabilní klientelu, během poslední doby tu u nás točili třeba Dymytry, Miloš Meier se svým Drumming Syndrome, Tortharry tu minulý měsíc točili další novou desku, byli tu Motorband, Welicoruss, Steelfaith, Fleshless, Trahir tu udělali úspěšné album. A další řada kapel z nejrůznějších žánrů a míst u nás i v zahraničí.