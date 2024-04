/FOTO/ Už se neblýskají na každém rohu, lavičce či v rozsoše stromu, přesto je fenomén malovaných kamínků v České republice stále živý. Už několik let se touto zajímavou tvůrčí činností zabývá také Miluše Nováková z Úštěku.

Tyto malované kamínky vytvořila Miluše Nováková z Úštěku | Foto: Miluše Nováková

Stačí dobrý nápad, trochu barviček a šikovnosti a drobnost pro radost je na světě. Kamínky pomalované pohádkovými postavami, mandalami, květinami nebo jen abstrakcí, zkrátka vším možným, těší děti i dospělé v Česku už několik let. Boom z roku 2020 momentálně sice trochu polevil, zajímavý koníček má však stále spoustu příznivců.

Jedním z nich je Miluše Nováková z Úštěku. „S malováním kamínků jsem začala v dubnu roku 2021 kvůli své tehdy čtyřleté vnučce Sárince, která venku našla malovaný kamínek. Moc se mi to zalíbilo a chtěla jsem to zkusit. Nakoupila jsem tehdy potřeby k malování a chodila s manželem po výletech, kde jsme sbírali kamínky, na které by se dalo malovat,“ vypráví.

Začínala jednoduchými malbami, pak se pustila i do složitějších kreseb. „Jelikož jsem hravý typ člověka, vymyslela jsem pro Sárinku povídání o víle, která kamínky schovává pro ni u nás na zahradě, aby ji potěšila. Vnučka byla nadšená a já spokojená, že má radost. Stalo se pravidlem, že když přijela na návštěvu, nejdříve jsme chodili všichni po zahrádce a hledali kamínky,“ směje se paní Miluše.

„K jejím narozeninám jsme s manželem vytvořili jednoduchou mapu, i opálenou, s názvem Cesta za pokladem. Manžel vyrobil dřevěnou bedýnku, do které jsme dali pár kamínků a sladkostí a šli jsme ji zakopat do lesa. Podél cesty jsme schovali také kamínky a napsali jednoduché úkoly, aby Sárince cesta rychle utíkala. Byla moc spokojená a pro nás to byl ohromný zážitek,“ vzpomíná.

Dnes už vnučka povyrostla, kreslení kamínků s babičkou ji však stále baví. A Miluše Nováková si při tom pěkně odpočine. Kolik pestrých „dárečků“ už vytvořila, už ani neodhadne. Bylo jich mnoho.

„Největší radost mi udělá kamínek, který věnuji z upřímného srdce a vidím, že obdarovanému udělá radost a to je pro mne nejvíc. Ráda dělám ostatním lidem radost, protože té radosti je v životě moc málo. Jsem ráda, že s malovaným kamínkem udělám radost nejen hodným lidem, ale i lékařům, kde to beru jako malé poděkování za jejich pomoc,“ zakončuje vyprávění dáma z Úštěku a slibuje, že ve výzdobě kdysi obyčejných a nezajímavých kamenů bude pokračovat.

Podstatou malování kamínků je jednak relaxace při jejich tvorbě, jednak rozdávání radosti jejich „darováním". Držitel ho jednoduše položí na vybrané místo, kde ho najde zase někdo jiný. Ten si ho může ponechat, nebo ho přenést zase jinam.

Silná vlna zájmu o tuto kratochvíli proběhla v covidovém roce 2020, kdy byly dokonce nárazově vyprodané i vhodné barvy. Například akrylové. Kamínek kromě samotné kresby obsahoval i označení facebookové skupiny #kamínky a směrovací číslo města, kde vznikl. Díky tomu se dal jeho pohyb sledovat. V polovině července 2020 měla skupina zhruba 150 tisíc členů, v dubnu 2024 je to více než 415 tisíc členů.

