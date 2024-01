Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Litoměřicku a Podřipsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Loňský masopust v Keblicích. | Foto: Deník/Karel Pech

LITOMĚŘICKO

Race Across America v Litoměřicích

Kdy: pátek 12. ledna od 18.00

Kde: Kino Máj, Litoměřice

Za kolik: 180 korun

Litoměřické kino Máj bude v pátek 12. ledna hostit přednášku o jednom z nejtěžších cyklistických závodů světa. 5000 km napříč USA s limitem pouhých 12 dní. Daniel Polman, novopacký ultracyklista a spisovatel, se stal teprve třetím Čechem v 38leté historii závodu, který jej dokončil. Petr Novák zaznamenal celý příběh, který v kině promítnou. Součástí setkání bude přednáška závodníka, promítání filmu Americkej DREAAM a beseda s prostorem na otázky.

Další podrobnosti se dočtete na stránkách mkz-ltm.cz.

Zdroj: Youtube

Masopust v Keblicích Kdy: sobota 13. ledna od 14.00

Kde: obec Keblice

Za kolik: zdarma V Keblicích na Litoměřicku připravují na sobotu 13. ledna masopustní veselici. Začne dvě hodiny po poledni, nabídne tradiční masky, hudbu a samozřejmě dobrou zábavu. Připraveno bude bohaté občerstvení.

LOUNSKO

Komentovaná prohlídka výstavy Soma

Kdy: pátek 12. ledna od 18.00

Kde: Galerie Benedikta Rejta, Louny

Za kolik: 100/75 korun

V otevřené krajině Českého středohoří se osvobodil od linearity městského času, začal vnímat cykličnost přírody a sám začal tvořit v cyklech – monografická výstava obrazů a objektů Tomáše Polcara představuje dlouhodobé úsilí o harmonii prostřednictvím intuitivní krajinomalby i racionální geometrie. Výstavou Soma v lounské Galerii Benedikta Rejta zájemce tentokrát provedou její autor a umělec Tomáš Polcar a kurátorka výstavy Lucie B. Šiklová.

Pálení stromků v archeoskanzenu Kdy: sobota 13. ledna od 13.00

Kde: Archeoskanzen Březno u Loun

Za kolik: dobrovolné Zajímavá akce se chystá na sobotu 13. ledna v archeologickém skanzenu ve Březně u Loun. Ve dvě hodiny po poledni tam zaplane zimní oheň a lidé budou moci spálit už nepotřebné vánoční stromky. Z jejich špiček si navíc budou moci vyrobit pravěkou kvedlačku či jednoduchý tomahawk pro dobrodružné hry. Oheň bude hořet od 13 do 15 hodin, zájemci si na něm budou moci něco opéct.

Zimní v Ohři smočení 2024

Kdy: neděle 14. ledna od 14.00

Kde: Výstaviště Louny

Za kolik: zdarma

Velká voda je pryč, teploměr ukazuje řádně pod nulou. To je nejlepší čas na další ročník tradiční akce Zimní v Ohři smočení. Otužilci se ve 14 hodin ponoří do vod řeky v Lounech, a to na břehu mezi areálem koupaliště a lávkou přes Ohři u vstupu na výstaviště. Zváni jsou všichni otužilci, zkušení či začínající. S sebou vezměte boty do vody. K dispozici bude krytá převlékárna, občerstvení pro účastníky i pro diváky, oheň na zahřátí. A jako doprovodný program mobilní sauna.

CHOMUTOVSKO

Končí výstava v kadaňské galerii

Kdy: do neděle 14. ledna

Kde: Galerie Josefa Lieslera, Kadaň

Za kolik: zdarma

V kadaňské Galerii Josefa Lieslera končí výstava děl skupiny místních výtvarníků. Zájemci ji mohou zhlédnout ještě o víkendu, a to každý den od 13 do 17 hodin. Své práce představují Jitka Kůsová, ak. malíř Herbert Kisza, Kryštof Kisza, Karel Pobříslo, Dalibor Vajnar, František Vlček a Jan Hrubý. Vstupné se neplatí.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký v Klášterci Kdy: neděle 14. ledna od 16.00

Kde: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Za kolik: 100 korun Kulturní centrum Klášterec nad Ohří nabídne v neděli 14. ledna pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Hodinový příběh o tom, že opravdoví přátelé mohou společně dokázat velké věci a že někdy je třeba otevřít 13. komnatu, abychom našli tu pravou princeznu. Čtyři přátelé - princové Veliký, Dlouhý, Široký a Bystrozraký se vydají vysvobodit princeznu, kterou na svém hradě vězní zlý Čaroděj.

MOSTECKO

Santa Morella Band - Neil Young Female Tribute

Kdy: pátek 12. ledna od 20.00

Kde: Rokáč Vinohrady, Most

Za kolik: 250 korun

Tribute světoznámého písničkáře Neila Younga se v rámci zimního turné zastaví také v Mostě. Uslyšíte průřez celou tvorbou od country až po největší psychedelickou nálož. Na místě bude možné ochutnat také pivní speciál Gaia Mesiah pivovaru Hulvát, na jehož vývoji se podílela frontmanka Santa Morella.

Saturday nights v Hotelu Cascade: Eva Burešová Kdy: sobota 13. ledna od 20.00

Kde: Hotel Cascade, Most

Za kolik: 200 a 150 korun V mosteckém Hotelu Cascade se během ledna a února uskuteční čtyři hudební sobotní večery se známými osobnostmi. Na prvním z nich bude hlavním hostem herečka a zpěvačka Eva Burešová s kytaristou Kryštofem Tomečkem, vystoupí také kapela Api Rock. Na dalších večerech se lidé budou moci těšit na Martu Jandovou (27. ledna), Šárku Vaňkovou (10. února) a Romana Vojtka (24. února).

ÚSTECKO

Ústecké Diskohrátky

Kdy: v pátek 12. ledna od 20.00

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Za kolik: 100 korun

Akce pod Kulturním střediskem města Ústí nad Labem nabídne hudbu k tanci a poslechu od 70. let do milénia nejen pro pamětníky. Přijďte si zatančit a zavzpomínat na bývalé časy do ústeckého Národního domu. Program startuje ve 20.00.

Ústecké akva trhy Kdy: v sobotu 13. ledna od 9.00 do 11.00

Kde: Důlce 74 v budově pionýra v Ústí nad Labem

Za kolik: 20 korun Akvarijní trhy jsou populárním a vyhledávaným místem milovníků drobných i větších akvarijních ryb či rostlin. Návštěvníci si mohou prohlédnout a v případě zájmu koupit akvarijní ryby, krevety, rostliny, krmení či pomůcky. To vše na tradičním místě v Důlcích 75 v budově pionýra v Ústí nad Labem.

Slavnostní koncert

Kdy: v sobotu 13. ledna od 17.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 170 – 450 korun

Účastníci si budou moct užívat Slavnostního koncertu klasické hudby v rámci mezinárodních dirigentských kurzů. Koncert se uskuteční v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem 13. ledna od 17.00.

Maturitní ples Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala Kdy: v sobotu 13. ledna od 19.00

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem – velký sál Plesová sezona je na Ústecku v plném proudu a společenská oslava blížících se maturitních zkoušek čeká v sobotu 13. ledna studenty Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala. Ples se uskuteční v ústeckém Domě kultury od 19.00.

Veřejné bruslení v Povrlech

Kdy: v neděli 14. ledna od 10.00 do 12.00

Kde: Zimní stadion v Povrlech

Za kolik: 30 – 50 korun

Zimní stadion Jiřího Svobody v Povrlech láká ke sportování i v roce 2024. Přijďte si zabruslit na otevřený stadion v neděli 7. ledna od 10.00 do 12.00. Plné vstupné přijde na 50 korun a snížené pak na 30 korun.

Svatojánský oheň Kdy: v neděli 14. ledna od 15.00

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Za kolik: 200 korun Pohádka básníka Karla Šiktance. Letní večer, za kterého chlapci skáčou přes ohnivou hranici, přinese velké neštěstí. Matouš svůj skok nezvládne. Nebo to bylo jinak? Inscenace ústeckého Činoherního studio můžete shlédnout v neděli od 15.00.

DĚČÍNSKO

Zahajovací ples statutárního města Děčín

Kdy: pátek 12. ledna od 20.00

Kde: Zámek Děčín

Za kolik: 490 korun

Na tradiční zahajovací ples města se mohou těšit lidé v Děčíně. V Knihovním sále zámku si budou moci zatančit za doprovodu Big Band Bonit. Hlavními hosty večera budou Dana Batulková a Jan Onder. Chybět nebude ani půlnoční překvapení, fotokoutek a další bohatý program.

Ples princezen a princů Kdy: neděle 14. ledna od 15.00

Kde: Dům kultury Střelnice Rumburk

Za kolik: 50 korun Ve velkém sále kulturního domu v Rumburku si děti užijí maškarní karneval s názvem Ples princezen a princů. Těšit se mohou na soutěže, odměny, písničky a hlavně tancování. V předsálí bude pro děti k dispozici dílnička karnevalových škrabošek a fotokoutek. Vstupenky budou v prodeji až na místě před konáním akce.

TEPLICKO

Masožravci vs. vegetariáni - výstava štírů a strašilek

Kdy: do 25. února

Kde: Botanická zahrada Teplice

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Novou atraktivní výstavu budete moci zhlédnout během ledna a února ve foyer skleníku Tropicana a vidět tak exotickou faunu, jako jsou štíři a strašilky. Zatímco štíři jsou klasickými masožravci lovícími svou kořist, strašilky se živí tím, co svými těly imitují - rostlinami. Výstava bude k vidění v rámci běžné prohlídkové trasy. Každý čtvrtek budou mezi 9. a 11. hodinou probíhat komentované prohlídky pro školy, které je možné zarezervovat na webu Botanické zahrady. Uskutečnit by se mělo také několik víkendových komentovaných prohlídek pro veřejnost, o kterých bude Botanická zahrada včas informovat.