Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Litoměřicku a Podřipsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

O víkendu nás opět čeká oblíbená Řípská pouť | Foto: Deník/Karel Pech

LITOMĚŘICKO

Řípská pouť 2024

Kdy: 26. - 28. dubna

Kde: Krabčice

Za kolik: 80/50 korun

Legendární Řípská pouť ke svátku svatého Jiří je opět po roce tu. Proběhne od pátku 26. do neděle 28. dubna na úpatí hory Říp ve směru od Krabčic - Rovného. Také letos bude na návštěvníky čekat mnoho prodejních stánků s pestrým sortimentem a samozřejmě spousta kolotočů a dalších atrakcí. Řípská pouť tradičně nabídne také kulturní program. V pátek po zahájení pouti (12.00) odehrají své koncerty formace RockTom (16.00), Vynález zkázy (18.00) a New Age of Smokie (19.30). V sobotu pobaví kapely Aquarius (10.00), Bordo (14.00), známý imitátor a dabér Václav Faltus (15.00), pop-rock Josef IX. & Mina (15.45), talentovaný mladý zpěvák Tomáš Ringel (16.30) a jako hlavní hvězda večera O5 a Radeček (18.00), v neděli pak kromě dalšího rock-metalová Alžběta. Lidé si budou moci prohlédnout speciální závodní auta, v rámci charitativní jízdy dorazí stovky motorkářů, parašutisté budou soutěžit v přistání na přesnost. Pouť skončí v neděli v 16.00.

Jarní park fashion market v Litoměřicích Kdy: pátek 26. dubna od 14.00

Kde: Jiráskovy sady, Litoměřice

Za kolik: zdarma/20 korun V litoměřických Jiráskových sadech najdete v pátek 26. dubna mezi 14. a 18. hodinou bleší trh nejen oblečení a módních doplňků. V nabídce bude i kosmetika, knížky a mnoho dalších věcí. Pro nakupující je vstup zdarma, prodávající zaplatí za prodejní místo 20 korun. To je třeba rezervovat předem. Další informace najdete ve facebookové události.

Turisté připravili tradiční pochod, v sobotu se vypraví okolím Lovoše

22. Vinařské Litoměřice

Kdy: sobota 27. dubna od 10.00

Kde: Dům kultury Litoměřice

Za kolik: 100 korun

V sobotu 27. dubna proběhne 22. ročník Vinařských Litoměřic. Mezinárodní prodejní a soutěžní výstavu vín a odborné prezentace Víno a zdraví a Víno a pokrmy budou hostit litoměřický Dům kultury a sousední hrad. Zúčastní se několik desítek vinařů především z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí. Připraveny budou samozřejmě degustace a v neposlední řadě vyhlášení vítězů soutěže vín. Vinařské Litoměřice tradičně organizuje společnost Ortopedické centrum ve spolupráci s městem, Městskými kulturními zařízeními a Cechem českých vinařů.

Zahájení turistické sezony v Litoměřicích Kdy: sobota 27. dubna od 13.00

Kde: Střelecký ostrov Litoměřice, Křešice

Za kolik: zdarma Město Litoměřice v sobotu 27. dubna oficiálně zahájí turistickou sezonu. Zajímavý program se bude odehrávat především na Střeleckém ostrově. Těšit se můžeme na představení Sváťova dividla (14.45 h), taneční vystoupení Funky Dangers (17.00) a koncert hudební skupiny No Headache (17.30). Další doprovodný program nabídne minitrh s regionálními produkty, relaxační zónu Knihovny K. H. Máchy se swapem, čili výměnou knížek, dílnu ručního papíru, malování na obličej a další radosti pro děti i dospělé. Přítomen bude také tým silniční bezpečnosti. Cyklisté otevřou Labskou stezku cestou z Křešic do Litoměřic od 13 hodin. Ve stejnou dobu se v litoměřickém infocentru sejdou i turisté. Ti plánují výlet směr Mostná hora, cílem je Střelecký ostrov.

Pálení čarodějnic je zase tu. Podívejte, kde se lidé budou bavit na Litoměřicku

Koncert Jany Vébrové v Libochovicích

Kdy: sobota 27. dubna od 18.00

Kde: kavárna Živa, Libochovice

Za kolik: 200 korun

Libochovická kavárna Živa nabídne v sobotu 27. dubna od 18.00 koncert zpívající bylinkářky Jany Vébrové. Posluchači se mohou těšit na nespoutaný projev a ladnou zvukomalbu s pozadím bylinkového atria kavárny.

LOUNSKO A ŽATECKO

Čarodějnice v pivovaru

Kdy: sobota 27. dubna od 14.30

Kde: Pivní bar Zichovec, 5. května 2789, Louny

Za kolik: zdarma

Pořadatelé zvou všechny malé i velké čarodějnice a čarodějníky na čarodějnické odpoledne do pivovaru Zichovec. Čeká na ně čarodějnická stezka, možnost opékání buřtů, narážení samospádu i prohlídka pivovaru. Masky vítány. Občerstvení ve foodtrucku a během odpoledne zahraje a zazpívá Zuzana Sochrová s Honzou Stehlíkem.

CHOMUTOVSKO

Pálení čarodějnic v Kadani

Kdy: sobota 27. dubna od 17.00

Kde: Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadaňi, u Splitu

Za kolik: zdarma

U Splitu budou pro příchozí připraveny originální soutěže v čarodějnických disciplínách, na dvou ohništích se budou péct buřty a čarodějnice Šuplice. Ke všemu bude hrát vynikající skupina IV. cenová a o občerstvení také nebude nouze.

ÚSTECKO

Dračí lodě ve Vaňově

Kdy: pátek 26. dubna a sobota 27. dubna

Kde: Vaňov v Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

15. ročník závodu amatérských posádek dračích lodí ve Vaňově v Ústí nad Labem se blíží. V pátek 26. dubna dopoledne proběhnou závody dětí a odpoledne oficiální tréninky. V sobotu 27. dubna od dopoledne je v plánu hlavní závod velkých posádek mixů. Po oba dva dny se těšte na řev posádek, doprovodný program a pohodovou sportovní atmosféru. „Jsem ráda, že zájem o dračí lodě narůstá především u mládeže. Poprvé bude v pátek na startu 22 škol, nejen z Ústí nad Labem. V sobotu musíme použít šest drah, na soupisce je 36 týmů (plný stav),“ řekla hlavní organizátorka akce Ludmila Šolcová. Vstupné je zdarma.

Hraběcí jarosnění Kdy: sobota 27. a neděle 28. dubna od 10.00 do 16.00

Kde: zámek Velké Březno

Za kolik: 180/140/50 korun O víkendu 27. a 28. dubna proběhne na zámku Velké Březno další pěkná akce a to je Hraběcí jarosnění. V půvabných zámeckých interiérech si budete moci během prohlídky prohlédnout množství květů uvázaných v různém stylu květinových vazeb. Plné vstupné přijde na 180 korun, senioři zaplatí 140 korun. Lístek pro děti vyjde na 50 korun.

Vítání jara na hradě Střekov

Kdy: neděle 28. dubna od 10.00 do 17.00

Kde: hrad Střekov

Za kolik: zdarma

Rytíři, fakír a pohádková zábava na jednom místě? Tak to je zahájení turistické sezony města Ústí nad Labem aneb Vítání jara, které proběhne na na hradě Střekov v neděli 28. dubna od 10.00 do 17.00. Těšte se na souboje rytířů, divadelní pohádky, kreativní dílničky či malování na obličej.