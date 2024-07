LITOMĚŘICKO

Piráti v Úštěku

Kdy: pátek 12. a sobota 13. července

Kde: Jezero Chmelař, Úštěk

Za kolik: 100/50 korun

Nadcházející víkend bude opět po roce patřit pirátským rejdům na rybníku Chmelař u Úštěku. V pátek se ve 20 hodin otevře pirátské městečko a proběhne divoký průvod pirátů. Celodenní sobotní program nabídne od 9 hodin tržiště, soutěže, verbování, hry a dílničky pro děti, pouliční a loutkové divadlo, ve 20 hodin koncert a ve 21 hodin večerní program zakončený hodinu před půlnocí ohňostrojem. Hlavním lákadlem i letos budou pirátské bitvy na vodě i souši. Vypuknou v sobotu ve 12 a 16 hodin. V pátek je vstup zdarma, v sobotu se platí.

Street Food Festival v Roudnici Kdy: sobota 13. července od 10.00

Kde: Husovo náměstí, Roudnice n. L.

Za kolik: zdarma Do Roudnice nad Labem míří první ročník akce Street Food Festival. Proběhne v sobotu 13. července mezi 10. a 20. hodinou na Husově náměstí. Přijďte si užít den ve společnosti dobrého jídla a pití. Na výběr bude ze široké nabídky specialit - trhaná masa, šťavnaté burgery, asijské speciality, sušení červíci, africké menu, indonéské speciality a další; ze sladkého pak španělské churros či rolovaná zmrzlina. Doprovodný kulturní program zajistí Někdy Trio (11.00), Václav Rus (15.30) a Jaroslav Došek a přátelé (17.30). Děti se mohou těšit na dřevěný kolotoč, skákací hrad, kreativní dílny nebo na malování na obličej či dočasné tetování.

Žernosecký půlmaraton

Kdy: sobota 13. července od 10.00

Kde: náves, Velké Žernoseky

Za kolik: startovné 200 korun

V sobotu 13. července proběhne 11. ročník Žernoseckého půlmaratonu. Závod odstartuje v 10 hodin z návsi před žernoseckým kulturním domem. Trasa povede do Kamýku a Tlučně přes Varhošť, Hlinnou, Plešivec a Knoblošku do Malíče a zpět do Velkých Žernosek. Občerstvení na trati i v cíli bude zajištěno.

Keltský kruh v Budyni Kdy: sobota 13. července od 11.00

Kde: nádvoří vodního hradu, Budyně n. O.

Za kolik: 390/100 korun V Budyni nad Ohří se v sobotu 13. července uskuteční festival Keltský kruh. Hostit ho bude nádvoří tamního známého vodního hradu. Program nabídne od 11 do 20 hodin keltskou vesnici, ukázky řemesel, workshopy, výuku irských tanců, druidský obřad, silácké hry a dílničky a soutěže pro děti. Zajímavou podívanou ukáže mistr světa v ovládání biče. Ve 13 hodin odstartují také koncerty. Postupně se představí Camna, Ambiam, Irish Dew, Shannon, Rí Ra, Blue Squadron Pipe Band, Poitín a Claymore. Na závěr pořadatelé slibují ohnivou show. Dnem v roli moderátora provede Václav Bernard. Fotogalerie: Keltský kruh 2017 v Budyni gallery 38 fotografií

Gulášobraní v Libochovicích

Kdy: sobota 13. července od 13.00

Kde: fotbalové hřiště, Libochovice

Za kolik: vstup zdarma

Milovníci poctivého guláše se v sobotu 13. července seběhnou na fotbalové hřiště v Libochovicích. Uskuteční se tam další ročník oblíbeného Gulášobraní. Akce se soutěžním vařením kotlíkových gulášů oficiálně začne ve 13 hodin, vařit se bude od 14 do 17 hodin. Poté bude hodina na prodej a ochutnávku. Tu samozřejmě provede i nezávislá porota, která v 18 hodin vyhlásí nejlepší guláše a odmění jejich tvůrce. Pro veřejnost bude připraveno i další občerstvení a nebo možnost vykoupat se v Ohři. A protože večer se chystá živá hudba, lze tu také přenocovat ve vlastním stanu.

LOUNSKO

Sýkorovy Počedělice

Kdy: sobota 13. července od 15.00

Kde: Počedělice

Za kolik: zdarma

Tradiční setkání a vzpomínání milovníků výtvarného umění, obdivovatelů a přátel světoznámého malíře Zdeňka Sýkory, který v Počedělicích a okolí tvořil. Zajeďte strávit krásné odpoledne a pochutnejte si na výborném občerstvení.

CHOMUTOVSKO

Slavnostní otevření salonního vozu principála Karla Kludského

Kdy: pátek 12. července od 16.00

Kde: Informační centrum v Jirkově a náměstí Dr. E. Beneše

Za kolik: zdarma

Královna mezi maringotkami je po roční renovaci v Hořicích na Jičínsku těsně před dokončením. Pětipokojový salonní vůz principála Karla Kludského z třicátých let byl ještě nedávno v otřesném stavu. Nyní je k nerozeznání od původní podoby. Restaurátoři navíc objevili dávný vzkaz od řemeslníků z firmy Buschbaum Karoserie Hannover, který upřesnil stáří historického skvostu s pestrým osudem. Přijďte se podívat, jak se renovace povedla.

Sraz automobilů značky Moskvič Kdy: sobota 13. července od 9.00

Kde: Zámek Poláky

Za kolik: zdarma Přijďte se podívat na sraz automobilů značky Moskvič, který se koná v sobotu 13. července na Zámku Poláky. Od 14 hodin proběhne spanilá jízda.

ÚSTECKO

24. ročník Ústecké veterán rallye

Kdy: sobota 13. července od 8.00

Kde: Mírové náměstí, Ústí nad Labem

Za kolik: vstup zdarma

Největší akcí auto a moto veteránů bude i letos Ústecké veterán rallye. Ta má za sebou již téměř čtvrt století. Bude na co koukat, přihlásilo se již sedm desítek automobilů a minimálně třicet motocyklů, startovat tedy bude kolem stovky historických vozidel. Soutěž je vypsána pro automobily a motocykly do roku výroby 1989. Budou rozděleny podle roku výroby do dvou kategorií. Současný primátor města Petr Nedvědický závodu pro tento rok udělil svou záštitu.