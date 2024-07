Mistrovství Evropy dračích lodí v Račicích

Kdy: čtvrtek 4. až neděle 7. července

Kde: Labe aréna Račice

Úžasnou podívanou slibují závody špičkových dračích lodí v Labe aréně Račice. Posádky se utkají v rámci mistrovství Evropy a také národního poháru. 15. Mistrovství Evropy dračích lodí odstartovalo ve čtvrtek 4. července a vyvrcholí v neděli. „Závodit budou pochopitelně i české posádky - některé posádky i se štětskými 'draky', fandit může přijít každý,“ zvou pořadatelé. Začátky závodů jsou vždy v 9 hodin.

Další podrobnosti najdete na stránkách dragonboat.cz.

Husitské slavnosti v Třebušíně

Kdy: sobota 6. července od 10.00

Kde: Třebušín

Za kolik: 100/50 korun

Třebušín ožije v sobotu 6. července velkými Husitskými slavnostmi. Program bude probíhat přímo na návsi, také v komunitním centru Stodola a v hradu Kalich. Na návsi odstartuje v 10.00 řemeslný jarmark, poté vystoupí zpěvačka Magda Malá, následovat bude průvod husitské družiny Jana Žižky z Kalicha (12.30). Odpoledne a večer zpestří vystoupení několika kapel, například v 15.00 Waldemar Matuška revival. V komunitním centru zahraje od 10.00 Sváťovo dividlo, probíhat tam budou ukázky dobových řemesel, děti si tam mohou užít tvoření či pouťové atrakce. Na hradu Kalich bude pro omladinu připravena Žižkova stezka s tajenkou, otevírá se v 10.30. Bude se tu střílet z luku a děti se poměří v rozdělávání ohně křesadlem.

Rockový Žalhobeat v Žalhosticích

Kdy: sobota 6. července od 15.00

Kde: U koníka, Žalhostice

Za kolik: 280 korun

Pořádná nálož muziky čeká v sobotu 6. července návštěvníky 6. ročníku rockového minifestivalu Žalhobeat. Proběhne tradičně v areálu bistra U koníka v Žalhosticích a nabídne koncerty formací Sierra Foxtrot (15.00), bigbítové legendy Brutus (16.00), Beruška (18.00), Eva Vargo (19.15), Krleš (20.10), Existence (21.30) a Vitamín (22.50). Občerstvení bude zajištěno.

Hradní hrátky v Úštěku

Kdy: sobota 6. července od 14.00

Kde: nádvoří hradu v Úštěku

Za kolik: dobrovolné

Na nádvoří hradu v Úštěku se v sobotu 6. července uskuteční 14. ročník Hradních hrátek. Jde o benefiční festival divadla a hudby. Program letos zahájí Štěpánčino divadélko (14.00) s pohádkou Jak se slonovi splnil sen. V 15.30 Rádobydivadlo Klapý nabídne hru Bulšit aneb Podezřelý analfabet. Následovat bude hudba - v 17.30 kapela Čadič, ve 20.00 Dodo Free Group a ve 21.30 Mo/Fo Cat Clarion. V podvečer navíc proběhne dražba uměleckých děl. Výtěžek z akce podpoří dívku s psychomotorickou poruchou z Encovan, která přišla o otce, rovněž herce.

Kostýmované prohlídky pro děti – zámek Stekník

Kdy: pátek 5. a sobota 6. července od 10.30

Kde: zámek Stekník

Za kolik: 160/130/50 korun

Hraběcí rodina provede děti komnatami na Stekníku. Zámek připravil pro nejmenší kostýmované prohlídky, s památkou mezi chmelnicemi je seznámí členové rodiny Kulhánků z Klaudensteina, kteří ji v minulosti vlastnili.

Filmové léto s UJEP

Kdy: čtvrtek 4. července od 17.30

Kde: kampus UJEP

Za kolik: zdarma

Promítání v amfiteátru univerzitního městečka pokračuje i přes letní prázdniny. Ve čtvrtek 4. července od 17.30 se bude promítat legendární česká komedii Léto s kovbojem a 11. července od 17.30 poběží film Utop se, nebo plav. Vstup je zdarma. Kompletní program najdete zde.

ABBA Symphonic v Ústí

Kdy: neděle 7. července od 19.00

Kde: Letní kino Ústí nad Labem

Za kolik: 890 korun

Světová show ABBA Symphonic míří do Ústí nad Labem. Koncert plný těch největších hitů legendární skupiny ABBA spolu se symfonickým orchestrem proběhne v ústeckém Letním kině v neděli 7. července od 19.00. Lístek přijde na 890 korun a koupit ho můžete na smsticket.cz. Slavná skupina ABBA slaví padesátiny. Program připomene 50. výročí hudebního fenoménu ABBA se všemi jejich nadčasovými hity jako Dancing Queen, Mamma Mia, Gimme, Gimme, Gimme, Lay on your Love on me, Waterloo, Ring Ring, S.O.S., Chiqutita, Money Money Money , The Winner Takes It All, Vulez Vous, Fernando, Knowin Me Knowing You, Take Cance On Me, Simmer Night City, Does You Mother Know, Super Trouper a Thank You For The Music.