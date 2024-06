Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Litoměřicku a Podřipsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

LITOMĚŘICKO

Víkend otevřených zahrad v Terezíně

Kdy: sobota 8. a neděle 9. června

Kde: Pevnost Terezín

Za kolik: zdarma/50 korun komentovaná prohlídka

Pevnost Terezín se o víkendu připojí do mezinárodní akce otevření běžně nepřístupných zahrad, představení speciální zahradní architektury, či mimořádné nabídky fauny a flóry. A že historická pevnost má co nabídnout: zelené střechy opevnění, příkopy s funkčním vodním systémem, parky s historií, ale i plány do budoucnosti. Moderní zahrady u obnovených památek nebo tajemné vnitro blokové zahrádky ukryté ve speciální výstavbě vojenského města. Návštěvníci mohou přicházet v sobotu i v neděli mezi 9. a 17. hodinou.

Další podrobnosti najdete na stránkách pevnost-terezin.cz.

Proslulá výstava kaktusů a sukulentů v Libochovicích se blíží. Bude v červnu

Roudnický košt Kdy: sobota 8. června od 11.00

Kde: zámek Roudnice nad Labem

Roudnický košt Kdy: sobota 8. června od 11.00

Kde: zámek Roudnice nad Labem

Za kolik: 280 korun Ve venkovních prostorách zámku v Roudnici nad Labem se v sobotu 8. června uskuteční přehlídka českých vinařství a vinařů Roudnický košt. Program začne v 11 hodin a nabídne samozřejmě především ochutnávku kvalitních vín. Kromě toho i dětský koutek a kulturní program, v kterém vystoupí Vivasong, Šunďák Trio, Melodious, Cup of Rock, Pavel Houfek Band a Valrock Slaný. V 17.30 bude vyhlášen Vinař koštu. Více se dozvíte na webu roudnicky-kost.cz.

Krajský sokolský slet v Roudnici

Kdy: sobota 8. června od 14.00

Kde: Tyršův stadion, Roudnice n. L.

Za kolik: dobrovolné

V Roudnici nad Labem proběhne v sobotu 8. června krajský sokolský slet. Hostit ho bude Tyršův stadion v Sokolské ulici. Své sestavy má podle odhadů předvést a vzájemně sladit 500 až 800 cvičenců z celé řady jednot z blízkého i vzdálenějšího okolí. Začátek programu bude ve 14 hodin. Krajský slet je přípravou na slavný celostátní všesokolský slet, který se letos v týdnu od 30. 6. do 5. 7. uskuteční v 17. ročníku v Praze ve Fortuna Areně v Edenu s dvanácti hromadnými skladbami.

Roudnice hostí krajský sokolský slet. Vystoupí přes 750 cvičenců včetně dětí

Pirátský dětský den v Keblicích Kdy: sobota 8. června od 14.00

Kde: hřiště v Keblicích

Za kolik: zdarma Hry, kvízy, soutěže, zkoušky obratnosti a odvahy, ukázka hasičů z Lukavce a Terezína nebo nafukovací klouzačka. To je bohatá nabídka pirátského dětského dne, který se uskuteční v sobotu 8. června od 14 hodin na hřišti v Keblicích.

Dětský den s Večerníčkem v Podsedicích

Kdy: sobota 8. června od 15.00

Kde: malé hřiště, Podsedice

Za kolik: 30 korun za dítě

Obce Podsedice a Dlažkovice zvou na sobotní Dětský den s Večerníčkem. Program s úkoly o ceny, skákacími hrady, ukázkou bike trialu a připravenými dobrotami se odehraje na malém hřišti v Podsedicích od 15 hodin. Kdo přinese namalovaný obrázek Večerníčka, dostane odměnu.

Dětský den v Libochovicích Kdy: sobota 8. června od 16.00

Kde: hřiště FK Libochovice

Za kolik: zdarma Libochovický fotbalový klub uspořádá v sobotu 8. června od 16 hodin ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči a Clubem Jáma Dětský den s FKL. Připraveny budou soutěže pro děti o sladkou odměnu, nafukovací atrakce, ukázka libochovických hasičů, airsoftová střelnice a také dětská diskotéka. V 19 hodin odstartuje retro disko párty.

Rodinný festival Špunt v Lovosicích

Kdy: neděle 9. června od 13.00

Kde: lesopark Osmička, Lovosice

Za kolik: zdarma/100 korun

Pěkný den pro rodiny s dětmi připravují na neděli 9. června v lesoparku Osmička v Lovosicích. Ve 13 hodin tam odstartuje festival Špunt 2024. Tentokrát nabídne procházku pohádkovým lesem, objevování na stezce plné pohádkových postav, skákací hrady a další atrakce. Vystoupí kapela Pískomil se vrací (15.30) a oblíbený Michal Nesvadba (16.30). Program bude zdarma s výjimkou vstupu na atrakce a pohádkovou stezku. Tam každé dítě od tří let věku zaplatí stokorunu.

Dětský den v Račicích Kdy: neděle 9. června od 14.00

Kde: fotbalové hřiště, Račice

Za kolik: zdarma V Račicích se v neděli 9. června uskuteční dětský den, přesunutý kvůli nepřízni počasí z minulého víkendu. Začátek programu je na sportovním hřišti v Račicích ve 14 hodin, vstupné se neplatí.

LOUNSKO A ŽATECKO

Dobrodění v Lounech

Kdy: sobota 8. června od 14.00

Kde: Restaurace Stromovka, Louny

Za kolik: minimální příspěvek 80 korun, děti vstup volný

Proběhne již 17. ročník lounského Dobrodění. Na odpoledne je připraven program pro děti, v podvečer (17.30) vystoupí Divadlo Koštice a hudební večer, který začíná v 19.30, zajistí skupiny Sick of Reality, Mrakoplaš a spolupořádající Paralet.

Postoloprtské slavnosti Kdy: sobota 8. června od 13.00

Kde: zámecká zahrada v Postoloprtech

Postoloprtské slavnosti Kdy: sobota 8. června od 13.00

Kde: zámecká zahrada v Postoloprtech

Za kolik: 100 korun, zlevněné 50, do předzámčí je vstup zdarma Tradiční městské slavnosti opět proběhnou v předzámčí a v zámecké zahradě. Přijede Klára Kolomazníková, zahraje České srdce a řada dalších kapel, bude také ohňostroj.

MOSTECKO

Sraz historických vozidel v Litvínově

Kdy: sobota 8. června od 8.00

Kde: areál Loučky, Litvínov

Letos ve znamení závodních a rallye vozů. Program: 8 -10 hodin registrace účastníků, 8 -11:30 výstava vozidel, 10 hodin příjezd patrona srazu Pavla Nového a Petra Jablonského. 10 -11 hodin výstava rallye vozidel na horním parkovišti u restaurace, 12 hodin začátek spanilé jízdy, od 14 hodin vyhlášení výsledků.

ÚSTECKO

Interporta v Ústí

Kdy: pátek 7. června a sobota 8. června

Kde: Národní dům a Kulturní dům

Za kolik: 320 korun

V Ústí proběhne tradiční mezinárodní hudební soutěž folkové, country a trampské písně Interporta. Vedle pěti vítězů národních festivalů tohoto žánru se představí i stálice naší scény. V pátek 7. června v Národním domě od 19.00 vystoupí Náplava a Vojta Kiďák Tomáško. V sobotu 8. června od 16.00 v kinosále Domu kultury zahrají kapely: Pacifik, Šrot, Spirituál kvartet či Choroši. Lístek na oba dva dny vyjde na 320 korun. Podrobnosti o celé akci najdete na interporta.cz.

Dětský den v dopravním podniku Kdy: sobota 8. června od 9.00 do 15.00

Kde: trolejbusová vozovna ve Všebořicích

Za kolik: zdarma Ústecký dopravní podnik připravil už po deváté Dětský den otevřených dveří. V prostorách trolejbusové vozovny ve Všebořicích na konečné zastávce linek 76 a 84 se akce uskuteční v sobotu 8. června od 9.00. Těšte se na soutěže, zábavu, praktické rady při první pomoci, řízení modelu autobusu, bidlování trolejbusu či malování na obličej. Na své si tedy přijdou nejen děti, ale i zájemci o dopravní techniku. Kromě otevřených dílen a výstavy vozidel se každý může svézt i návozovou linkou 125 z Mírového náměstí, tradičně obsazenou retro vozidly. Letos poprvé se k autobusům připojí i trolejbusová trakce - po boku s ústeckou 15 Tr i naše stále ještě trochu brněnská 14 Tr.

Milada run

Kdy: sobota 8. června od 9.00

Kde: jezero Milada

Za kolik: startovné 150/600 korun

Těšte se na tradiční běžecký závod v okolí jezera Milada v rámci seriálu Milada Tour. Běh se uskuteční v sobotu 8. června od 9.00. Milada Tour je oblíbený sportovní seriál, jehož součástí jsou tři různé závody a také mnoho doprovodných aktivit. Zaběhnout si můžete trasy 1/2 Maraton / 10 km / 5 km / Olympia dětské závody, start/cíl jsou na hlavní pláži. Za startovné na hlavní závod zaplatíte na místě 600 korun, dětský závod stojí 150 korun. Časový program, startovné a doprovodné aktivity najdete na miladatour.cz.

DĚČÍNSKO

Festival Kamen!ce 2024

Kdy: od čtvrtka 6. do soboty 8. června

Kde: Česká Kamenice

Za kolik: od 400 do 1000 korun

Čtvrtý ročník Festivalu Kamen!ce nabídne nejen hudební zážitek pro celou rodinu. Během tří dnů na několika stagích vystoupí v rámci multižánrové akce více než 50 interpretů. Vedle kapel zvučných jmen se představí zástupci české a zahraniční alternativní scény. Headlinery festivalu bude německé elektronické duo Digitalism (DJ set), Dan Bárta & Illustratosphere, Jana Kirschner, MC Gey, PSH či Pam Rabbit. Účast potvrdili také australští indie popoví Teenage Dads. Zahraje i kapela Davida Žbirky Sunnbrella, David Kraus s kapelou Gipsy Brothers nebo letošní držitelka ceny Anděl v kategorii Alternativa a elektronika Anna Vaverková a mnoho dalších. Návštěvníci se mohou těšit také na bohatý doprovodný program v podobě loutkového divadla, bojovky, debat, prohlídek města, promítání filmů i oblíbené děčínské talk show Silný řeči. Chybět nebude ani food zóna, kde si lidé pochutnají například na burgerech nebo rolované zmrzlině. Více informací a celý harmonogram akce naleznete ZDE.

