Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Litoměřicku a Podřipsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Akademický sochař Libor Pisklák s modelem Středohoře. Výsledné dílo vzniklo ze 14tunového bloku pískovce. | Foto: Deník/Karel Pech

LITOMĚŘICKO

Sportovní náborový den v Roudnici

Kdy: sobota 25. května od 9.30

Kde: Tyršův stadion, Roudnice n. L.

Za kolik: zdarma

Přijďte si se svými dětmi vyzkoušet různé volnočasové a sportovní aktivity, které jsou k dispozici v Roudnici nad Labem. Náborový den představí pohodlně na jednom místě nabídku aktivit a kroužků pro děti, do kterých je můžete od září přihlásit. Akce se uskuteční na Tyršově stadionu v sobotu 25. května od 9.30 do 15.30 hodin. Zajištěno tam bude také občerstvení.

Pohádková cesta v Terezíně Kdy: sobota 25. května od 13.00

Kde: Terezín

Za kolik: zdarma Jízdy v džípech, procházka v podzemí, převoz na lodičkách či jízda v kočáře. To je jen část toho, co v sobotu 25. května nabídne Pohádková cesta v Terezíně. Startuje se od 13.00 do 14.30 na Kavalíru 2, kde děti dostanou herní kartu a mapu cesty. Cíl je tamtéž, na účastníky tam budou čekat odměny, diplomy, možnost opéct si špekáček, dát zmrzlinu, hrát si či tancovat. Akci připraví Město Terezín, místní spolky a dobrovolníci pro děti k jejich mezinárodnímu dni. Další podrobnosti najdete na mestoterezin.cz.

Dřemčické slavnosti květů

Kdy: sobota 25. května od 14.00

Kde: pod Blešenským vrchem, Dřemčice

Za kolik: zdarma

Dřemčický spolek pro obnovu tradic, rozvoj venkova a ochranu přírody ve spolupráci s Obcí Třebívlice zve na Dřemčické slavnosti květů. Uskuteční se v sobotu 25. května pod Blešenským vrchem. Od 14 do 16 hodin bude probíhat dětské odpoledne s balónkovou kouzelnickou show, malováním na obličej, skákacím hradem a jízdami na ponících. V 16 hodin začne vystoupení Třebívlického smíšeného sboru a od 17 hodin se taktovky ujme kapela Funny Orchestra Jaroslava Kleina. Při slavnostech nebude chybět občerstvení z místních specialit.

Odhalení sochy Středohoře v Hlinné Kdy: sobota 25. května od 14.00

Kde: Hlinná

Za kolik: zdarma Krkonoše mají Krakonoše, Středohoří zase Středohoře. Jeho sochu slavnostně odhalí v sobotu 25. května v Hlinné. Setkání se uskuteční ve 14 hodin na cestě od lípy na přírodní památku Hradiště. Autorem sochy je akademický sochař Libor Pisklák, na financování proběhla veřejná sbírka.

100 let Základní školy v Mnetěši

Kdy: sobota 25. května od 14.00

Kde: Mnetěš

Za kolik: zdarma

Základní škola v Mnetěši existuje už sto let a na sobotu 25. května k úctyhodnému výročí připravila oslavy. Odstartují ve 14 hodin v obecním sále proslovem mnetěšské starostky a vystoupením dětí z mateřské a základní školy. Následovat budou prohlídky školy, zábavný program pro děti, k dispozici bude občerstvení. K tomu všemu bude hrát živá hudba. V 18.30 začne taneční zábava se skupinou Neon Band. Oslavy zakončí ve 21.50 ohňostroj.

Kouzelný ostrov v Litoměřicích Kdy: sobota 25. května od 15.00

Kde: Střelecký ostrov, Litoměřice

Za kolik: zdarma Zahájení promítací sezony v letním kině a navíc akce pro celou rodinu. To bude sobotní Kouzelný ostrov na litoměřickém Střeleckém ostrově. Návštěvníci se mohou těšit na minitrh místních neziskových organizací, interaktivní mluvené kouzlení pro rodiny s dětmi v podání Aleše Hrdličky, mistra ČR v moderní magii, žonglérské vystoupení a žonglovací workshop, koncert kapely Pepek a Námořník, výtvarné, pohybové a jiné tvořivé dílny pro všechny. Proběhne také swap rostlin a k dispozici bude ping pong pod širým nebem. První promítání od 21.30 hodin nabídne film Přišla v noci.

Startují Hudební Církvice 2024

Kdy: sobota 25. května od 16.15

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

Za kolik: dobrovolné

V sobotu 25. května odstartuje letošník ročník festivalu Hudební Církvice. Seriál koncertů se uskuteční vždy v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích. První zážitek nabídne při zahajovacím koncertu Duo Bárka, harfenistka Ivana Pokorná a violoncellista Pavel Barnáš. Další setkání s podtitulem Rozdávat radost jsou poté v plánu na červen, září, říjen a prosinec.

MOSTECKO

Den otevřených dveří ve vinařství v Chrámcích

Kdy: sobota 25. května od 8.00

Kde: Chrámce

Za kolik: vstup i parkování zdarma

Ochutnávka všech vín vyrobených od roku 2015 až do současnosti, prohlídka vinařství s průvodcem, teplé i studené občerstvení, opékání buřtů na zahradě, hledání pokladu a další hry pro děti.

Den magistra Edwarda Kelleyho Kdy: sobota 25. května od 10.00

Kde: Oblastní muzeum, Most Akce s koná na nádvoří, v zahradě před muzeem i v sousedním parčíku. Návštěvníci se mohou těšit na pohádku Divadla rozmanitostí, která v deset hodin dopoledne celý program zahájí v zadním nádvoří muzea. V historickém programu se potom v průběhu dne vystřídají kejklíř s šermíři, hadí žena či kozí tanečnice a chybět samozřejmě nebude ani samotný alchymista a mág magistr Edward Kelley. Od 10 do 16 hodin bude v parčíku vedle muzea v provozu tradiční Stezka Střediska volného času, kde budou děti plnit rozmanité úkoly. Tak bavila akce předloni: Galerie 35 fotografií ›

CHOMUTOVSKO

Chomutovské slavnosti

Kdy: sobota 25. a neděle 26. května od 10.00

Kde: městský park v Chomutově

Za kolik: zdarma

Chomutov si připomíná 385. výročí bitvy švédských oddílů u města. Bude rekonstrukce bitvy, šermíři, ohňová show, prohlídky táborových ležení, bohatý stánkový prodej, ukázky řemesel, soutěže a atrakce pro děti. Zahraje kapela 4. cenová.

Připomeňte si loňské slavnosti:

Narozeniny Maxipsa Fíka Kdy: sobota 25. května od 10.00

Kde: Františkánská zahrada v Kadani

Za kolik: zdarma Ke Kadani neodmyslitelně patří jedna pohádková postava. Ano, je to Maxipes Fík! A také letos s ním oslavíme jeho narozeniny. Tahle velká oslava je zároveň také oslavou Mezinárodního dne dětí. Pojďte si užít den plný soutěží, hudebních a divadelních vystoupení a hlavně zábavy. Všude bude plno stánků, ve kterých najdete něco dobrého na zub. Bude hudební show Hulahou Gábina a Katka, kouzelný pohádkář, koncert Mouchy, Wikiho zábavná show s mimoni, a také přání Fíkovi. V případě nepříznivého počasí se program přesune do Orfea. Tak se slavilo v roce 2018: Galerie 26 fotografií ›

LOUNSKO

Antikotel v Lounech

Kdy: pátek 24. a sobota 25. května

Kde: Bahno - Restaurace Stromovka, Louny

Za kolik: pátek 200 korun, sobota 250, oba dny 350 korun. Děti do 13 let zdarma. Dětský doprovod 25. 5. do 15 hod. 100 korun, s unikátní dětskou vstupenkou 70 korun. Každý platící návštěvník dostane dárek.

Legendární lounský Antikotel slaví dvacítku. Tradiční multižánrový festival s programem pro celou rodinu. Dvacet tři regionálních interpretů, tři hudební hosté (čeští i zahraniční). Sobotní program pro děti na téma Na skok do pravěku. Spousta dalšího doprovodného programu.

Neolitica v Archeoskanzenu v Březně Kdy: sobota 25. května od 10.00

Kdy: Archeoskanzen Březno, Louny

Za kolik: vstupné dobrovolné (doporučené 80 korun, snížené 60) Návrat do doby kamenné – celodenní program pro celou rodinu od paleolitu k prvním zemědělcům, neolitické dílny, ukázky výroby kamenných nástrojů, zpracování rostlinných materiálů, přednášky, primitivní vaření, koncert, občerstvení. Přijďte přičichnout k pravěku.

ČESKOLIPSKO

Den s IZS

Kdy: neděle 26. května v 10.00

Kde: Autodrom Sosnová

Za kolik: vstup zdarma

Tradiční velkolepá akce je opět připravena na autodromu v Sosnové u České Lípy. Uvidíte policisty, hasiče, záchranáře, členy vězeňské služby, zásahové jednotky, a městské strážníky v akci, a to včetně ukázky práce s policejními psy a koňmi. Součástí akce je také rozsáhlá výstava policejní, hasičské, záchranářské a vojenské techniky, vozidel a vybavení městských strážníků i příslušníků vězeňské služby. Připraven je jako vždy bohatý doprovodný program a zajištěna je kyvadlová autobusová doprava.

ÚSTECKO

Family festival v letním kině

Kdy: sobota 25. května od 12.00

Kde: Letní kino Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Hlavním magnetem o tomto víkendu bude pro rodiny v květnu určitě Family festival, který proběhne v sobotu 25. května od 12.00 do 22.00 v Letním kině v Ústí nad Labem. „Půjde o třetí ročník, akci si užijí zejména rodiny s dětmi,“ řekla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová. Vystoupí kapela Nebe, Tereza Mašková, Paulie Garand & Kenny Rough a Marta Jandová. Pro děti budou připraveny atrakce, malování na obličej, fotokoutek, heliové balónky či divadelní představení. Vstup je zdarma.

Tak vypadal festival loni:

Bitva Na Běhání Kdy: sobota 25. května od 11.00

Kde: Chlumec

Za kolik: zdarma Město Chlumec ve spolupráci s SHŠ Honesta zvou na 8. ročník připomínky středověké bitvy Na Běhání v sobotu dne 25. května za Horkou. Ta se odehrála roku 1426. V 11.00 je v plánu průvod městem, návštěvníky na louce za Horkou čeká též středověká hudba, dobové tance, rytířské souboje, projížďky na koních či led světelná show. Samotná bitva začne v 16.30. Vstup je zdarma. Připomeňte si loňský ročník: Galerie 50 fotografií ›

Hraběcí koštování

Kdy: sobota 25. května od 18.00 do 19.30

Kde: zámek Velké Březno

Za kolik: 300 korun

V jednotlivých zámeckých komnatách bude mít každý návštěvník možnost ochutnat nejznamenitější druhy tohoto lahodného a oblíbeného moku za doprovodu zasvěceného vinaře, pod jehož pracovitýma rukama víno vznikalo. Netradiční prohlídku plnou vína z vinařství Žůrek Žeravice se uskuteční na zámku Velké Březno v sobotu 25. května od 18.00 do 19.30. Lístek přijde na 300 korun. Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba si vstupenkou zakoupit on-line nebo si ji předem zarezervovat na tel. 604 505 323.