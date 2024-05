Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Litoměřicku a Podřipsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

LITOMĚŘICKO

Leona Machálková na zámku Konojedy

Kdy: pátek 17. května od 19.00

Kde: zámek Konojedy

Za kolik: od 290 korun

Známá zpěvačka Leona Machálková přiveze do zámku Konojedy svůj komorní recitál. Na klavír ji bude doprovázet Petr Ožana. Kulturní program je připraven v kostele Nanebevzetí Panny Marie na páteční večer 17. května od 19 hodin. Zazní písně ze světových i českých muzikálů. Na závěr koncertu proběhne autogramiáda s focením a prodej knih a CD.

Podrobnější informace najdete na webu zamekkonojedy.cz.

Litoměřická muzejní noc otevře radnici, připraví výstavy i pátrání pro děti

Běh pro Hospic sv. Štěpána Kdy: sobota 18. května od 9.00

Kde: Rybářské náměstí, Litoměřice

Za kolik: od 400/od 80 korun Proč přijít: Běh pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích právě píše svou desátou kapitolu. Od začátku května se sportovci mohou zapojit do dobročinné akce virtuálně, v sobotu 18. května se uskuteční hlavní závod. Trasy pro dospělé nabídnou distance 3, 6 a 10 kilometrů, připraveny budou také krátké pro děti a symbolické. Účastníci prostřednictvím startovného či příspěvku některému z projektů ambasadorů přispějí na nutnou obnovu IT vybavení hospicu. Další informace najdete na hospiclitomerice.cz. Tak vypadala akce loni: Galerie 100 fotografií ›

Oslavy 140. výročí SDH Mšené - lázně

Kdy: sobota 18. května od 10.00

Kde: Kulturní dům Mšené - lázně

Za kolik: zdarma

Dobrovolní hasiči v Mšeném - lázních si v sobotu připomenou významé výročí. Celých 140 let od založení svého sboru. Připravili k tomu oslavu se vším všudy. Program v místním kulturním domě odstartuje v 10 hodin slavnostní zahájení a předání ocenění. Následovat budou ukázky práce místních i přespolních hasičů, cvičný zásah v podání mladých hasičů z Radešína, svou šikovnost ukáží také mažoretky ze Straškova - Vodochod. Odpoledne se představí sokolové, záchranáři z Fire Rescue Štětí, svou techniku ukáží hasiči. Chybět nebudou ani ochutnávky místních specialit či malování na obličej. Večer od 20 hodin se bude tančit a losovat tombola. Na plesovou zábavu je vstupné 200 korun.

Sraz historických vozidel v Terezíně Kdy: sobota 18. května od 10.00

Kde: Dukelských hrdinů 43, Terezín

Za kolik: zdarma Milovníci starých automobilů a motocyklů se v sobotu 18. května sejdou v Terezíně. Veřejnost se může přijít podívat i načerpat informace v 10 hodin na parkoviště u místního infocentra. Po slavnostním zahájení bude následovat předstartovní rozprava pořadatelů s jezdci a v 11 hodin se na okruh předváděcí jízdy vydá první vozidlo. Ten povede krajinou Českého středohoří a bude měřit zhruba 70 kilometrů. Účastníkům připraví na trase také soutěžní prvky. Sraz pořádá Veteran Car Club Velemín společně s městem Terezín a správcem pevnosti, sdružením Terezín - město změny. Více čtěte na vccvelemin.cz. Připomeňte si loňský ročník: Galerie 48 fotografií ›

60 let bigbítu ve Štětí

Kdy: sobota 18. května od 13.00

Kde: skatepark Štětí

Za kolik: zdarma

Ve Štětí důkladně oslaví pořádnou muziku. Na sobotu 18. května tam připravili festival s názvem 60 let bigbítu ve Štětí. Uskuteční se ve skateparku na nábřeží Labe od 13 hodin a nabídne výhradně místní kapely a místní hudebníky. Zahrají: ŠMRX, Bembela Rock Band, Necháme to být, S.A.P., Honoré de Balzac, DODO Free group, Jeff Biograf, Baťa a Kalábůf něžný beat, Claymore, Mother´s Milk, MP2, Zappaz and Pappaz, Vincentt Vega a ASVRA.

Čížkovická cementárna láká na prohlídku. Připravila motovlak i dráhu pro děti

Galerijní noc v Roudnici Kdy: sobota 18. května od 16.00

Kde: Galerie moderního umění Roudnice nad Labem

Za kolik: zdarma Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem připravila na sobotu 18. května 16. ročník úspěšné akce Galerijní noc. Ta se pravidelně koná v rámci festivalu Muzejních nocí Asociace muzeí a galerií ČR. Galerijní noc letos naváže na aktuální výstavy Davida Možného a Alžběty Kumstátové. Na programu jsou tvořivá dílna s Alžbětou Kumstátovou nazvaná Noční květy (16 - 19 h, poplatek 50 korun) a komentovaná prohlídka s Davidem Možným (17 - 18 h). Proběhne také několik koncertů. Zahrají česko-litevská hudební formace Melodious (18 h), zpěvačky a raperky Hihihahaholky (19 h), litoměřický indie folk Pepek a námořník (20 h) a roudnický alternative-rock Blueroom (21 h).

Terezínská tryzna: Prezident a přeživší si také letos připomenou oběti nacismu

Hasičská fontána v Horních Beřkovicích

Kdy: sobota 18. května od 17.00

Kde: obecní rybník, Horní Beřkovice

Za kolik: zdarma

Úžasná podívaná plná vody, barev a hudby se chystá v sobotu 18. května večer v Horních Beřkovicích. Dobrovolní hasiči z Nového Oldřichova tam po setmění, zhruba ve 21 hodin, na rybníku plánují vytvořit hasičskou fontánu. Program s SDH Horní Beřkovice začne už v 17 hodin příjezdem hasičů, přípravou a zkouškami strojů a nácvikem. Děti i dospělí si budou moci techniku zblízka prohlédnout a nebo se pokochat výhledem z 16metrové plošiny. Zlatý hřeb dne, fontánu, by mělo vytvořit 75 hasičů s 28 proudy B. Pomoci mají také jednotky z Černoučku, Kostomlat pod Řípem, Klenče, Libchovic pod Řípem, Straškova, Nových Dvorů, Bechlína, Chotiněvsi, Žitenic - Pohořan, Želízů, Mšeckých Žehrovic a Lodenic.

ÚSTECKO

Chabařovická pouť 2024

Kdy: sobota 18. a neděle 19. května

Kde: náměstí 5. května, Chabařovice

Za kolik: vstupné zdarma

Chabařovická pouť patří mezi tradiční akce v Chabařovicích. Kolotoče, stánky, cukrová vata a další. Akci provází i bohatý doprovodný program završený ohňostrojem. Město obnovilo tuto tradici v roce 1993 a málokdo z návštěvníků ví, že tato oblíbená akce nebyla původně chabařovická. Poutě se konaly ve Vyklicích, které však musely ustoupit spolu s dalšími obcemi těžbě uhlí. Město Chabařovice tak pořádání poutě převzalo a v tradici pokračuje na počest a vzpomínku na zaniklé obce. Návštěvníci mohou zavítat do sportovních areálů zafandit si při divácky zajímavých utkáních, fandové vůně benzinu jsou zváni do motoareálu, v KD Zátiší je živá hudba, a celé město se uvolní a baví.

Čajů Fest 2024 Kdy: neděle 19. května od 10.00

Kde: vila Carla Friedricha Wolfruma, ulice Na Schodech, sídlo ČR – Sever

Za kolik: předprodej 330, na místě 390 korun Už 11. ročník oblíbeného festivalu plného čaje, pohody a muziky. V ceně vstupenky je keramický šálek a 20 ochutnávek u čajových mistrů. Pro čajovny a čajaře je opět vyhlášena soutěž o ceny "Mistr čaje Čajů festu", kterou můžete ovlivnit svým hlasem pro vašeho nejoblíbenějšího čajaře či čaj. Letos budeme mít v soutěži také kategorii dětských čajovníků. Celým dnem vás bude provázet moderátor Honza Černecký. Můžete se těšit na mistry čaje z České republiky i zahraničí a jejich čajové obřady, čaje z celého světa, orientální kuchyni, čajovou keramiku a jiné propriety, workshopy, bojová umění, masáže, malování henou a program pro děti i dospělé. Tak bavil festival loni: Galerie 100 fotografií ›

MOSTECKO

Májová slavnost vína

Kdy: sobota 18. května od 13.30 hodin

Kde: Vtelno, Most

Za kolik: vstup zdarma

Přehlídka vín za účasti sedmi vinařství. K tanci a poslechu hraje Tandem, pro zábavnou vzpomínku můžete využít fotokoutek Whitebox, k zakoupení budou delikatesy šéfkuchaře restaurace Aromi, sýry, klobásy, frgále a další.

ČESKOLIPSKO

Sosnová Classic 2024

Kdy: sobota 18. května od 9.00 a neděle 19. května od 8.00

Kde: Autodrom Sosnová

Za kolik: od 100 korun

Letošní svátek historických automobilů, sidecarů a motocyklů Sosnová Classic, který se koná už 18. a 19. května, láká na řadu raritních strojů a slavná jména za jejich volanty. K lákadlům patří krásné historické unikáty značek Bugatti, Maserati. Talbot Lago, Mercedes-Benz, Walter, Tatra a další. K velkým jménům startujícím v Sosnové se letos přidají Oliver a jeho otec Petter Solbergovi za volanty závodních speciálů Škoda, chybět nebude ani další soutěžní legenda spjata se značkami Lancia a Fiat, Markku Alén. Součástí akce budou také jízdy více než 70 historických motocyklů Jawa, ČZ, Norton, Harley-Davidson, Rudge-Whitworth, Suzuki, Yamaha a dalších a divákům se během atraktivních rozjížděk představí i 20 posádek sidecarů. V sekci statických výstav se návštěvníci mohou těšit na velkou expozici závodních a soutěžních vozů Tatra, tématickou výstavu aut z historie značky Mercedes-Benz, prezentaci off-roadů včetně speciálů z historie Rallye Dakar a také historických motocyklů.