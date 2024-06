Předpovědi počasí slibují na léto extrémní horko. Už zase. Jednou z mála možností, jak se ochladit, je vyrazit k vodě. Sestavili jsme malý přehled více i méně známých míst, kde se můžete na Litoměřicku a v blízkém okolí vyrazit koupat.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Český hydrometeorologický ústav slibuje pekelné léto. Už v polovině června teploty na území České republiky atakují tropickou třicítku. A to je jen začátek.

Podívejte se, kde se můžete v létě osvěžit u vody, jak mají otevřeno koupaliště a kolik zaplatíte za vstup.

Koupaliště Litoměřice

Zdroj: Deník/Topi Pigula

Areál koupališti na Písečném ostrově v Litoměřicích je stvořen pro odpočinek a zábavu. Lidé si mohou rozbalit deku na travnaté ploše, k dispozici mají několik bazénů, skluzavku a tobogán dlouhý 114 metrů, pětimetrovou skokanskou věž, nechybí sauny, restaurace, občerstvení, dostatek stinných míst a také sportoviště. Návštěvníci si mohou zahrát plážový volejbal, tenis, nohejbal, šestkový volejbal, košíkovou, minigolf, stolní tenis, velké šachy, pétanque a další.

Otevírací doba:

od 1. června do 15. června - 10-19 h

od 16. června do 20. srpna - 10-20 h

od 21. srpna do 5. září - 10-19 h

od 6. září do 15. září – 10-18 h dle počasí

Základní ceny:

vstupné květen a září 60 korun / den, zvýhodněné 40 korun

vstupné květen a září po 16. hodině 40 korun / den, zvýhodněné 20 korun

vstupné červen až srpen 90 korun / den, zvýhodněné 60 korun

vstupné červen až srpen po 16. hodině 60 korun / den, zvýhodněné 30 korun

Zaplatit si lze šatnu, kabinku, lavičku, sportovní náčiní.

Další podrobnosti najdete na stránce mszltm.cz.

Koupaliště Lovosice

Zdroj: Adéla Valušková

Městské koupaliště v Lovosicích nabízí plavecký bazén 50 x 18 metrů, dětský bazén 20 x 8 metrů se skluzavkou a dětský bazén 25 x 7 metrů. Nechybí budova s občerstvením, šatnami a toaletami. V areálu si zájemci mohou pronajmout beachvolejbalový kurt či si zahrát stolní tenis.

Otevírací doba:

Denně od 9 do 19 hodin, ve čtvrtek do 19.30. Není-li aktuálně uvedeno jinak.

Základní ceny:

vstupné dospělí 70 korun

vstupné děti do 15 let a senioři 40 korun

beachvolejbalové hřiště 150 korun

zapůjčení lehátka 50 korun

zapůjčení lavičky 20 korun

Aktuální informace nabízí facebooková stránka koupalistelovosice, další podrobnosti stránky tslovosice.cz.

Koupaliště Štětí

Zdroj: MÚ Štětí

Nový tobogán a skluzavka. To jsou aktuální lákadla koupaliště ve Štětí. Tobogán měří 58 metrů a skluzavka 13 metrů, na obě se vstupuje z plošiny ve výšce 6 metrů. A to zdarma. Provoz má řídit semafor a dohlížet na něj bude dozor. Areál nabízí relaxační bazén s atrakcemi, masážní lehátka, chrliče a trysky, skokanský můstek, bazén pro děti do 3 let s atrakcemi s hloubkou vody 0,41 metru a další. Ze sportovního vyžití jsou k mání beachvolejbalové hřiště, stoly na stolní tenis, minigolf, dětské hřiště s prolézačkami, převlékací kabiny, toalety, sprchy, úschovna kol a samozřejmě občerstvení.

Otevírací doba:

červen až srpen denně od 9 do 19 hodin

Pokladna je otevřena do 18.00, poté již není vstup na koupaliště možný.

Základní ceny:

vstupné 120 korun / den, zvýhodněné 80, ZTP-P a děti do 4 let zdarma

od 16 hodin základní vstupné 60 korun, snížené vstupné 40 korun

Další podrobnosti nabízí stránka steti.cz.

Koupaliště Třebívlice

Pěkné koupaliště s hospůdkou mají v Třebívlicích. K dispozici jsou velký bazén, malé brouzdaliště, sportovní i dětské hřiště a travnatá plocha pro odpočinek.

Otevírací doba:

Koupaliště je volně přístupné.

Základní ceny:

Vstupné se neplatí.

Žernosecké jezero, Píšťanské jezero

Zdroj: Deník/Karel Pech

Žernosecké jezero, zvané také Píšťanské, najdeme na pravém břehu řeky Labe mezi Píšťany a Velkými Žernoseky. Jde o bývalý lom na štěrkopísek, zatopený před desítkami let. Návštěvníci zde najdou malé přístaviště pro rekreační lodě, v jezeře jsou tři ostrůvky, na které lze doplavat nebo dojet zapůjčenou lodičkou. Na straně u Píšťan je hotel s restaurací. Vstup z pláže do vody je pozvolný, jde tedy o přívětivé místo pro rodiny s dětmi.

Písečná pláž na jihu jezera je součástí areálu Kempu Píšťany.

Otevírací doba:

Kemp má celoroční provoz a službu na recepci.

Základní ceny:

parkování (motorka, osobní auto) 40 korun / den

vstup na pláž a do kempu dospělí 50 korun / den

vstup děti od 4 do 15 let 25 korun / den

vstup děti do 3 let zdarma

rodinné vstupné 125 korun / den

stan 150 korun / den

V areálu kempu platí zákaz vstupu psů na pláž a koupání psů.

Další podrobnosti najdete na stránce kempu pistany-camp.cz.

Na jezeře je také malý přístav Marina Labe se zázemím.

Jezero Chmelař

Zdroj: Deník/Michaela Rozsypalová

Patrně nejznámější vodní plochou v regionu je 68hektarový rybník Chmelař, zvaný též Jezero Chmelař. Sousedí s městem Úštěk a míst ke koupání je tu hned několik.

Největší pláž a kompletní zázemí nabízí Kemp Úštěk, provozovaný přímo městem. Návštěvníci tu najdou možnost ubytování, občerstvení, půjčení lodí, volejbal, dětské hřiště, písčitou pláž i dno.

Otevírací doba:

Kemp má celoroční provoz a službu na recepci v hlavní sezoně od 8 do 21 hodin.

Základní ceny:

parkování auto 50 korun / den

parkování motorka 30 korun / den

karavan a obytný vůz 150 / 200 korun / den

vstup na pláž dospělí 40 korun / den

vstup na pláž děti do 150 centimetrů, senioři a ZTP 20 korun / den

Půjčit se dají lodičky za 60 korun na hodinu, menší šlapadlo za 80 nebo větší čtyřmístné za 100 korun na hodinu a různé hry.

Další podrobnosti najdete na stránkách kempustek.cz.

Na opačné straně Chmelaře je možné využít menší pláž, ovšem pouze pro ubytované v Kempu Obzor.

Více se dozvíte na stránkách kemp-obzor.cz.

Je tu i naturistický FFK kemp Úštěk (bez plavek) s vlastním vstupem do vody na severním konci rybníku. Jde o naturistický kemp pouze pro naturisty, nudisty a všechny ostatní slušné naháče.

Plavecký bazén Roudnice

Zdroj: Deník / Pech Karel

Utéct před horkem lze do kryté plavecké haly v Roudnici nad Labem. Komplex nabízí velký bazén o rozměrech 25 x 12 metrů a hloubce 1,6 metru a dětský bazén o rozměrech 12 x 6 metrů s hloubkou 1 metr. K dispozici jsou parní lázně nebo vířivka pro 8 osob. Přímo na webu provozovatel aktuálně hlásí, kolik je na místě právě návštěvníků.

Otevírací doba:

Pro veřejnost denně od 13 do 15 hodin, v úterý od 18.15, do 21 hodin, v neděli o hodinu méně.

Základní ceny:

vstupné dospělí 110 korun / hodinu

vstupné senioři nad 65 let, studenti do 26 let 50 korun / hodinu

vstupné děti 1-15 let a ZTP 50 korun / hodinu

návštěva masérny 20 korun

Další podrobnosti najdete na webu bazenroudnice.cz.

Plavecký bazén Libochovice

Zdroj: Andrea Krčmářová

V Libochovicích lze navštívit krytý plavecký bazén v sousedství domova pro seniory ve Vrchlického ulici.

Otevírací doba:

Úterý až pátek od 15 do 20 hodin, ve středu také od 9 do 12 hodin. V sobotu a neděli od 10 do 18 hodin.

Základní ceny:

vstupné dospělí 70 korun / hodinu a 120 korun / 2 hodiny

vstupné zvýhodněné 40 a 60 korun / hodinu

Další podrobnosti nabízí web libochovice.cz.

Koupaliště Želízy na Mělnicku

Malé, ale velmi čisté a příjemně rodinně koncipované koupaliště lze najít v Želízech na Mělnicku, zhruba 10 kilometrů od Štětí. Vhodné je i pro malé děti, provádějí tu neustálý hygienický dozor, bazén o velikosti 20 x 40 metrů s odděleným brouzdalištěm a dětskou skluzavkou napouštějí z vlastní studny s pitnou vodou. Koupaliště je vybaveno sociálním zařízením, sprchami i kabinkami pro převlékání. K dispozici je kiosek s bohatým občerstvením a zastřešené posezení pro 60 návštěvníků.

Otevírací doba:

Červenec a srpen denně od 10.30 do 19.00 hodin.

Při nepříznivém počasí zavřeno.

Základní ceny:

vstupné dospělí 85 korun / den

vstupné studenti a senioři 65 korun / den

vstupné děti do 15 let 45 korun / den

vstupné děti do 3 let zdarma

vstupné po 16. hodině dospělí 40 korun

vstupné po 16. hodině studenti a senioři 30 korun

vstupné po 16. hodině děti do 15 let 20 korun

Na koupaliště je zákaz vstupu se psy.

Podrobnosti najdete na stránkách zelizy.cz.

Koupaliště Cítov na Mělnicku

Zdroj: Deník/Alena Hedvíková

Pěkné venkovní koupaliště lze navštívit v Cítově na Mělnicku, zhruba 12 kilometrů od Roudnice nad Labem. Je tu zázemí, občerstvení a v bazénu oddělená část pro plavce, děti a neplavce. Pravidelně tu kontrolují kvalitu vody. (Snímek je z července 2023, kdy koupaliště zasáhla silná bouře.)

Otevírací doba:

červen ve všední den od 13 do 19 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 19 hodin

červenec a srpen denně od 10 do 19 hodin

Základní ceny:

vstupné dospělí 80 korun / den

děti od 3 do 15 let, studenti a senioři 40 korun / den

Podrobnosti najdete na webu citov.cz.

Kemp a koupaliště Nedamov na Českolipsku

Zdroj: Deník/Adéla Vachtová

Něco přes dvacet kilometrů si zajednou návštěvníci třeba ze Štětí do známého kempu Dubá - Nedamov na Českolipsku s přírodním koupalištěm. Je tu písčitá i travnatá pláž a kompletní zázemí.

Otevírací doba:

denně od 8.30 do 18.00

Základní ceny:

vstupné dospělí 40 korun / den

vstupné děti od 6 do 15 let, senioři 65+ a ZTP 20 korun / den

vstupné děti do 6 let zdarma

rodinné vstupné max. 5 osob 100 korun / den

parkování automobil 50 korun / den

parkování motorka 30 korun / den

Další informace najdete na webu autokemp-duba-nedamov.cz.

Koupaliště Kravaře na Českolipsku

Zdroj: Robert Lůžek

Za koupáním lze zajet i do obce Kravaře u České Lípy. Z Konojed na Úštěcku jsou to zhruba tři kilometry. Návštěvníci tu najdou velký venkovní bazén, k dispozici jsou převlékárna, toalety, sprchy, síť na volejbal a nohejbal, prolézačky pro děti, stolní tenis, basketbalové koše, trampolína, šipky, kulečník a občerstvení.

Otevírací doba:

červen až září denně od 10 do 22 hodin

Základní ceny:

jednotné vstupné 10 korun / den

Parkování je zajištěno na přilehlém parkovišti v ulici Generála Svobody.

Další podrobnosti lze dohledat na stránkách kravarecl.cz.

Koupaliště Mšeno na Mělnicku

Zdroj: Deník/ Jiří Říha

Velmi oblíbené je koupaliště ve Mšeně na Mělnicku. Je to sice trochu dál - ze Štětí zhruba 30 kilometrů, ovšem podle recenzí se tento výlet vyplatí. Funguje zde pozoruhodný systém jak zjistit, má-li právě koupaliště otevřeno. Stačí zavolat na číslo 775 277 394 a pokud bude telefon vyzvánět, je otevřeno. V opačném případě bude číslo nedostupné. Telefonní hovory na této lince nejsou přijímány. Městské lázně ve Mšeně jsou ojedinělým architektonickým dílem ve stylu art deco. Chladivý odpočinek hostům zaručí voda ze skalního pramene.

Otevírací doba:

červenec a srpen denně od 10 do 19 hodin

červen v pracovní dny od 14 do 19 hodin, sobota a neděle od 10 do 19 hodin.

Základní ceny:

vstupné dospělí 100 korun / den, po 16. hodině 50 korun

vstupné děti do 18 let a důchodci 65+ 30 korun / den, po 16. hodině 10 korun

Do celého areálu městského koupaliště platí zákaz vstupu se zvířaty.

Podrobnosti najdete na stránkách mestomseno.cz.

Koupaliště Povrly na Ústecku

Zdroj: DENÍK/Vít Lukáš

Na modrou chladivou vodu v hezkém areálu láká koupaliště v Povrlech mezi Ústím nad Labem a Děčínem. Pokud si chcete udělat výlet například do krajského města, můžete se tu zastavit. K dispozici je tu občerstvení, beachvolejbalové hřiště nebo stolní tenis. Ubytovat se zde lze v chatce, stanu nebo ve svém obytném voze.

Otevírací doba:

denně od 10 do 19 hodin

Základní ceny:

vstupné dospělí 70 korun / den

vstupné děti do 18 let, studenti a senioři 65+ 40 korun / den

vstupné děti do 100 centimetrů 15 korun / den

po 17. hodině jednotné vstupné 40 korun

zapůjčení lehátka 100 korun / den

Podrobnosti nabízí web povrly.cz/koupaliste.

Malovarský rybník ve Velvarech na Kladensku

Zdroj: Martin Nič

Malovarský rybník, místními zvaný Malvaňák, zve do Velvar na Kladensku. Například z Mšeného-lázní si zájemci autem zajedou zhruba 16 kilometrů. Rybník je rozdělen hrází na přírodní rybník a nádrž, břehy k nádrži jsou kamenné a nabízejí pozvolný vstup do vody. Odpočinutí nabízejí lavičky na břehu, děti se vyřádí na prolézačkách.

Otevírací doba:

Koupaliště je volně přístupné.

Základní ceny:

Vstupné se neplatí.

Lokalita má i svou facebookovou stránku, aktivní je však jen sporadicky.

Ať už se vypravíte kamkoliv, do oficiálního areálu, na koupaliště, nebo na své „tajné“ místečko, nezapomeňte - u vody číhají nejen komáři a ovádi, ale také nebezpečí.

