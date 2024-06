Drama na jevišti: Klicperovo divadlo do Litoměřic v pátek přivezlo Hanu

„Existuje-li něco, co prověřuje opravdovost lidského života, pak to není štěstí, ale utrpení.“ To je průvodní slovo k zajímavému divadelnímu dramatu Hana, které v pátek 14. června nabídlo v Litoměřicích Klicperovo divadlo.

Klicperovo divadlo přivezlo do Litoměřic drama Hana. | Foto: Deník/Karel Pech