Redakce Litoměřického deníku připravila další díl seriálu, ve kterém můžete hádat známá i méně známá místa z okresu Litoměřice i jeho okolí. Poznáte, co je na fotografiích?

Malebný hřbitov na Litoměřicku pod jednou z dominant Českého středohoří. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Malebný hřbitov, odkud je velmi pěkně vidět do okolní kopcovité krajiny. Jsou tu i německé náhrobky včetně torz. Leží na východisku cesty na jeden z vrchů Českého středohoří. Na jeho vrcholu se nachází známá zřícenina, do jejíž opravy se před několika lety pustili nadšenci. Tento hřbitov spadá do obce, kde žije kolem pěti set obyvatel.

Už víte odpověď na dnešní fotohádanku? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. V dalším dílu, který vyjde 10. března, uvedeme správnou odpověď.

V minulém dílu jsme se ptali, zda poznáváte prostor pro relaxaci, kde se volně pohybují pávi a který zdobí proslulý tropický skleník. Správná odpověď byla: zámecká zahrada v Libochovicích.