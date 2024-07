Altros Rockfest odstartuje v pátek 19. července a bavit bude s krátkou pauzou na nabrání sil až do časných ranních hodin v neděli 21. července. Nabídne více než dvacítku kapel.

„Žánrově bude letošní ročník opravdu hodně pestrá záležitost. Zazní nejen hard rock, punk, heavy metal, ale i klasický bigbít, nu-metal, death metal, folk punk nebo v současnosti stále oblíbenější stoner rock,“ říká pořadatel festivalu Honza Štok. „Snažíme se oslovit co nejširší publikum kytarové hudby a třeba i rozšířit lidem obzory. Často nám fanoušci děkují, že poznali něco nového, na co by třeba dobrovolně nezašli. No a za ostřejší punk nás třeba někdy kovaní metalisti pohlavkují,“ dodává s úsměvem organizátor.

Pořadatelé jako obvykle vsadili na známá jména. Sobotnímu večeru bude kralovat rockový Ježíš Kamil Střihavka s kapelou Leaders, Stará Puška nebo The Fialky. „Původně avizovanou kultovní undergroundovou kapelu Garage kvůli náhlé nemoci frontmana Tony Ducháčka bohužel neuslyšíme. Nahradí jej však finalisté mezinárodní bitvy kapel GBOB v Berlíně, držitelé dvou Andělů a předskokani Muse nebo Skunk Anansie The Atavists v čele s Adamem Kroftianem,“ upozorňuje Jan Štok.

| Video: Youtube

The Atavists - Run Zdroj: YouTube.com/The Atavists

Punkové příznivce během víkendu dále potěší Houba, Vision Days nebo litoměřický Švindl, fanoušky ostřejších kytar zas světově proslulý Hypnos nebo melodici SteelFaith. Dojde ale třeba i na reggae od ústecké stálice Uraggan Andrew & Reggae Orthodox.

Letošního ročníku se poprvé zúčastní populární potetovaní andílci Suicide Angels s merchem a benefičním tetovacím salonem.

Tradičně proběhne oblíbená soutěž v pití piva z tupláku na čas, kde se odvážlivci pokusí pokořit pětivteřinový rekord. Dále se mohou návštěvníci těšit na skvělé občerstvení, vinotéku, kavárnu, čajovnu, fotokoutek, tetovací salon nebo chill-out zónu. V areálu je možné také stanovat a vzít s sebou čtyřnohé mazlíčky.

„Zvýhodněné vstupenky lze stále ještě zakoupit na webu Centra kultury Lovoš, s jehož podporou akce tradičně probíhá. Tímto bychom Centru kultury i městu Lovosice chtěli poděkovat,“ uzavírá pořadatel.