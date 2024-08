Kuchaři (kromě šéfkuchařů) hledáme do naší kuchyně samostatného kuchaře/kuchařku, který/á rád vaří, baví jej rozvíjet své kuchařské dovednosti. Nabízíme prostředí moderní kuchyně s provozem vlastního Bistra, směnný provoz, 25 dní dovolené, podnikové stravování, FKSP. Požadujeme odborné vzdělání s maturitou (výučním listem), trestní bezúhonnost a zdravotní průkaz. Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou. Pracovní náplň: Výroba a výdej běžných druhů teplých a studených jídel, moučníků nebo složitých jídel teplé a studené kuchyně. Výroba polotovarů z předpracovaných surovin pro přípravu hlavních jídel. Zaměstnanecké výhody : 5 týdnů dovolené, podnikové stravování, příspěvek z FKSP Způsob kontaktování zaměstnavatele: e-mailem, telefonicky od 9.00h. do 14.00h., osobně od 9.00h. do 14.0Oh. 25 000 Kč

Detail nabízené práce