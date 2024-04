Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Litoměřicku a Podřipsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Bleší trh v Litoměřicích na archivním snímku. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

LITOMĚŘICKO

1. Litoměřický blešák 2024

Kdy: sobota 20. dubna od 8.00

Kde: Tržnice Felixe Holzmanna, Litoměřice

Za kolik: zdarma

První letošní bleší trh odstartuje sezonu v Litoměřicích na Tržnici Felixe Holzmanna. Stane se tak v sobotu 20. dubna v 8.00. Místa prodejcům se nerezervují - kdo dřív přijde, místo získá.

Další podrobnosti najdete ve facebookové události.

Svatovojtěšská pouť v Počaplech Kdy: sobota 20. dubna od 10.00

Kde: Počaply

Za kolik: zdarma Sobota 20. dubna nabídne Svatovojtěšskou pouť v Počaplech. Odstartuje v 10.00 a nabídne pouťové atrakce, stánky s občerstvením a nebo stříkaným tetováním pro děti. V 15.00 zazpívá Iriss Horká.

Jarní košt v Třebívlicích

Kdy: sobota 20. dubna od 12.00

Kde: Zámecké vinařství Johann W, Třebívlice

Za kolik: vstupné 100 korun

V třebívlickém vinařství Johann W proběhne v sobotu 20. dubna odpoledne Jarní košt. K ochutnání budou produkty českých vinařů z oblastí Litoměřicka, Chomutovska, Mostecka, Roudnicka a Mělnicka. V ceně stokorunového vstupného je zahrnuta degustační sklenička. Víno se bude směňovat za pětikorunové žetony. Během akce bude otevřena restaurace Ulrika.

Více se dočtete ve facebookové události.

Charitativní běh ve Vědomicích Kdy: neděle 21. dubna od 14.00

Kde: Bistro U Sumce, Vědomice

Za kolik: 300/150 korun Ve Vědomicích se v neděli 21. dubna uskuteční charitativní závod na pět kilometrů Aprílová pětka. Akce začne registracemi ve 14 hodin v bistru U Sumce. Pro zájemce budou připraveny tři závody - běh, běh se psem a také rodinný závod. Ten lze absolvovat třeba s kočárkem, dětmi, nebo ho pojmout jako procházku. Připraven bude také bohatý doprovodný program. Výtěžek podpoří Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích a mělnický útulek Dogplanet.

Pozvání na Aprílovou pětku. Dobrý běh pro dobrou věc odstartuje ve Vědomicích

LOUNSKO

Výstava Dům a zahrada v Lounech

Kdy: pátek 19. až neděle 21. dubna od 9.00 do 17.00

Kde: Výstaviště Louny

Za kolik: 80 korun, snížené vstupné 60 korun

Kolem tří stovek prodejců okrasných rostlin, bylinek, keřů, zeleniny, cibulovin, zahradního nářadí, zahradní techniky, dekorace, zahradního nábytku, hnojiv, postřiků, potravin, přírodních léčiv, ale i stavebního materiálů, topných systémů, tepelných čerpadel, fotovoltaiky, koupacích sudů, bazénů, saun a řadu dalšího.

Offroad trial Bezděkov Kdy: sobota 20. a neděle 21. dubna

Kde: Bezděkov u Žatce

Za kolik: 150 korun Seriál závodů mistrovství republiky v offroad trialu na oblíbené trati v Bezděkově. Soutěžit se bude v několika kategoriích, Bude také skákací hrad, jízdy v BVP, občerstvení, bohatý program. Galerie 40 fotografií ›

CHOMUTOVSKO

Den Země v zooparku

Kdy: sobota 20. dubna od 9.00

Kde: Chomutovský zoopark

Za kolik: v ceně běžné vstupenky

První velká akce nové sezony v zooparku je tady. Jedním z centrem oslav bude jako vždy areál dětské zoo. Malé návštěvníky tu jistě nadchnou herci z divadelního souboru Chůdadlo. Na pódiu se budou střídat s kapelou Brass Band. Chybět nebudou ani oblíbené nafukovací atrakce. Na terase nad plameňáky si na své přijdou především příznivce reggae – hrát tu bude kapela Meet the Street. Kromě muzikantů však na stejném místě rozloží své dalekohledy také chomutovská Astronomická společnost. Na statku domácích zvířat pak své šikovné ruce předvedou řemeslníci. Hodně zajímavé budou také akce v přednáškovém sále správní budovy. Kromě toho se mohou návštěvníci těšit na klasický zábavný mix atrakcí – malování pískem, cukrovou vatu, malování na obličej nebo pony rodeo u horní pokladny. Jezdit samozřejmě budou zoovláček Amálka i Safari Expres.

Festival vína v Jirkově Kdy: sobota 20. dubna od 13.00

Kde: zámek Červený Hrádek v Jirkově

Za kolik: vstup zdarma, k degustování vína nutno zakoupit festivalovou sklenici v ceně 120 korun Nejen možnost ochutnávky těch nejlepších vín z Čech a Moravy, ale také bohatý program plný zábavy pro všechny návštěvníky. Bude také vynikající jídlo. Zahrají cimbálová muzika Kaňúr, Ocho Ríos a DJ Václav Klema.

MOSTECKO

Maxi farmářské trhy

Kdy: 19. dubna

Kde: 1. náměstí, Most

Za kolik: zdarma

Návštěvníci si budou mít možnost zakoupit si nebo ochutnat produkty z ústeckého regionu, a to jak potraviny od gurmánské čokolády po zvěřinové speciality, tak hrnčířské nebo drhané produkty. Děti i dospělí si budou moci zasoutěžit, projet se na koni nebo vyzkoušet malování na obličej. Pro návštěvníky OC Central je parkování 3 hodiny zdarma. V 11 hodin začíná hudební program, na kterém vystoupí mladý mostecký hudebník Tadeáš Jezbera, v 15 hodin žáci ZUŠ Moskevská a od 16,45 do 18 hodin zahraje multižánrová kapela Trificus.

ÚSTECKO

Ústecká jarní padesátka

Kdy: sobota 20. dubna

Kde: start DDM Ústí nad Labem

Za kolik: startovné 50/25 korun

Tradiční jarní turistický pochod pro organizované i neorganizované turisty po krásách a zajímavostech Českého středohoří nese název Ústecká jarní padesátka. V rámci pochodu budou vyhlášeny jak kratší trasy pro rodiny s dětmi, a to 8 km (Bertino údolí-Erbenova vyhlídka-Dobětice-Mariánský vrch) či 15 km (navíc cesta přes Chuderov na vyhlídku Vladimíra Horáka a přes Žežice do Dobětic a do cíle) . Střední trasa o délce 25 km povede přes Erbenovu vyhlídku a vyhlídku Vladimíra Horáka do Neznaboh a déle přes okrajové části města (Skorotice a Všebořice) do Střížovic a přes Střížovický vrch do cíle. Nejzdatnější turisté se v rámci tras 35 až 50 km podívají navíc na Nakléřovský průsmyk, Adolfov, Telnici, Varvažov, Žandov a ve Střížovicích naváží na trasu 25 km. V cíli za absolvování trasy obdrží každý účastník diplom, drobné občerstvení, absolventskou turistickou vizitku, placku pochodu. Začátek v sobotu 20. dubna mezi 6.00 a 10.00 před DDM v ústecké Bělehradské ulici. Plné startovné je 50 korun, snížené pak 25 korun.

Den Země v ústecké zoo Kdy: sobota 20. dubna od 10.00 do 16.00

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Za kolik: 140/70 korun Během dne bude pro návštěvníky ústecké zoo připravena řada inspirativních stanovišť, která jsou věnována ekologii všedních dnů. V modelové domácnosti se podívají do ekonebe a ekopekla, děti si budou moci na různých aktivitách vyzkoušet, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí. Mohou napsat vzkaz planetě Zemi a na misku vah přidat svoji kapku, kterou mohou zlepšit svět kolem nás. Příchozí se zároveň mohou zapojit do akce S vysloužilci do zoo - při odevzdání malého elektrospotřebiče získá prvních 100 návštěvníků v tento den vstup pro dítě zdarma. Galerie 26 fotografií ›

Hraběcí mlsání – čokoláda

Kdy: sobota 20. dubna od 10.00 do 16.00

Kde: Zámek Velké Březno

Za kolik: 180 korun

Zámek Velké Březno připravil na sobotu 20. dubna od 10.00 do 16.00 speciální gurmánské prohlídky, kde v každé místnosti zámku se dozvíte něco z historie výroby této oblíbené pochutiny a zároveň přitom budete moci ochutnávat nejrůznější druhy čokolády. partnerem akce je rodinná manufaktura Jordan z Děčína. Vstupenky na akci jsou dostupné na pokladně zámku, částečně jsou nabízeny online. Tato netradiční prohlídka začíná každou půlhodinu, lístek přijde na 180 korun.