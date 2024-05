Pivo Ústeckého kraje v Litoměřicích

Kdy: pátek 10. května od 9.00

Kde: výstaviště Zahrada Čech, Litoměřice

Na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích proběhne v pátek 10. května 3. ročník soutěže Pivo Ústeckého kraje. Jedná se o přehlídku piv z minipivovarů v Ústeckém kraji.

65. ročník Libochovického divadelního léta

Kdy: pátek 10. května od 19.30

Kde: kulturní středisko U Tří lip, Libochovice

Za kolik: 80 korun

Ochotnické divadelní soubory budou opět až do léta pravidelně mířit do Libochovic. Tento pátek, 10. května, tam odstartuje 65. ročník přehlídky Libochovické divadelní léto. Slavnostní zahájení proběhne právě v pátek, a to v kulturním středisku U Tří lip, doprovodí ho vernisáž výstavy fotografií Ivany Petřivalské. Následovat bude představení Ťuk, ťuk v podání Divadelního souboru Klouzák Postoloprty. Autorem originálu je humorista Laurent Baffie. Diváci se mohou v letošním ročníku přehlídky těšit na celkem šest zajímavých večerů, ten poslední proběhne 15. června.

Další podrobnosti najdete na stránkách libochovice.cz.