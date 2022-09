„Otevřená venkovní sportoviště.“ Výrazné modré plachty s tímto sdělením si nemohl nevšimnout nikdo z turistů, kteří během prázdnin vstupovali do centra malého města s vyhlášeným vodním hradem. Za heslem stojí jedna ze čtyř kandidátek, které usilují o místa v obecním zastupitelstvu. Co vlastně za třemi údernými slovy je?

Jak Deník zjistil, nově vzniklé sdružení tímto heslem pléduje za co nejvolnější podmínky pro mládež v přístupu na místní hřiště. Podle lídra kandidátky nemají náctiletí v Budyni dostatek možností, jak trávit volný čas. Deník se mezi lidmi ve zhruba dvoutisícovém městě nedaleko Libochovic zajímal, v jakém režimu tam sportoviště fungují. A jestli je to tam s vyžitím mládeže skutečně tak zlé.

Ptali jsme se politiků: Je v Budyni problém s vyžitím mládeže?

„Fotbal, florbal, tenis, prostě sporty,“ odpovídá na otázku, jak můžou v Budyni trávit čas jeho vrstevníci, 14letý chlapec, kterého reportér potkal v jedno pozdně srpnové odpoledne na kraji města. Kluk pak mávl k nedaleké, málo využívané železniční stanici s tím, že tam sedávají partičky. „Nedělají úplně legální věci,“ doplnil a upřesnil, že popíjejí alkohol. Po nějaké partičce není u nádraží zrovna ani vidu, ani slechu. Na opuštěné rampě je ale nedopitá dvoulitrovka braníku. Také na zdech nádraží se evidentně někdo vyřádil sprejem. Velký nepořádek tu ale není. Ostatně na úřadu nebo na železnici nejspíš evidují, že je tu potenciálně problémový pohyb. Soudě podle pytlů na odpad, improvizovaně zavěšených na jednom ze sloupů.

Hned za nádražím to odpoledne pulzuje energií menších dětí, rodiče je přivedli na trénink na místní fotbalové hřiště. Trochu starší děti jsou v ulicích blíž k centru na kolečkových bruslích, jeden náctiletý zrzek šněruje silnici s trialovým bicyklem a oslňuje kolemjdoucí jízdou na zadním kole. Na kolech projede centrem i smíšená skupinka mládeže, další náctiletí se v partě pohybují kolem autobusové zastávky. Nejspíš právě mezi takovou mládež se vypravili i zástupci hnutí, které stojí za modrou volební plachtou. Teenageři si jim prý stěžovali, že nemají kam chodit a kde trávit čas podle svého, aniž by je „prudily“ autority.

Fotbalové hřiště je jedním ze sportovišť, na které je v Budyni regulovaný přístup. Patří soukromému oddílu a slouží primárně organizované sportovní činnosti. Je tak pochopitelné, že tam nechtějí pustit kohokoli a kdykoli. Mají ostatně své zkušenosti s vandalismem.

Místostarosta Budyně Petr Kindl, který předsedá sportovní komisi, doplňuje, že samotné město disponuje dvěma hřišti s tartanovým povrchem i velkou krytou tělocvičnou u školy. „Určitě sportovat můžou,“ říká o náctiletých s tím, že ale asi ne všichni o to stojí. Radní doplňuje, že město plánuje workoutové hřiště. Právě to možná uspokojí část mládeže, kterou třeba neláká fotbal.

Turisty lákají na hrad, brzy opraví i synagogu



Zdroj: Deník/Karel PechHistorické jádro Budyně nad Ohří je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Turisty láká na vodní hrad s autentickou alchymistickou dílnou. Každoročně se tu koná spektakulární historická bitva.

Aktuálně ve městě opravují dochovanou synagogu, kdysi tu bylo výrazné židovské ghetto.

K samotné Budyni patří ještě šest okolních vesnic: Břežany a Kostelec nad Ohří, Nížebohy, Písty, Roudníček a Vrbka. Celkem tady žije přibližně 2 100 obyvatel. Za městem je přírodní park Dolní Poohří s meandry, lužními lesy a desítkami druhů ohrožených a chráněných druhů.

I podle ředitelky místní základní školy Blanky Horáčkové je nabídka sportovišť v Budyni uspokojující. A kdo je ochotný akceptovat základní podmínky zřizovatele, nemá problém. Omezený přístup na sportoviště včetně nutnosti rezervace, doprovodu dospělé osoby, minimálního poplatku nebo s uzavírací hodinou má podle ní svůj pádný význam. „Možnost neomezeného přístupu na hřiště trvala jen krátce, protože vše bylo hned zničené. Fotbalisté udělali to samé, co jsme udělali my u školy. Pořád jsme opravovali fasádu, teď je nová, takže si další riziko nemůžeme dovolit. Studna byla naplněná odpadky, písek sklem a podobně,“ popisuje ředitelka.

Základní škola úzce spolupracuje s roudnickou „liduškou“, která má v Budyni jedno ze čtyř detašovaných pracovišť na Podřipsku. Čtyři učitelé tady čtyři dny v týdnu učí kolem 25 dětí. „Mezi žáky druhého stupně letí u kluků kytara a u holek klávesy,“ líčí Markéta Nebřenská, vedoucí poboček roudnické Základní umělecké školy. Liduška je spíše pro děti z „dobrých“ rodin. „Je tam půlroční školné, děti mají povinnost docházet pravidelně, musí cvičit doma. Není to kroužek, a ne každé dítě vydrží,“ vysvětluje Nebřenská s tím, že méně vydělávajícím nebo vícedětným rodinám škola umožňuje rozložit půlroční poplatek do měsíčních plateb.

Kdo chce vést vaši obec na Litoměřicku? Přinášíme kandidátky pro komunální volby

V Budyni je kromě sportovišť a „lidušky“ i středisko volného času s několika kroužky i pro starší 15 let. Jejich nabídka je ale trochu „zamrzlá“, nejvíce s dobou jdou mažoretky a bojová umění. I to je nejspíš důvodem, proč asi 16letý hoch z Budyně toho srpnového odpoledne z Budyně odjížděl se skateboardem autobusem do Litoměřic. Tam mají „skejťáci“ aktuálně krásně opravený park. Podobný je i ve Štětí a počítá s ním co nevidět i Roudnice nad Labem. A Budyně? I o tom možná rozhodnou nadcházející komunální volby.

Slovo reportéra: Proč Budyně, proč vyžití mládeže?



Zdroj: DeníkZdejší hrad je super místo, kam vzít děti. Klasicky vedená prohlídka s průvodkyní je s malými neposedy trochu zápřah. O to víc potěší, když se pak sami vyřádí na několika místních volně přístupných hřištích. A to i na těch v malém sídlišti, kde lidé dokonce nechávají erární hračky. Zkrátka je tu na tak malé město velmi slušné vyžití pro nejmenší.

O to víc mě překvapilo, že si někteří místní političtí aktéři stěžují na nedostatečné vyžití starších dětí a mládeže. Bylo potřeba vyjet na místo ještě několikrát, abych si udělal obrázek, nakolik je oprávněná výtka vůči tomu, jak město vedla dosavadní politická reprezentace i v tomto ohledu. Budyňští věc sledují daleko déle a víc do hloubky. Jistě na to mají svůj názor, podle kterého budou také volit.