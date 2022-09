O krizi bydlení se dnes mluví hodně a hledají se pro ni často obecná vysvětlení. V každé jednotlivé lokalitě jsou ale za touto krizí i zvláštní důvody a doprovázejí ji i svébytné okolnosti. V případě Litoměřic to dlouho byly vyšší ceny bytů než v ostatních městech kraje, i když i ta méně atraktivní už „královské město“ dohánějí. Ve městě je však také nedostatek menších stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů a soukromí investoři se s projekty v rozvojových částech zatím jen pomalu rozhýbávají. Bydlení v Litoměřicích je i proto pro lidi odsud tématem, které může rozhodnout zářijové komunální volby. A to paradoxně i proto, že k urnám zde nepřijde spoustu těch, kteří z Litoměřic pocházejí a dosud v nich bývají denně. Trvalé bydliště ale mají v okolních obcích a volit půjdou tam, kam jdou také jejich daně.

Během posledních let byla na velkém realitním serveru Sreality běžně nabídka 20 bytů v Litoměřicích, z toho 10 rezervovaných. V tomto roce se situace radikálně změnila. „Dnes se to tam kupí, nabídek je víc a víc. Máme třeba 40 bytů, z toho jeden rezervovaný,“ potvrzuje Michal Kožíšek, realitní makléř firmy RE/MAX. Ale i přes aktuální uvolnění řady bytů na trh je podle Kožíška bytová situace v Litoměřicích pro velkou část lidí nadále neuspokojivá. „Stává se, že mladí na byt nedosáhnou. Banka jim půjčí 80-90 procent, ale oni ani tu zbývající část nemají, pokud se jim na to nesloží celá rodina,“ popisuje makléř. A připomíná, že takovým zájemcům o střechu nad hlavou v tomto roce nehrají do karet ani vyšší úroky hypoték.

Mladé rodiny si nyní často radši koupí finančně dostupnější dům k rekonstrukci v okolní vesnici, než aby se zadlužily za malý drahý byt v paneláku. Nebo aby čekaly, až se ve městě uvolní stavební parcely. Velmi oblíbený je teď Terezín, který je stále cenově níž o nějakých 30 procent, a Bohušovice nad Ohří. „Nebo udělají kompromis, že koupí domek na vesnici k rekonstrukci,“ popisuje Kožíšek. Další lidé bydlí „na kopečkách“ nad městem. Například starosta Hlinné Martin Ušala potvrzuje, že lidí i celých rodin, dojíždějících do Litoměřic, je tam více. „Máme 4 vesnice, jsou docela lukrativní,“ uvádí starosta. A připomíná, že pokud mají tito dojíždějící trvalé bydliště v Hlinné, budou pochopitelně volit tam, a ne v Litoměřicích.

Litoměřice

jsou součástí aglomerace. V bývalém okresním městě žije přibližně 23 tisíc obyvatel, spolu se sousedními městy Terezín, Bohušovice nad Ohří a Lovosice tvoří aglomeraci se skoro 40 tisíci obyvateli. Historické jádro je od roku 1950 městskou památkovou rezervací. Ve městě sídlí biskupství litoměřické diecéze i okresní soud. Turisté vyhledávají Litoměřice díky malebnému centru s historickou architekturou. Zavítat můžou i do krajské galerie a muzea, město je také spojené s kultem romantického básníka K. H. Máchy.

Jedním z těch, kdo tam půjde k volební urně, i když do Litoměřic běžně denně dojíždí, je Zuzana Pařízková. „Syn tu chodil do školky, teď bude chodit do školy, do školky bude chodit dcera a já budu v Litoměřicích pracovat,“ líčí Zuzana. Pařízkovi bydlí v místní části Tlučeň 6 let. Bydlení v Litoměřicích ani neřešili, muž na vesnici už před jejich seznámením přestavoval stodolu. Za přijatelné náklady má nyní rodina vlastní bydlení i s velkou zahradou, o kterých si teď za stejnou cenu přímo v Litoměřicích mohou lidé nechat jen zdát.

Lidé v nouzi mají smůlu

Město samotné v tuto chvíli nemá příliš pák, jak si přímo v Litoměřicích udržet perspektivní mladé lidi a rodiny. Jednou z těch hlavních je regulované nájemné v jeho bytech, které je až o polovinu nižší, než je u komerčních nájmů. Momentálně má ale město jen 217 bytů, sto z nich je navíc vyhrazeno seniorům. Přitom mělo dříve město menší tisíce bytů, velký počet těch sídlištních „podědilo“ po armádě. Většinu z nich ale město po roce 2000 postupně zprivatizovalo stávajícím nájemníkům za zlomek jejich dnešní tržní ceny. „Byl na to obrovský tlak,“ vysvětluje vedoucí majetkového odboru Václav Härting. Pořadník na městské byty není a momentálně jsou všechny obsazené. „Jakmile se uvolní byt, vždy zveřejníme nabídku na úřední desce. Kdokoli může podat žádost,“ popisuje Härting s tím, že se obvykle přihlásí až 20 zájemců. O přidělení bytů pak rozhodují radní.

Radní také dříve hovořili o plánu výstavby desítek sociálních bytů. Vize ale zkrachovala na nedostatku kapitálu a narušené statice objektu v dolních, Jiříkových kasárnách. Mělo jít právě o startovací byty, po kterých mladí tak volají. Nejpotřebnější by se možná už brzy mohli uchytit asi v desítce bytových jednotek v Želeticích v objektu, který město dříve pronajímalo Naději a ta v nich měla azylový dům pro ženy. Úřad nedávno hodlal objekt rekonstruovat, ale po vypuknutí ruské invaze sem umístil uprchlíky z Ukrajiny.

Momentálně tedy žádné takové volné kapacity město nemá. Lidé z terénu přitom varují před zvyšováním počtu těch, kdo se už brzy můžou octnout bez domova, protože nebudou mít na nájem. „Počítáme s tím, postihne to mnoho lidí. V průběhu čtvrt, půl roku ti lidé opravdu budou,“ říká Jakub Ružbatský, vedoucí azylového domu litoměřické Farní charity. Už teď je víc těch, kteří nemají na potraviny. „Přibývá lidí, kteří pro ně chodí do denního centra nebo o ně žádají v terénu,“ potvrzuje Ružbatský. Většina lidí a rodin v tísni má zatím ve městě šanci najít nouzový přístřešek jen v komerčních ubytovnách.

Pro lidi, kteří nemají hluboko do kapsy, se rýsuje více možností. Celá nová městská čtvrť by podle rozvojových plánů mohla vzniknout v horních kasárnách pod Radobýlem. I stávající halové garáže by v budoucnu měly nahradit rodinné domy nebo rovnou bytovky i se službami. Před podpisem je smlouva s investorem, který bude v investicích zatím na části pozemků vázán urbanistickou studií.

A další výhledy pro movitější lidi, prahnoucí po střeše nad hlavou? Jen nedaleko od horních kasáren, u veterinární kliniky na Plešivecké chce město prodat 8 stavebních parcel v dosavadní proluce. Nový život může vdechnout padlému plánu na stavbu startovacích bytů v dolních kasárnách nový majitel. Ten pozemek směnil s městem za sportoviště v kasárnách pod Radobýlem. „Dům je potřeba shodit a v horizontu několika let tam budeme vymýšlet potenciální bydlení,“ uvádí Miloš Náprstek z GL Development.

Zatím v nejpokročilejší fázi je stavební projekt podél Jiráskových sadů, bytovku tu právě staví Gerhard Horejsek.

Proč právě bydlení?

Sednout si v Litoměřicích jen tak na kafe s kamarády a známými? Znám několik takových, se kterými se to nepodaří. Ve městě se totiž jen mihnou, dovezou děti sem a tam, něco pokoupí a zase zpátky „na kopečky“. Tam vlastně bydlí, ne v Litoměřicích, kde jsem je poznal. Ve městě totiž nesehnali bydlení, odpovídající jejich představám. A tak jsou teď zacyklení do koloběhu přejíždění mezi domovskou vesnicí a městem, kde jsou obchody, školky, školy, kroužky. Já sám jsem toto nechtěl, a tak se tísním s rodinou v malém bytě. Ale co až naše děti vyrostou, budou mít kde bydlet, když se ceny nemovitostí tak rapidně zvýšily? Takovou otázku si v Litoměřicích určitě nekladu sám. Ani tu, kolik lidí na ulici tady přibude kvůli závratné inflaci s podzimem.