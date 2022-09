ANKETA: Mají investoři v Roudnici přispívat na veřejnou infrastrukturu?

Redakce

Co rozhodne zářijové komunální volby v Roudnici nad Labem? Hlasování voličů možná ovlivní přístup k developerům, kteří by měli přispívat na veřejnou infrastukturu. To se však mnohým nelíbí.

Volby se blíží, je vidět v Roudnici. Jedním z kritérií, podle kterého se voliči rozhodnou pro tu kterou z partají, může být i spor o novou výstavbu. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín