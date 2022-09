Zdroj: archiv osobnostiMiloslav Chládek, SPD

Na dotaz neexistuje jednoznačná a jednoduchá odpověď a takovéto zjednodušování by mohlo být velmi nebezpečné. Každý developerský projekt je potřebné posuzovat zvlášť, a to jak z finančního hlediska, tak ale i z hledisek například sociálního a ekologického. To platí i pro znovuposouzení "zásad", které jistě projdou změnou po volbách. Nicméně SPD má za to, že v současné době existují pro občany Roudnice daleko palčivější otázky. Například zajištění energií pro domácnosti, školy, školky a firmy.