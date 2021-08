Ačkoli by bylo odvážné tvrdit, že se pod ním zahoupalo předsednické křeslo, dostal za ten výrok co proto. „Zemřít mohou pouze lidé, zvířata chcípají či uhynou,“ napsal v roce 2017 tehdejší předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Necitlivě tak okomentoval na sociálních sítích příspěvek ženy, která se těžce vyrovnávala se ztrátou psa. Tisíce lidí mu spílalo a někteří otevřeně psali, že tím zvrátil jejich rozhodnutí stranu volit.

Podcenit práva zvířat ve volebním programu či následné chování ve sněmovně se politikům vůbec nemusí vyplatit. Podle politologa Jana Kubáčka totiž Čechům na zvířatech velmi záleží.

„Ochrana zvířat je pro voliče důležité téma, Češi jsou národem pejskařů, chovatelů koček, vášnivých akvaristůa v minulosti se mnohokrát ukázalo, že kvůli zvířatům může politiky postihnout obrovská vlna nevole,“ potvrdil.

Volím pro zvířata

I proto čtyři neziskové organizace, které bojují za práva zvířat, společně vytvořily projekt s názvem Volím pro zvířata. Za ním se skrývá dvanáct návrhů, které by vedly k posílení jejich ochrany. „Týkají se ukončení hromadné přepravy hospodářských zvířat mimo EU, zákazu klecových chovů a mrzačení zvířat bez znecitlivění, postupného nahrazení pokusů na zvířatech či reformy stravování v jídelnách veřejných institucí,“ vyjmenovala Barbora Bartušková Večlová, předsedkyně jedné z účastnících se organizací Svoboda zvířat.

S vyjmenovanými návrhy se poté spolky obrátily na politiky, aby zjistily, jak se k nim staví. Došlé odpovědi následně zpracují do volební kalkulačky, která srovná preference voličů s názory politiků a najde nejvhodnější shodu. Dotazy zamířily ke stranám, které by podle průzkumů překročily pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny.

Strany se rozhodně cílení na příznivce němých tváří nevysmívají a ve svých volebních programech témata čím dál častěji skutečně reflektují. Spíše se jim ale vyplatí střízlivé návrhy. Strana, která by například požadovala omezení masových jídel ve školních jídelnách nebo zákaz prodeje zboží z kůže, by se poslala ke dnu. „Češi jsou na tom v tomto ohledu mnohem méně radikální než lidé v Německu nebo Nizozemí. Řadíme se někam k Rakousku, kde je ochrana zvířat sice velké téma, ale vítězí racionalita,“ uvedl Kubáček.

Velkým tématem, kde vidí lidé podle něj prostor pro zlepšení, je rozhodně trestání za týrání zvířat. Úřady často nejsou důsledné nebo vůbec nejednají a lidem to vadí.