Zdroj: DeníkRoudnice nad Labem, stejně tak jako Litoměřice, patří v rámci severu Čech mezi méně problémová města. Tamní nárůst zvolených kandidátů SPD je proto překvapením. Co stojí za jejich zvýšenou popularitou? Svůj podíl na tom mají i nesplnitelné sliby, které nemají s lokální politikou nic společného – jako třeba heslo „Zastavíme zdražování“.

„Je pravda, že slib o zastavení zdražování na lokální úrovni splnit nelze. Ta prohlášení šla z vedení strany. Je to téma, na které lidi slyší a na billboardech jsme ho měli záměrně,“ přiznal Dominik Hanko z litoměřické organizace SPD. Zároveň ale dodává, že on osobně se snažil „tlačit“ lokální témata, jako je otázka parkování.

V Litoměřicích i Roudnici je jasněji. Jednaly nejúspěšnější strany voleb

Ovšem i v lokálu lze podle něj najít mezinárodní souvislosti. „Léta budujeme závislost na Rusku a teď to vláda chce najednou odstřihnout. Je potřeba, aby Ukrajina padla. Pak bude donucena jednat. To bude mít vliv na cenu plynu a pocítit to můžeme i u nás v Litoměřicích,“ domnívá se Hanko.

Jeho názor jde proti zájmům České republiky, vláda naopak pomáhá Ukrajině v boji s ruským agresorem, který se snaží vojensky dobýt cizí území. Naopak obchod s Ruskem se česká vláda s Evropskou unií snaží omezit na minimum, aby režim prezidenta Vladimira Putina nemohl evropské státy pomocí nerostných surovin vydírat.

Těží ze strachu

Obyvatel Litoměřic Jan Plíšek si myslí, že za vzestupem populistů je strach z budoucnosti. „A na druhé straně odliv komunistických voličů, kteří přecházejí právě k SPD,“ doplnil Plíšek.

Jeho slova potvrzuje i politolog Andrej Ruščák. „Domnívám se, že část voličů přešla od KSČM k SPD. Nedá se totiž čekat, že by se z antisystémových lidí stali najednou prosystémoví, a to zejména ne v dnešní době," zmínil Ruščák.

Co je dalším důvodem nárůstu preferencí SPD i v doposud klidných severočeských městech? „Lidé vnímají drahotu a značně zhoršenou bezpečnostní situaci,“ vysvětluje si úspěch ve volbách předseda roudnického klubu SPD Miloslav Chládek. V Roudnici nad Labem má po právě proběhlých volbách jeho strana jeden mandát. Druhý jim unikl jen o pár desítek hlasů.

Soumrak komunistů. V Ústeckém kraji zaznamenala KSČM ve volbách obrovské ztráty

Otázku bezpečnosti vnímá Chládek jako klíčovou. Zmiňuje zvýšený počet bezdomovců a hluk na sídlištích. „Stačí se podívat na rozhlednu. Někdo ji počmáral. Chodí tam maminky na procházky a necítí se tam bezpečně,“ dodal.

Velitel městské policie v Roudnici nad Labem Martin Muller s ním nesouhlasí. „Bezpečnost v Roudnici je lepší, minimálně stejná, necítíme žádný zvýšený bezpečnostní tlak a zhoršení,“ uvedl Muller.

Stejně to vidí i jedna z oslovených obyvatelek města. „Situace v Roudnici je podle mě pořád stejná a to, že se tady uchytila SPD, je pro mě absolutní šok,“ komentovala povolební situaci Danica Kočí, která se před léty do Roudnice přistěhovala za přítelem.

Žádostí o členství přibývá

Podle politologa se nacionalistické tendence a příklon k diktaturám většinou projevují v zanedbaných lokalitách. „Tenhle problém obecně nastává, když se sejde kritická masa vykořeněných lidí, které nespojuje nic jiného než zaměstnavatel. Takovým příkladem může být třeba severočeský Most,“ podotkl Ruščák. To ale není případ zmiňovaných měst na Litoměřicku. Ve hře je podle místních vysoká inflace, drahota a nejistota na mezinárodní scéně. Společný jmenovatel je proto strach z budoucnosti.

Volební výsledek SPD se prý projevil téměř okamžitě i na zájmu o členství. „V Roudnici nad Labem bylo v buňce pět lidí, zbytek nezávislí kandidáti. Teď po volbách mají všichni zájem se stát členy a přes sociální sítě se ozývají další a další zájemci,“ přiblížil šéf místní organizace SPD v Roudnici nad Labem.

Stejný trend potvrdil i Dominik Hanko z litoměřické organizace. „Například v Lounech máme tři zastupitele, kteří za nás kandidovali coby nezávislí. Všichni se teď chtějí stát členy,“ upřesnil Hanko.