Zdroj: DeníkStarostou by měl být po ustavujícím jednání v říjnu někdejší tajemník městského úřadu Radek Löwy, který teď jako bezpartijní kandidoval za ANO. Sekundovat by mu měla jako neuvolněná první místostarostka nynější vedoucí zdravotní sestra Alena Rožcová (Naše Litoměřice). Jako uvolněný místostarosta by měl pro město pracovat archivář Jiří Adámek (ANO). A jako čtvrtý, také uvolněný místostarosta tajemník libochovického městského úřadu Petr Panaš z Našich Litoměřic.

Finanční výbor by podle představ vítězů měl vést Marek Kocánek z ANO, který pracuje v obchodním úseku Lovochemie. Předsednictví kontrolního výboru chtějí nabídnout opozici.

O detailech povolebních jednání a jejich výsledcích hovořili lidé z ANO a Našich Litoměřic s Deníkem v pátek 30. září večer v jachtařském klubu na Střeleckém ostrově. Jednali prý se všemi subjekty, které získaly mandáty, tedy s SPD, se Severočechy a s uskupením Více pro Litoměřice. Ke stolu už nepřišla jen po zcela prvním, úvodním oťukávání během sčítání hlasů v sobotu 24. září ODS.

„Jednání v žádném případě nebyla konfrontační,“ vylíčil Löwy atmosféru schůzek. Že se přesto nakonec dohodly na koalici pouze ANO s Našemi Litoměřicemi, vysvětlují jejich zástupci tím, že to podle nich usnadní a zefektivní komunikaci vedení města. Že budou mít jen o jeden mandát víc nad opozicí, by podle nich neměl být problém. Vysvětlují to jejich předpokladem, že všem, stejně jako jim, půjde o prospěch města. Ostatně o tom podle Löwyho svědčila i předvolební kampaň na podobná témata u všech stran. „Akorát se volila jiná slova,“ dodal a za priority koalice označil dopravu, energie a bydlení.

Oba dva partneři by měli mít stejný podíl v radě. „Máme stejný počet mandátů, dohodli jsme se na poměrném zastoupení,“ vysvětlil Petr Panaš, který při rozhovoru s Deníkem mluvil za Naše Litoměřice.

Jejich lídryně Alena Rožcová se omluvila. Podle přítomných se účastnila všech předchozích jednání s potenciálními partnery i těch interních. „Měla trochu jiný slovník než my,“ odpověděl Löwy bez dalších podrobností s úsměvem na to, jak se odráželo, že byla na schůzkách mezi ANO a Našemi Litoměřicemi jedinou ženou.

Panaš za hlavní motivaci tohoto subjektu v budoucí koalici označil ambici ke "změně na radnici". „Nechceme dělat revoluci, spíš postupnou evoluci,“ upřesnil. K věci případných personálních změn ve vedení úřadu nebo v čele městských příspěvkových organizací, kterou by tato změna mohla představovat, se přítomní nechtěli vyjadřovat. Hovořit chtěli spíš o tom, že je jako hlavní a neodkladný úkol čeká sestavení rozpočtu města na příští rok. Ten si představují vyrovnaný, případně s menším deficitem.

Pro Litoměřice bude rýsující se vedení města velkou změnou. Dosud je vedla zejména ODS, a ne jedno volební období. To ale změnily poslední volby. „Vzhledem k jejich výsledku, rozdělení mandátů a vzhledem k tomu, jak se profilovaly subjekty ve volbách, jsme se rozhodli nastoupit na cestu opoziční práce,“ vysvětlil v nedávném videu ODS voličům strany Filip Hrbek, dvojka kandidátky a stávající radní. Krok jít do opozice zdůvodnil zodpovědností vůči voličům ODS, ale i zástupců strany samé. Nové vedení města by mělo potvrdit ustavující zastupitelstvo. „Současný starosta Ladislav Chlupáč ho svolá pravděpodobně na čtvrtek 20. října,“ přiblížila Michaela Rozsypalová z městského úřadu. Do tohoto termínu chtějí ANO s Našemi Litoměřicemi připravit společné memorandum o spolupráci.