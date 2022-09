Zdroj: DeníkLídra ANO výsledky hnutí v Litoměřicích potěšily. „Nedošlo ale k velkému progresu, zůstali jsme na stejných mandátech. Máme jich sedm stejně jako před čtyřmi i osmi roky,“ konstatoval Radek Löwy. „Samozřejmě jsme rádi, že jsme překročili ODS. Ale to není ani tak naše zásluha, jako spíš kolegů z Našich Litoměřic, kteří sebrali protestní hlasy proti ODS,“ doplnil Löwy. Bude i přesto právě on starostou Litoměřic? „Předpokládat se to může, ale jak to dopadne, to nikdo neví,“ usmál se Löwy.

První kandidátku Našich Litoměřic Alenu Rožcovou zastihl Deník v sobotu večer na stejném místě. Delegace nového sdružení sem totiž právě přišla na první oťukávací jednání – předtím na něm už v jachtařském klubu byli zástupci ODS. „Sami jsme překvapeni naším úspěchem. Jsme rádi, že jsme mohli přispět ke změně, která na radnici po letech dlouholeté vlády ODS snad nastane,“ řekla Rožcová na otázku k bezprostředním pocitům z výsledků voleb.

Štáb ODS sledoval volby v Budvarce v centru města. Podle občanských demokratů je výsledek voleb v okresním městě odrazem celostátních událostí. Ale přiznávají, že jde i o důsledek některých záležitostí v samotném městě z posledních čtyř let. „Voliči usoudili, že cesta, kterou jsme se vydali, není ta, kterou by preferovali,“ uvedl Filip Hrbek, dvojka na kandidátce ODS v Litoměřicích.

Výsledky komunálních voleb v LitoměřicíchZdroj: Deník

Nižší výsledek než před čtyřmi roky prý strana očekávala. Ostatně už dříve se pohybovala v různých volebních obdobích v sinusoidách. Počítala ale zároveň s vyšším výsledkem, než s jakým se nakonec umístila. „Ale co je stěžejní, je rozdělení mandátů zbylých subjektů. Tady je teď tíha odpovědnosti na straně hnutí ANO. Záleží na něm, jak se rozhodne, že má vypadat tvář a rozvoj města v dalších čtyřech letech,“ poukázal Hrbek.

Naše Litoměřice, které občanské demokraty spolu s ANO také porazily, je v očích ODS sdružení, jež vyrostlo na medializaci kauzy převodu nemocnice. „Jsou tam lidé, kteří nedisponují žádnými zkušenostmi s komunální politikou. V zájmu všech obyvatel města si budu přát, aby pokud se budou podílet na správě věcí veřejných, ukázali, že umějí nejen kritizovat. Ale i vytvářet konstruktivní návrhy a posouvat město dál,“ zmínil Hrbek.

Jestli bude ODS v příští koalici, nebo opozici, je v tuto chvíli s otazníkem. „Víkend bude rušný, plný různých vyjednávání. Ale v tuto chvíli můžeme jednoznačně říct, že nebudeme jednat o spolupráci s SPD,“ uvedl Hrbek. Obecně prý mrzí litoměřické členy ODS právě hlavně nárůst hlasů pro tuto partaj, již vnímá jako extremistickou a rizikovou pro zachování demokratického pořádku v celé zemi.