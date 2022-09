Zdroj: DeníkDominovalo však hlavně ANO. Zafungovala Babišova rétorika o tom, že jsou tyto volby referendem o vládě?

V Budějovicích, Liberci, Brně nebo Praze si můžou říct, že nebyly. Ale značná část voličů v Ústeckém kraji to tak bezpochyby vnímala. Nicméně nehledejme za úspěchem ANO vysloveně jen Babiše. V některých městech se vyprofilovaly autentické osobnosti hnutí, které ho už tolik nepotřebují mít za zády. To se částečně týká i ústeckého primátora Nedvědického. Babiše pro kampaň využijí, ale ne tak, aby jim to mohlo uškodit. Třeba v koaličním potenciálu. Protože vědí, že Babiš je silně polarizujícím prvkem.

Možná překvapením je postup historika Krska do druhého kola senátních voleb. Tipoval jste vedle Nedvědického spíše Baleje a Dytrta. Dá se čekat, že tito dva Krska podpoří?

Možná. Ale systém podobných podpor podle mě moc nefunguje. Řada voličů se do voleb do senátu tak trochu přemáhá, protože této komoře parlamentu příliš nerozumí. Pokud vypadne jejich kandidát, často prostě v druhém kole zůstanou doma. Nemusí to fungovat tak, že volí menší zlo. Tak jako je to vidět například u prezidentských voleb, ve kterých se voliči dokážou více mobilizovat.

Současná vláda vznikla na principu obejití Babiše. Dá se něco takového čekat třeba na úrovni krajského města?

Ústí podle mě nebude městem, kde by za každou cenu vznikla protibabišovská, nebo třeba i protiokamurovská koalice. Byla by i velmi slabá. S ANO to podle mě někdo poskládá. Nevím, kdo s ním přesně půjde. Ale koalice by tady mohla fungovat i plus mínus na stejném půdorysu, jako tomu bylo doteď.