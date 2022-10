Zdroj: DeníkObě partaje by dohromady měly v zastupitelstvu těsnou většinu. A poslaly by tak do opozice dosud dominující ANO v čele se starostou Milanem Dianem, které přišlo po volbách skoro o polovinu zastupitelů. Ve hře ale je, že v radě zasedne i zástupce ANO.

„Uvědomujeme si silný mandát, který v těchto volbách získalo,“ komentují PRO Lovosice s tím, že lidem z hnutí nabídly místa v radě i předsednictví v orgánech zastupitelstva. V ANO o nabídce jednají.