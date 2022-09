Nynějších osm křesel hnutí v zastupitelstvu početně dotáhlo úplně nové sdružení PRO Lovosice. To v nynějších volbách v dosavadní baště Babišova hnutí nad Dianem a jeho kolegy dokonce o několik desetin procent zvítězilo.

Zdroj: Deník„Co se mi honí hlavou? To nejde popsat. Parta lidí z Lovosic porazila Andreje Babiše a ANO na jejich domácím hřišti,“ komentuje výsledek voleb lídr sdružení Vojtěch Krejčí na jeho Facebooku. „Neuvěřitelný závazek, obrovské díky všem, co dorazili k volbám. Já nevím co říct, možná víc zítra,“ dodal Krejčí.

Vzhledem k veřejně známé animozitě odvolaného ředitele kulturního domu Krejčího vůči současnému vedení města lze očekávat, že nové sdružení bude chtít poslat ANO do opozice. Umožnit by mu to mohla koaliční spolupráce se SPOLU, které nyní drží tři zastupitele.

ANO by oproti tomu nemělo v zastupitelstvu potřebnou většinu, ani kdyby se spojilo se zbylými stranami, které se do zastupitelstva dostaly. Tedy s KSČM, se kterou dosud spolupracovalo, a s SPD. I tak by totiž mělo ANO o jednoho zastupitele méně, než PRO Lovosice se SPOLU.

Samozřejmě je ale nyní ještě možná varianta, že ANO se spojí se SPOLU. Vyjednávání o nové koalici by měla probíhat v následujícím týdnu.