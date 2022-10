Ten vyzdvihuje, že kampaň předáci strany dělali ve volném čase s maximálním nasazením. „Byli jsme terčem ostrých osobních útoků vůči některým z nás. My jsme se ale drželi zásad čestné soutěže. Žádného osobního nepravdivého útoku jsme se nedopustili, a to se nám zřejmě vymstilo. V době, kdy emoce a dojmy hrají větší roli než skutečnost, se hrát fair play zřejmě nevyplácí,“ uvažuje Růžička.

Lidé z KSČM hodlají i přes neúčast v zastupitelstvu zůstat aktivní v životě města, především v neziskovém sektoru. Úspěšnějším politickým konkurentům Růžička přeje, aby se jim povedlo dořešit problémy ve městě. Jako je výstavba obecních bytů, východního obchvatu či západního přivaděče. „Uvidíme, jak k těmto věcem, a nejen k nim nové vedení přistoupí,“ uzavírá Růžička.

Lidé dali na nemocnici

Žádný mandát nyní nemá ani sdružení Sport a zdraví, které přitom dosud bylo v radě. I podle lídra Václava Červína o neúspěchu rozhodla ve velké míře celostátní politika. Sport a zdraví totiž kandidoval pod hlavičkou STAN, který teď neměl zrovna šťastné období například v souvislosti s kauzou Dozimetr. „Spláchli jsme se s tím,“ říká doslova Červín.

Ten žasne nad úspěchem protestních hnutí, mezi které řadí vedle sebe SPD i Naše Litoměřice. „Lidé dali na nemocnici,“ konstatuje Červín s odkazem na angažmá lidí z tohoto uskupení v boji proti prodeji špitálu. Zcela novou partaj ve vedení města vnímá jako riziko.

Podle Červína by radnici prospělo, kdyby mohl ve vedení pokračovat někdo z ODS, nebo aspoň ze Severočechů. „Teď tam nastoupí 9 nových radních. Pro spoustu lidí to bude novinka. Nejsem si úplně jist, že to zvládnou. Já jsem na radnici strávil 20 let a první 4 roky jsem se jen učil,“ ohlíží se Červín.

Podepsáno. Lidé z ANO a Našich Litoměřic zpečetili koaliční dohodu v Hradu

Připouští ale, že lidé z ANO nováčky v politice nejsou. „Získali zkušenosti, naučili se jednat. Věřím, že budou zárukou, že město bude pokračovat v projektech, které jsme začali. Jako parkovací dům v Růžovce nebo přesun Základní umělecké školy do objektu vojenského velitelství,“ doplňuje lídr.

Pokud tu nabídku lidé ze Sportu a zdraví dostanou, budou prý pokračovat v komisích města. Jako to učinila v minulém období ČSSD, která při posledních volbách také už nezískala žádné mandáty v zastupitelstvu, přestože byla předtím v radě.

Jak Červín vidí politickou budoucnost sdružení? „Uvidíme podle vývoje na radnici a ve městě. Pokud bude všechno šlapat jako hodiny, nebude důvod do toho vstupovat. Ale jestli se město požene jiným směrem, než si představujeme, opět požádáme voliče o důvěru,“ uzavírá lídr.

Ať si to vyzkoušejí

Severočeši po volbách přišli o jednoho zastupitele ze tří. Výsledek nepovažují za propadák. I když připouštějí, že čekali růst a místo necelých 9 procent spíš 13. I Severočeši byli v koalici, a tak i na očích. „Nepřesvědčili jsme nové voliče, že jsme schopni realizovat naše nápady. Chtěli něco nového,“ komentuje „nevýhru“ lídr Jan Dostal.

Ten ale záměry sdružení plánuje navrhovat i z opozičních lavic a snažit se je realizovat i účastí v komisích a ve výborech. Severočeši prý komunikují s ANO a lidem z Babišova hnutí se má líbit, co mají v programu. „Mají tam to samé, akorát to jinak nazývají. Takže předpokládám, že náš volební program splníme i mimo koalici,“ míní Dostal.

Nesplnitelné sliby z billboardů pomohly SPD i v Roudnici a Litoměřicích

S ANO se lidé ze sdružení o případné koalici bavili, ale lidé z hnutí prý už před volbami avizovali, že pokud to bude vycházet s nějakou jinou, úspěšnější partají, budou preferovat dvoukoalici. Za tím, proč se Severočechy oproti tomu údajně nekomunikují lidé z Našich Litoměřic, jsou nejspíš osobní animozity.

Přesto Naše Litoměřice v nové koalici nehodlá Dostal jako zastupitel bojkotovat. Ani proto, že jsou víceméně úplnými nováčky. „Já pro ně zvednu ruku. Ať si to vyzkoušejí. Buď během 4 let pohoří, nebo se to naučí. V ANO se to už dříve naučili, a dnes jsou z nich politici,“ uzavírá Dostal.

Panašova stopa

O polovinu vlivu na chod města s posledními volbami přišli Zelení s Piráty. Ti se přitom do těchto voleb spojili ještě s KDU-ČSL a TOP09. „Na procenta jsme klesli, na mandáty také,“ přiznává lídryně koalice Více pro Litoměřice Lenka Simerská.

Do jisté míry za úspěch Zelených považuje, že dřívější člen strany Petr Panaš, který nyní kandidoval v trikotu konkurenčních Našich Litoměřic, má být místostarostou. „Viditelnost získal mandátem, který měl předtím za nás. Ta stopa tam je a odpárat se nedá,“ vysvětluje svůj pohled Simerská.

Více pro Litoměřice ale silnější hráči nepřizvali do koalice. „Hovořili s námi spíš jen formálně. Byli natolik silní, aby to dali dohromady spolu, nás nepotřebovali. Prostě jsme nedosáhli takového výsledku, který by nás činil zajímavými pro jednání. Je to legitimní a nemůžeme s tím nic dělat,“ konstatuje lídryně.

Soumrak komunistů. V Ústeckém kraji zaznamenala KSČM ve volbách obrovské ztráty

Simerská spojuje volební neúspěch Zelených a dalších s tím, že Piráti, KDU-ČSL a TOP09 jako momentálně vládní strany nemají u veřejnosti velkou podporu. A expremiér Andrej Babiš dokonce označil komunální volby za referendum o vládě. „Také asi část lidí volilo nové sdružení,“ dodává lídryně s odkazem na Naše Litoměřice s Panašem.

Značka Více pro Litoměřice má vydržet následující 4leté období. „Chceme obsadit komise i výbory. ANO a Naše Litoměřice kvitují naše odborníky a zkušenosti,“ tvrdí Simerská. Novému vedení bude držet palce. „Je to změna. Lidé ji chtěli, byla potřeba, dlouho nebyla. Stále stejní lidé a styl po čase už ve vedení neprospívají. Ztrácejí odvahu a náboj,“ dodává lídryně.

Simerskou mrzí příklon lidí k SPD, a že ho kampaň její koalice nezvrátila. „Nedokázali jsme uklidnit lidi,“ přiznává lídryně. Nachytání voličů na úderná hesla typu „zastavíme zdražování“ a „vyřešíme parkování“ je podle ní varování nové radě, aby se zabývala sociálními otázkami lidí z města. Aby příště populismus neposílil ještě víc.

Jak to dopadlo při volbách v Litoměřicích 24. září po sečtení hlasů

1. ANO 2011 23,46 % (7 zastupitelů)

2. Naše Litoměřice 21,34 % (7)

3. ODS 19,72 % (6)

4. SPD 9,02 % (3)

5. Více pro Litoměřice 8,92 % (2)

6. Severočeši 8,59 % (2)

7. STAN, nezávislí kandidáti a Sport a zdraví 4,85 (0)

8. KSČM a nezávislí kandidáti pro Litoměřice 3,99 (0)