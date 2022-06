Namísto mimozemského života však kamery vozítka nyní na povrchu planety zachytily něco, co vypadá jako kus tepelné izolace. Konkrétně jde o izolační přikrývku, jež vědci použili k ochraně roveru a také helikoptéry Ingenuity před extrémními teplotami, kterým stroje čelily při svém loňském přistání na Marsu. Po vypuštění techniky se toto ochranné zařízení s pomocí raketových motorů oddělilo a plánovaně narazilo do povrchu planety.

Vědci si však lámou hlavu nad tím, jakým způsobem se úlomek tepelné ochrany dostal tak daleko od místa dopadu. Lesklá folie se totiž nachází dva kilometry daleko. „Je překvapivé vidět trosky v takové vzdálenosti. Přistála na toto místo ochranná přikrývka až po přistání roveru, nebo ji sem odnesl vítr?“ spekulují odborníci z NASA.

Podle serveru Mashable je také možné, že se kus techniky tak daleko dostal kvůli explozi při dopadu, která trosky odvrhla do okolí.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

Hlavním posláním Perseverance je pátrat po známkách života v kráterech na rudé planetě. S nadsázkou se tak dá říci, že vozítko díky poslednímu nálezu splnilo svůj účel – narazilo na důkaz existence pokročilé formy života. V tomto případě však jde o pozůstatky výtvoru jeho lidských stvořitelů.

Nejde přitom o jediný kus lidského odpadu, který se nyní na Marsu nachází. V dubnu helikoptéra Ingenuity zachytila pohled na mnohem větší vrak. Opět šlo o součást sondy vyslané ze Země, která původně sloužila jako kryt.

Padák a zadní plášť ve tvaru kužele, který vrtulník Ingenuity zachytil 19. dubna 2022.Zdroj: NASA/JPL-Caltech

Podle odborníků z NASA mohou informace o vesmírném smetí přinést pro vědeckou komunitu důležité poznatky. „Perseverance má vůbec nejlépe zdokumentovanou přistávací historii. Kamery zachytily vše od nafouknutí padáku až po přistání. Fotky tohoto vesmírného odpadu jsou fenomenální a navíc mohou sloužit jako skvělý zdroj důležitých dat, díky kterým bude možné v budoucnu vytvořit lepší sondy a celý přistávací proces zefektivnit,“ nastínil bývalý systémový inženýr Perseverance Ian Clark.

Sám nyní připravuje misi k dopravení vzorků z Marsu zpět na Zemi.

That shiny bit of foil is part of a thermal blanket – a material used to control temperatures. It’s a surprise finding this here: My descent stage crashed about 2 km away. Did this piece land here after that, or was it blown here by the wind? pic.twitter.com/uVx3VdYfi8