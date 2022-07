Robo-ryba je dlouhá pouhých třináct milimetrů a díky laserovému systému ve svém ocasu plave rychlostí téměř třicet milimetrů za sekundu, což je podobná rychlost, jakou pluje plankton v pohyblivé vodě.

Robot je sestaven z materiálu podobného vnitřní vrstvě škeblí, čili perleti. Výzkumníci tuto hmotu vytvořili vrstvením různých mikroskopických plátů molekul podle specifického chemického gradientu perleti. Díky tomu je robo-ryba pružná, ohebná a dokonce unese až pět kilogramů nákladu.

“It is of great significance to develop a robot to accurately collect and sample detrimental microplastic pollutants from the aquatic environment,” said Yuyan Wang, a researcher at the Polymer Research Institute of #Sichuan University and one of the lead authors of the study. pic.twitter.com/tDofckxOwA