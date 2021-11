Mnozí už textovky bez nich prakticky neodesílají, v „esemeskách“ a zprávách poslaných prostřednictvím nejrůznějších aplikací vyjadřují emoce. Němečtí vědci se v nejnovější studii podívali na zoubek tomu, jak lidský mozek čte smajlíky, nebo lépe řečeno emotikony. Lidé těmto obrázkům sice rozumí dokonale, jejich přečtení ovšem mozku stále trvá mnohem déle, než čtení slov.

Každý člověk má v mobilu k dispozici širokou škálu emotikonů. Jde o obrázky věcí i emocí. Podle vědců jim lidský mozek bez problémů rozumí, jejich čtení mu ale trvá mnohem déle, než čtení slov. Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Emotikony lidé používají v SMS a online komunikaci už od devadesátých let minulého století. Vůbec první smajlík byl vynalezen v tomto období v Japonsku. Od té doby se jejich škála značně rozšířila - lidé už mohou kromě smajlíků používat obrázky zvířat, jídla, i množství dalších věcí. Prapůvodním důvodem vzniku emotikonů byla víra tvůrců, že obrázky ušetří lidem čas, který by jinak strávili čtením a psaním slov. To, že klepnout na ikonku smajlíka je jednodušší, než rozepisovat dlouhé slovo, je sice zjevné, němečtí vědci se ale nyní podívali na to, zda je rychlejší také jejich čtení.