Má čtyřiatřicet let a díky němu vědci odhalili další tajemství. Řeč je o slonovi africkém ze zoo v americké Atlantě. Zvíře a jeho techniku pití i krmení v roce 2018 bedlivě pozoroval vědecký tým. A mravenčí práce přinesla výsledky.

Jak nyní vědci uvedli v nově zveřejněném odborném článku na Journal of the Royal Society Interface, sloni používají při pití speciální trik. Ten jim umožňuje do sebe dostat ohromné množství vody.

Klíčem ke všemu je to, jak sloni dokáží sát a jak přesně používají chobot. Právě na tuto schopnost se vědci zaměřili. „Podrobně jsme měřili hodnoty během krmení," uvedl jeden z členů výzkumného týmu, Andrew Schulz z univerzity v Atlantě. Konkrétně odborníci využili ultrazvuk.

Velmi krátký čas

K vytvoření si zásob vody, nebo potravy stačí slonům velmi krátký čas. „Pozorování ukázalo, že chobot sloni nepoužívají jako pouhé brčko. Dokáží totiž rozšířit nosní dírky tak, aby zvýšili jeho kapacitu. To znamená, že k vytvoření zásob jim stačí mnohem kratší doba a méně srků, než se předpokládalo," popisuje výsledky nedávného výzkumu portál Science News.

Ve zkratce to znamená, že slonům postačí k vytvoření si zásob velkého množství vody velmi krátký čas. Výsledky měření překvapily i vědecký tým. „Ultrazvuk odhalil, že objem každé nosní dírky se při sání vody k pití rozšířil na čtyřiašedesát procent běžného stavu. Při získávání vody dosahoval její průtok chobotem 3,7 litru za sekundu. Jedná se o ekvivalent množství vody, tekoucí ze čtyřiadvaceti sprchových hlavic najednou," nastínil výsledky pozorování Schulz.

Kromě získávání vody se vědci podívali i na to, jak se sloni krmí. V tomto případě se rozhodli pro experiment. Nejdříve slonovi nabídli kousky tuřínu tak, že každá z kostek byla na stole na jiném místě. Pak mu nabídli kousky tuřínu uložené na hromádce. „Když byly kostky rozházené, slon je postupně posbíral špičkou chobotu. Ovšem když byly na hromadě, chobot se choval jako vysavač. Nosní dírky přitom slon nerozšířil, ale začal zhluboka dýchat, aby do sebe jídlo dostal," uvádí web Science News.